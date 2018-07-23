Футбольное наследие потянуло на 16 млрд

к ЧМ-2018 объектов

Сохранение и эффективное использование стадионов, построенных к ЧМ по футболу 2018 года, обойдется бюджету более чем в 16 млрд руб. Каким образом планируется сделать арены ЧМ окупаемыми и востребованными, разбирался РБК

Стадион «Самара Арена» перед матчем ЧМ-2018 Россия — Уругвай. 25 июня 2018 года (Фото: David Gray / Reuters)

На президентском совете по физкультуре и спорту, прошедшем в пятницу, 20 июля, в Калининграде, была представлена «Концепция наследия чемпионата мира по футболу», подготовленная Министерством спорта вместе с руководителями регионов, где проходили матчи мирового первенства. Стадионы, по замыслу авторов документа, должны выйти на окупаемость к 2023 году и стать основой для развития футбола в России. РБК ознакомился с текстом концепции, которую теперь должно утвердить правительство, и разобрался, каким образом планируется использовать спортивную инфраструктуру для развития российского футбола в целом.

Зачем нужна концепция наследия

Еще до начала строительства большинства стадионов к ЧМ-2018 правительство поручило Минспорту разработать концепцию наследия ЧМ «по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов и позитивного опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014 году».

Разработка концепции наследия началась из-за опасений, что после окончания чемпионата мира новые стадионы и тренировочные поля, на строительство которых было совокупно потрачено 149 млрд руб., станут невостребованными: либо окажутся заброшенными, либо будут приносить регулярный убыток владельцу.

«Мы должны передать стадионы клубам; если клубы маломощные, будут созданы управляющие компании. Мы подумаем о налогообложении. Стадионы не должны стоять «белыми слонами», — заявлял перед началом ЧМ-2018 вице-премьер Виталий Мутко.

После проведения чемпионата мира 2010 года в ЮАР и 2014 года в Бразилии «белыми слонами» стали называть дорогостоящие стадионы, оказавшиеся де-факто невостребованными после окончания первенства в качестве спортивных объектов. Из-за отсутствия сильных клубов, способных собирать десятки тысяч зрителей, некоторые стадионы, принимавшие матчи ЧМ в этих странах, используются как офисы для чиновников, школы, стоянки для муниципального общественного транспорта и т.д. Один из наиболее известных подобных примеров — Национальный стадион имени Ману Гарринчи в столице Бразилии, городе Бразилиа. Строительство гигантской арены на 72 тыс. зрителей к ЧМ-2014 обошлось бюджету в $900 млн, что стало рекордом для страны. Однако после окончания первенства стадион оказался фактически заброшенным: местный клуб играет в четвертом по силе бразильском дивизионе, собирая на игры не более 2 тыс. зрителей. В итоге на арене изредка проводятся концерты рок-групп, в подтрибунные помещения переселили некоторые департаменты мэрии города, а пристадионная территория стала использоваться в качестве автопарка.

Что именно попало в концепцию наследия

В концепцию наследия попали все 12 стадионов, задействованных во время ЧМ-2018, а также 95 тренировочных полей, построенных или реконструированных к мировому первенству.

Из 12 стадионов ЧМ-2018 средства федерального бюджета по программе наследия получат управляющие компании семи арен, построенных непосредственно к чемпионату мира, — в Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Все эти стадионы были построены на средства федерального бюджета и находятся на балансе ФГУП «Спорт-Инжиниринг», подчиняющегося непосредственно Минспорту.

Стадион «Мордовия Арена» в Саранске (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Пять других арен — «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также стадионы «Фишт» в Сочи, «Санкт-Петербург» и «Казань Арена» — были построены до чемпионата мира. Четыре из них принадлежат региональным властям, а «Спартак» — частной компании ООО «Стадион «Спартак» миллиардера Леонида Федуна.

На этих стадионах, как следует из концепции, уже определены модели управления, назначены управляющие компании, для них найдены источники финансирования на содержание и эксплуатацию и выделены необходимые средства, «в том числе за счет внебюджетных источников и бюджетов субъектов Российской Федерации». Владельцы этих арен не получат финансирования из федерального бюджета в рамках программы наследия. При этом концепция содержит рекомендации освободить управляющие стадионами организации от налога на имущество и земельного налога. Налоговые льготы должны проработать региональные власти.

