Путин поручил подготовить план по работе стадионов после ЧМ

Президент Владимир Путин поручил Минспорту разработать и представить план по дальнейшей работе объектов чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил на совместном заседании совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое прошло в Калининграде, передает корреспондент РБК.
Как рассказал министр спорта Павел Колобков, на стадионах уже играют российские клубы, а в октябре Россия сыграет со Швецией в Калининграде и Турцией в Сочи. Кроме того, на базе стадионов будут проводиться «культурно-спортивные и зрелищные мероприятия», на них также запустят музеи футбола, посвященные в том числе и проведению ЧМ. «Также там разместятся детско-юношеские спортивные школы по футболу и футбольные ассоциации. Обновленные тренировочные площадки закрепляются за детскими спортшколами, футбольными клубами и организациями. Причем они смогут использоваться и для других видов спорта», — добавил Колобков. В России будет открыто 30 детских футбольных центров, сообщил он.
Всего в России после ЧМ нужно будет занять 12 стадионов и 95 футбольных площадок, уточнил Колобков по просьбе Путина. «Что хотел от вас — чтобы вы показали мне план использования каждого объекта. Передаете — хорошо. Если загружаете чем-то — чем, в какие сроки, кто собственник и так далее. Это должно быть очень конкретно, не просто общие пожелания. Общие пожелания закончатся тем, что там опять желающих много появится какие-нибудь рынки открыть. А нам нужна спортивная загрузка», — сказал Путин.
Общие затраты на ЧМ по подсчетам оргкомитета «Россия-2018» составили 683 млрд руб. Независимые экономисты говорили, что они вряд ли окупятся полностью, а Минэкономразвития заявляло, что ЧМ окажет положительное влияние на экономику регионов.
Губернатору Калининградской области Антону Алиханову, который на заседании докладывал о планах по использованию стадиона после турнира, Путин сказал, что выставочные функции стадионов и сдача их в коммерческую аренду — это правильно, но «в идеале надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион». «Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе, не стояла в очереди и не считала бы копеечки, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями <...>. Иначе все это закончится рынком», — подчеркнул Путин.
«В идеале — чтобы клуб был хозяином и чтобы он это все делал. И в аренду сдавал, и коммерческую деятельность развивал. Тогда футбол будет развиваться. А иначе будут затратные только вещи для футбола, и он будет в тяжелом состоянии», — резюмировал Путин.