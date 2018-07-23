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Власти свели пенсионные счеты
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Власти свели пенсионные счеты
Газета № 131 (2855) (2307) 20 июл, 20:23
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Власти свели пенсионные счеты
ПФР представил данные об индексации пенсий в 2019–2012 годах
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить индексацию пенсий выше инфляции, следует из бюджетных проектировок ПФР. В 2021 году средний размер пенсии превысит 17 тыс. руб.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (есть у РБК). Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020 году и плюс 4% — в 2021 году) (*.pdf).

Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Госдума 19 июля поддержала законопроект об увеличении пенсионного возраста в первом чтении. Все средства, полученные благодаря пенсионной реформе, пойдут на увеличение пенсий неработающим пенсионерам, их пенсии в среднем будут расти на 1 тыс. руб. в год, говорил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, в 2019 году реальный рост пенсий будет такой, какого «никогда не было в истории Российской Федерации». «Человек получит 1 тыс. руб. при средней пенсии, которая составляет 14,4 тыс. руб.», — заявил Топилин.

Реальные пенсии

Согласно проекту основных параметров бюджета ПФР, среднегодовой размер пенсии в номинальном выражении будет расти почти на 1 тыс. руб. ежегодно — в соответствии с расчетами Минэкономразвития. В 2019 году средний размер пенсий вырастет до 15 367 руб., в 2020-м — до 16 284 руб., в 2021 году достигнет 17 212 руб.

Расходы ПФР на выплату пенсий определены с учетом ежегодного увеличения страховой пенсии по старости, обеспечивающего рост пенсии до 20 тыс. руб. к 2024 году, говорится в документе.

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Реальный размер пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14 748 руб. (по сравнению с 14 049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15 718 руб., ​ в 2021 году — до 16 550 руб.

Социальные пенсии с 1 апреля будут повышаться в 2019 году на 0,4%, в 2020-м — на 2,9%, в 2021 году — на 2% (ежегодная индексация исходит из прогнозных темпов роста прожиточного минимума пенсионера). Социальные пособия на погребение с 1 февраля планируется повысить на прогнозный уровень инфляции (на 3,1% в 2019 году, на 4,3% в 2020-м и на 3,8% в 2021 году). ​​

Трансферт на 1 трлн

Доходы бюджета ПФР на 2019 год прогнозируются в сумме 8,685 трлн руб., из которых собственные доходы фонда (за счет страховых взносов от работодателей) составят 5,164 трлн руб., а суммарный трансферт из федерального бюджета — 3,425 трлн руб. За счет того что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет.

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По расчетам Минфина, повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы ПФР в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Эффект от пенсионной реформы будет выражаться в росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019–2021 годах (плюс 5,9, 4,8 и 6,8% соответственно), подсчитало ведомство.

Минфин ранее прогнозировал (с учетом пенсионной реформы), что трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование в 2019 году вырастет (на 474 млрд руб., или 75%), но с 2020 года начнет снижаться. Однако из проектировок ПФР следует, что этот трансферт начнет сокращаться годом позже — с 2021 года. В 2020 году он составит 1,119 трлн руб., а в 2021 году — 1,029 трлн руб.

Расходы ПФР в 2019 году составят 8,783 трлн руб. и возрастут до 9,441 трлн руб. к 2021 году, следует из проектировок.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Пенсионный фонд , пенсионный возраст
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