В ходе заседания президентского совета президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разрешить продажу пива на стадионах во время проведения внутренних российских соревнований. Во время ЧМ-2018 был временно отменен запрет на торговлю пивом на спортивных аренах, действующий в России. Это было связано с тем, что одним из крупнейших спонсоров ФИФА является крупнейший мировой производитель пива — компания AB InBev.

Министр спорта Павел Колобков предложил использовать паспорт болельщика (FAN ID) во время игр чемпионата и Кубка России по футболу. FAN ID — именной электронный документ с фотографией, необходимый для доступа на стадионы, который впервые применялся на соревнованиях в России.

Концепция наследия теперь должна быть одобрена правительством. По словам источника РБК в Минспорте, проблем с этим возникнуть не должно: документ прошел предварительное согласование со всеми заинтересованными ведомствами. В министерстве теперь ждут от регионов подробные бизнес-планы использования объектов наследия. «У нас будет бизнес-план по каждому стадиону. Это будет одним из условий предоставления субсидий», — заявил Колобков во время заседания президентского совета.

Как будут использоваться стадионы и тренировочные поля

Согласно концепции, стадионы должны в основном использоваться по прямому назначению — для проведения футбольных матчей. На шести из 12 стадионов выступают команды Российской премьер-лиги (РПЛ), на пяти — клубы из Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион), а «Лужники» используются как арена для матчей сборной России.

При этом, по подсчетам РБК, только два клуба РПЛ — «Зенит» и «Спартак» — получают выручку от продажи билетов, абонементов и мест в VIP-ложах, превышающую сумму расходов на эксплуатацию стадионов. У этих клубов самая высокая в лиге средняя посещаемость игр (44 тыс. и 30 тыс. зрителей соответственно в сезоне 2017/18) и самая высокая средняя стоимость билета. В случае с остальными командами РПЛ и тем более ФНЛ эксплуатация современных стадионов приводит к убыткам от проведения матчей.

«Как показывает мировой опыт, в случае использования стадионов только для проведения футбольных мероприятий доходов от их проведения может оказаться недостаточно для достижения их самоокупаемости, — подчеркивается в документе. — В связи с этим существует практика многофункционального использования футбольных стадионов, предусматривающая их использование для проведения культурно-спортивных и зрелищных мероприятий, в том числе региональных и городских, а также практика предоставления для коммерческого использования внутренних помещений стадионов».

Концепция содержит список вариантов «иного коммерческого использования» стадионов, допустимого для получения прибыли при выходе на самоокупаемость. Стадионы можно будет использовать для проведения мероприятий для спонсоров футбольных клубов, проведения концертов, фестивалей и выставок культурной и спортивной направленности, для массового просмотра трансляций крупных спортивных соревнований на большом экране, городских праздников, митингов, любительских спортивных соревнований.

Помещения на территории стадиона, по замыслу авторов концепции, разрешено сдавать в долгосрочную аренду предприятиям торговли и сферы услуг «спортивной и оздоровительной направленности», предприятиям общепита или под офисы. «Но в любом случае это будет связано с основным, спортивным профилем сооружений, — рассказал в беседе с РБК министр спорта Павел Колобков. — То есть рынков или автомоек, как это было в 1990-е годы, на территории новых стадионов точно не будет».

Разработка программы коммерческого использования стадионов возложена на региональные власти, которые примут на свой баланс стадионы в 2019 году. «На стадионе «Ростов Арена» кроме событий футбольного клуба «Ростов» — пресс-конференций, встреч с болельщиками, мероприятий для спонсоров и благотворительных встреч — планируется проводить спортивные соревнования, любительские матчи, концерты, выставки, фестивали», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Ростовской области. Уже известно, что «Ростов Арену» арендовало агентство «Олимп Концерт», которое 23 сентября проведет на стадионе концерт рэпера Басты, уроженца Ростова-на-Дону. Билеты на его выступление уже в продаже и стоят от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

95 тренировочных полей в 25 регионах будут переданы детским футбольным школам. На всех полях постелют искусственное покрытие и дооборудуют зонами для легкоатлетических тренировок. Это обойдется бюджету в 2,8 млрд руб. На базе некоторых из этих тренировочных полей будут созданы детские футбольные центры (ДФЦ) — региональные футбольные школы с лучшим тренерским составом и финансированием, куда будут отбирать самых перспективных детей со всего региона. На их создание в концепции выделено 430 млн руб. Конкретные места, где они будут располагаться, определят позже.

