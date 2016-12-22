Путин поручил подготовить план по работе стадионов после ЧМ

Чтобы объекты чемпионата мира не простаивали после завершения турнира, Владимир Путин поручил представить план по использованию каждого из них. На их месте не должны появиться рынки, заявил он

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поручил Минспорту разработать и представить план по дальнейшей работе объектов чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил на совместном заседании совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое прошло в Калининграде, передает корреспондент РБК.

Как рассказал министр спорта Павел Колобков, на стадионах уже играют российские клубы, а в октябре Россия сыграет со Швецией в Калининграде и Турцией в Сочи. Кроме того, на базе стадионов будут проводиться «культурно-спортивные и зрелищные мероприятия», на них также запустят музеи футбола, посвященные в том числе и проведению ЧМ. «Также там разместятся детско-юношеские спортивные школы по футболу и футбольные ассоциации. Обновленные тренировочные площадки закрепляются за детскими спортшколами, футбольными клубами и организациями. Причем они смогут использоваться и для других видов спорта», — добавил Колобков. В России будет открыто 30 детских футбольных центров, сообщил он.

Всего в России после ЧМ нужно будет занять 12 стадионов и 95 футбольных площадок, уточнил Колобков по просьбе Путина. «Что хотел от вас — чтобы вы показали мне план использования каждого объекта. Передаете — хорошо. Если загружаете чем-то — чем, в какие сроки, кто собственник и так далее. Это должно быть очень конкретно, не просто общие пожелания. Общие пожелания закончатся тем, что там опять желающих много появится какие-нибудь рынки открыть. А нам нужна спортивная загрузка», — сказал Путин.

Общие затраты на ЧМ по подсчетам оргкомитета «Россия-2018» составили 683 млрд руб. Независимые экономисты говорили, что они вряд ли окупятся полностью, а Минэкономразвития заявляло, что ЧМ окажет положительное влияние на экономику регионов.

Губернатору Калининградской области Антону Алиханову, который на заседании докладывал о планах по использованию стадиона после турнира, Путин сказал, что выставочные функции стадионов и сдача их в коммерческую аренду — это правильно, но «в идеале надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион». «Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе, не стояла в очереди и не считала бы копеечки, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями <...>. Иначе все это закончится рынком», — подчеркнул Путин.

«В идеале — чтобы клуб был хозяином и чтобы он это все делал. И в аренду сдавал, и коммерческую деятельность развивал. Тогда футбол будет развиваться. А иначе будут затратные только вещи для футбола, и он будет в тяжелом состоянии», — резюмировал Путин.