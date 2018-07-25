Сбой в гиперзвуковом диапазоне

Когда имела место предполагаемая госизмена
События, связанные с расследуемым ФСБ делом о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном предприятии «Роскосмоса», произошли в 2013 году. Об этом в госкорпорации сообщили в понедельник вечером. В «Роскосмосе» уточнили, что «вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется». Тогда институт возглавлял Николай Паничкин, а «Роскосмос» — генерал-полковник Олег Остапенко, прежде заместитель министра обороны.
Первый обыск по делу прошел в сентябре 2017 года, сообщал «Интерфакс».
О возбуждении уголовного дела стало известно в пятницу, 20 июля. Источники «Коммерсанта» сообщили, что в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) проходят обыски в связи с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии (Владимир Путин упоминал такое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», в своем мартовском послании Федеральному собранию).
Информацию об обысках подтвердили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». «Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», — сообщил представитель госкорпорации.
Сколько всего фигурантов в деле
Первым арестованным по делу стал 74-летний Виктор Кудрявцев, ведущий научный сотрудник ЦНИИмаша, автор многочисленных научных публикаций и лауреат правительственной премии за создание плавучего космодрома «Морской старт». Об этом РБК рассказал сын ученого Ярослав Кудрявцев.
Кудрявцев был задержан сотрудниками московской ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля. После этого в квартирах Виктора и Ярослава Кудрявцевых были произведены обыски. Арестованный вину не признает, рассказал его сын, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката по назначению.
По данным «Коммерсанта», в рамках уголовного дела о госизмене проверяются 12 человек. «Интерфакс» также сообщил о новых подозреваемых. «Помимо Виктора Кудрявцева в деле может быть как минимум еще один задержанный. По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — утверждает источник «Интерфакса».
После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене, следует из картотеки суда. Одного из них в пятницу, 20 июля, отправила под арест судья Елена Канаева. Вопрос о мере пресечения для второго рассматривался в понедельник, однако пока на сайте суда нет информации о решении по этому делу. Данные подозреваемых и обвиняемых в госизмене московские суды не публикуют, ссылаясь на секретность материалов по таким делам.
Свидетелем по делу проходит теперь уже бывший директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон (в понедельник, 23 июля, он сообщил в своем аккаунте в Facebook, что прекратил работу в госкорпорации «Роскосмос»). С 1998 по 2011 год Пайсон работал в различных компаниях, связанных с телекоммуникациями и космическими исследованиями. Занимался стратегическим планированием. В 2006 году начал трудиться в ЦНИИмаше. С 2011 по 2014 год работал в «Сколково», где занимал должность директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций, а сейчас числится ментором фонда.
Общались ли следователи ФСБ с бывшими руководителями ЦНИИмаша и «Роскосмоса», неизвестно.
Чем занимался Виктор Кудрявцев
Тематика научных работ Кудрявцева связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности движущегося тела, рассказал сын ученого. Часть его работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения.
Кудрявцев был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными.
«Обмен научными данными является целью любого сотрудничества. Данные, направляемые в печать, проходят через экспертные комиссии, которые должны удостовериться в отсутствии в них секретной информации», — рассказал Кудрявцев-младший.
По словам Ярослава Кудрявцева, у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как его дочь постоянно проживает за рубежом.
Что грозит обвиняемым
Статья 275 УК («Государственная измена») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо с ограничением свободы на срок до двух лет. По данным статистики судебного департамента Верховного суда, три из четырех осужденных по ст. 275 УК за 2017 год были приговорены к реальному лишению свободы сроком свыше десяти лет, но не больше 15.
После расширения состава преступления по ст. 275 УК в 2012 году государственной изменой считается выдача гражданином России гостайны как иностранному государству, так и международной или зарубежной организации, а также оказание иностранным структурам «финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи». Что именно может считаться «иной помощью», в законе не разъясняется.
На сайте судебного департамента Верховного суда России статистика по числу осужденных за госизмену доступна с 2009 года. Ежегодно по ст. 275 УК выносится четыре-шесть приговоров. Резкие всплески количества дел наблюдались в 2014 (15 приговоров) и 2016 годах (14). В 2018 году только в Лефортовском суде Москвы было санкционировано пять арестов по новым делам о госизмене.
Источник РБК в «Роскосмосе» утверждает, что возможная утечка секретных сведений за границу, скорее всего, была непреднамеренной. «Как правило, это безответственность конкретных исполнителей, которые не выполняют инструкции по работе с закрытой информацией. В результате в открытом доступе или в сетевом компьютере с помощью специальных программ определяется наличие той или иной информации. Скорее всего, была переписка на закрытые темы по открытому или нешифрованному каналу связи типа интернета. Бывает, когда надо сообщить что-то срочное, пренебрегают спецсредствами. Но это квалифицируется как возможность передачи этой информации в открытый доступ или еще хуже — конкретным спецслужбам», — пояснил он.
Собеседник РБК считает, что такие действия неверно квалифицировать как госизмену: «Я бы назвал это безответственностью без признаков госизмены. Но, конечно, никто за такую преступную халатность по головке не погладит».
Как информация о госизмене стала публичной
История о возможной утечке данных о гиперзвуковом оружии из предприятий «Роскосмоса» за рубеж стала публичной по инициативе главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщили два источника РБК в ракетно-космической отрасли. «Это точно не оперативники и не следствие ФСБ. Информация ушла из «Роскосмоса», — сказал РБК источник в правоохранительных органах.
«Акценты в первых публикациях о деле понятны: Рогозин знал об этом и дал распоряжение оказывать всякое содействие. Но важно понимать, что, если ФСБ начала работу, она никого не спрашивает и уж тем более не будет ждать распоряжения Рогозина. Она работает по своим канонам и лишь ставит в известность», — утверждает собеседник РБК.
Вскоре после того, как Рогозин стал главой «Роскосмоса», он назначил аудит текущего состояния дел, рассказал источник РБК в госкорпорации.
Еще один источник РБК из ракетно-космической отрасли сообщил, что обнародование фактов по «делу ЦНИИмаша» происходит с подачи нового руководства.
Как связаны между собой два дела о госизмене в ЦНИИмаше
Перед тем как перейти на должность ведущего научного сотрудника ЦНИИмаша, Виктор Кудрявцев работал заместителем начальника Научно-технического центра аэрогазодинамики этого предприятия, уточнил его сын Ярослав.
Начальник этого центра Владимир Лапыгин был задержан по подозрению в госизмене в мае 2015 года. Кудрявцев подписывал письмо в защиту Лапыгина. Уголовное дело Лапыгина было засекречено, детали обвинения не раскрывались. Вину Лапыгин не признал и в сентябре 2016 года в возрасте 76 лет был осужден на семь лет колонии строгого режима.
В мае 2017 года Лапыгин попросил Владимира Путина о помиловании. В своем письме президенту он рассказал подробности дела. По его словам, причиной ареста стала передача в КНР демо-версии «программного комплекса, позволяющего рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну», которую он в 2011 году в виде файла отправил электронной почтой гражданину КНР.
Лапыгин утверждает, что действовал в интересах ЦНИИмаша, рассчитывая заключить с китайскими партнерами выгодный контракт. Кроме того, как пояснял ученый, программа, которую он передал в КНР, была создана в ЦНИИмаше в 2010 году и получила заключение о возможности ее открытой публикации в декабре того же года.