Кому передадут стадионы

Концепция предусматривает передачу в 2019 году семи стадионов на баланс регионов, где эти стадионы находятся. Сами региональные власти должны выбрать наиболее удобную для них модель управления спортивными объектами.

Авторы документа предлагают четыре базовых сценария. Местные власти могут сами управлять стадионом через свою дочернюю компанию, взяв на себя все издержки и получая весь доход от операционной деятельности. В таком случае клубы, выступающие на стадионе, арендуют его на каждый домашний матч у управляющей компании. По такой схеме работают собственники «Лужников» (город Москва), «Казань Арены» (правительство Татарстана), «Фишта» (администрация Краснодарского края).

Второй сценарий предполагает передачу части функций, не связанных с проведением спортивных мероприятий, на аутсорсинг профильным организациям. Еще одним вариантом является заключение договора концессии со сторонней организацией, которая получает стадион, по сути, в полную аренду. Подобная модель реализована в Санкт-Петербурге, где стадион, принадлежащий городу, передан в долгосрочную аренду дочерней структуре ФК «Зенит». В ходе заседания госсовета по физкультуре и спорту губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «Ростов Арена» будет передана в управление ФК «Ростов». И, наконец, возможна схема, при которой стадион передается в управление федеральной структуре.

Выступая на заседании совета по физкультуре и спорту, президент России Владимир Путин высказал мнение, что управление стадионами должно быть передано непосредственно футбольным клубам, которые будут проводить на них свои домашние матчи. «В идеале — чтобы клуб был хозяином и чтобы он все это делал: и в аренду сдавал, и коммерческую деятельность развивал. Вот тогда толк будет, тогда футбол будет развиваться. А иначе затратные вещи будут для футбола, и он будет у нас в тяжелом состоянии», — заявил Путин.

На что именно пойдут бюджетные деньги в рамках программы

Расходы на семь стадионов ЧМ-2018, запланированные в рамках реализации программы наследия, распределены по двум статьям: адаптация стадионов к работе в режиме наследия и компенсация расходов на эксплуатацию до 2023 года включительно.

Под адаптацией стадионов к работе в режиме наследия имеется в виду оборудование арен рекламными LED-панелями по периметру поля, на которые можно будет выводить рекламу, строительство перегородок, отделяющих «гостевые сектора», и покупка покрытия, защищающего травяное поле при проведении на стадионе концертов, митингов и т.д. На все эти цели будет выделено по 70,8 млн руб. Дополнительно к этому выделено 500 млн руб. на демонтаж верхних секторов стадиона в Екатеринбурге, выступавших во время ЧМ за периметр арены.

Второй статьей расходов федерального бюджета будет компенсация новым собственникам издержек на эксплуатацию стадионов. В 2019 году будет компенсироваться 100% эксплуатационных расходов, с 2020 по 2023 год — 95%. В среднем годовые издержки на эксплуатацию одного стадиона оценены в 300 млн руб. Всего на подобные дотации за пять лет выделено 12 млрд руб.

В пресс-службе администрации Ростовской области РБК подтвердили справедливость оценки эксплуатационных расходов. По подсчетам ростовских властей, содержание «Ростов Арены» будет обходиться в 330 млн руб. «Самое дорогое в содержании — инженерное обслуживание, клининг в дни матчей, уход за газоном, — пояснил сотрудник пресс-службы. — В нематчевые дни штатный состав стадиона составляет 115 человек. В матчевые дни дополнительно задействуются порядка 200 человек, в основном клининговый персонал».​

Учитывая все расходы на стадионы и тренировочные поля, общий бюджет программы наследия ЧМ-2018 составит 16,654 млрд руб.

«В лучшем случае в первые два года работы после чемпионата мира на операционную прибыль помимо «Спартака» и «Санкт-Петербурга» может выйти только «Ростов Арена», — отметила в беседе с РБК директор по развитию компании «Спорт Бизнес Консалтинг» Александра Савраева. — Их преимущества — наличие популярной команды, расположение городов, уровень жизни в регионе, количество населения, существующая заполняемость и востребованность в регионе больших площадок. Наиболее проблемными по этим же показателям являются «Волгоград Арена», «Мордовия Арена» и стадионы в Нижнем Новгороде и Калининграде. Это города с относительно небольшим населением (от 315 тыс. в Саранске до 1,26 млн в Нижнем Новгороде), дешевыми билетами на футбол и низкой посещаемостью матчей».