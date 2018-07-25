Сбой в гиперзвуковом диапазоне

Шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе»

По делу о госизмене в ЦНИИмаше прошли новые аресты. Чем занимался главный подозреваемый Виктор Кудрявцев, как он связан с другим взятым под стражу сотрудником института и кто предал огласке нынешнее дело — разбирался РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Когда имела место предполагаемая госизмена​

События, связанные с расследуемым ФСБ делом о государственной измене в ​Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном предприятии «Роскосмоса», произошли в 2013 году. Об этом в госкорпорации сообщили в понедельник вечером. В «Роскосмосе» уточнили, что «вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется». Тогда институт возглавлял Николай Паничкин, а «Роскосмос» — генерал-полковник Олег Остапенко, прежде заместитель министра обороны.

Первый обыск по делу прошел в сентябре 2017 года, сообщал «Интерфакс».

О возбуждении уголовного дела стало известно в пятницу, 20 июля. Источники «Коммерсанта» сообщили, что в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) проходят обыски в связи с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии (Владимир Путин упоминал такое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», в своем мартовском послании Федеральному собранию).

Информацию об обысках подтвердили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». «Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», — сообщил представитель госкорпорации.

Сколько всего фигурантов в деле

Первым арестованным по делу стал 74-летний Виктор Кудрявцев, ведущий научный сотрудник ЦНИИмаша, автор многочисленных научных публикаций и лауреат правительственной премии за создание плавучего космодрома «Морской старт». Об этом РБК рассказал сын ученого Ярослав Кудрявцев.

Кудрявцев был задержан сотрудниками московской ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля. После этого в квартирах Виктора и Ярослава Кудрявцевых были произведены обыски. Арестованный вину не признает, рассказал его сын, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката по назначению.

По данным «Коммерсанта», в рамках уголовного дела о госизмене проверяются 12 человек. «Интерфакс» также сообщил о новых подозреваемых. «Помимо Виктора Кудрявцева в деле может быть как минимум еще один задержанный. По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — утверждает источник «Интерфакса».

После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене, следует из картотеки суда. Одного из них в пятницу, 20 июля, отправила под арест судья Елена Канаева. Вопрос о мере пресечения для второго рассматривался в понедельник, однако пока на сайте суда нет информации о решении по этому делу. Данные подозреваемых и обвиняемых в госизмене московские суды не публикуют, ссылаясь на секретность материалов по таким делам.

Свидетелем по делу проходит теперь уже бывший директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон (в понедельник, 23 июля, он сообщил в своем аккаунте в Facebook, что прекратил работу в госкорпорации «Роскосмос»). С 1998 по 2011 год Пайсон работал в различных компаниях, связанных с телекоммуникациями и космическими исследованиями. Занимался стратегическим планированием. В 2006 году начал трудиться в ЦНИИмаше. С 2011 по 2014 год работал в «Сколково», где занимал должность директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций, а сейчас числится ментором фонда.

Дмитрий Пайсон (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Общались ли следователи ФСБ с бывшими руководителями ЦНИИмаша и «Роскосмоса», неизвестно.

Чем занимался Виктор Кудрявцев

Тематика научных работ Кудрявцева связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности движущегося тела, рассказал сын ученого. Часть его работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения.

Кудрявцев был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными.

«Обмен научными данными является целью любого сотрудничества. Данные, направляемые в печать, проходят через экспертные комиссии, которые должны удостовериться в отсутствии в них секретной информации», — рассказал Кудрявцев-младший.

По словам Ярослава Кудрявцева, у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как его дочь постоянно проживает за рубежом.

Что грозит обвиняемым

Статья 275 УК («Государственная измена») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо с ограничением свободы на срок до двух лет. По данным статистики судебного департамента Верховного суда, три из четырех осужденных по ст. 275 УК за 2017 год были приговорены к реальному лишению свободы сроком свыше десяти лет, но не больше 15.

После расширения состава преступления по ст. 275 УК в 2012 году государственной изменой считается выдача гражданином России гостайны как иностранному государству, так и международной или зарубежной организации, а также оказание иностранным структурам «финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи». Что именно может считаться «иной помощью», в законе не разъясняется.

На сайте судебного департамента Верховного суда России статистика по числу осужденных за госизмену доступна с 2009 года. Ежегодно по ст. 275 УК выносится четыре-шесть приговоров. Резкие всплески количества дел наблюдались в 2014 (15 приговоров) и 2016 годах (14). В 2018 году только в Лефортовском суде Москвы было санкционировано пять арестов по новым делам о госизмене.

Источник РБК в «Роскосмосе» утверждает, что возможная утечка секретных сведений за границу, скорее всего, была непреднамеренной. «Как правило, это безответственность конкретных исполнителей, которые не выполняют инструкции по работе с закрытой информацией. В результате в открытом доступе или в сетевом компьютере с помощью специальных программ определяется наличие той или иной информации. Скорее всего, была переписка на закрытые темы по открытому или нешифрованному каналу связи типа интернета. Бывает, когда надо сообщить что-то срочное, пренебрегают спецсредствами. Но это квалифицируется как возможность передачи этой информации в открытый доступ или еще хуже — конкретным спецслужбам», — пояснил он.

Собеседник РБК считает, что такие действия неверно квалифицировать как госизмену: «Я бы назвал это безответственностью без признаков госизмены. Но, конечно, никто за такую преступную халатность по головке не погладит».

Как информация о госизмене стала публичной

История о возможной утечке данных о гиперзвуковом оружии из предприятий «Роскосмоса» за рубеж стала публичной по инициативе главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщили два источника РБК в ракетно-космической отрасли. «Это точно не оперативники и не следствие ФСБ. Информация ушла из «Роскосмоса», — сказал РБК источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Рогозин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«Акценты в первых публикациях о деле понятны: Рогозин знал об этом и дал распоряжение оказывать всякое содействие. Но важно понимать, что, если ФСБ начала работу, она никого не спрашивает и уж тем более не будет ждать распоряжения Рогозина. Она работает по своим канонам и лишь ставит в известность», — утверждает собеседник РБК.

Вскоре после того, как Рогозин стал главой «Роскосмоса», он назначил аудит текущего состояния дел, рассказал источник РБК в госкорпорации.

Еще один источник РБК из ракетно-космической отрасли сообщил, что обнародование фактов по «делу ЦНИИмаша» происходит с подачи нового руководства.

Как связаны между собой два дела о госизмене в ЦНИИмаше