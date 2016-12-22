Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста позволит ПФР наращивать собственные доходы быстрее расходов, следует из проекта «Основные направления бюджетной политики» Минфина. Трансферт на страховые пенсии начнет сокращаться с 2020 года

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Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование (ОПС) начнет снижаться с 2020 года, следует из проекта «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», размещенного на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы (*.pdf). За счет роста собственных доходов ПФР правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции.

Эффект от пенсионной реформы «выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019–2021 годах (+5,9, +4,8 и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование», — говорится в документе, подготовленном Минфином. Собственные доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 5,17 трлн руб., в 2020 году — 5,42 трлн руб., а в 2021-м — 5,79 трлн руб. Они будут расти быстрее, чем его расходы, следует из документа.

Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет.

Для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 соответственно). При реализации этих мер будет действовать переходный период, он начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034-го для женщин (16 лет). Темп повышения планируется плюс один год каждый год. «Увеличение пенсионного возраста приведет к существенному повышению уровня пенсионного обеспечения граждан», — говорится в пояснительной записке к соответствующему правительственному законопроекту. По расчетам властей, пенсии будут увеличиваться в среднем примерно на 1 тыс. руб. в год. По оценке Минтруда, средний размер пенсии в 2019 году достигнет 15,4 тыс. руб. К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Сборы страховых взносов увеличиваются еще и потому, что растет фонд заработных плат (ФЗП) в стране: по базовому прогнозу Минэкономразвития, ФЗП увеличится на 5,1% в 2019 году (на 5,3 и 6,4% в последующие два года). Но в «Основных направлениях» не детализируется, какая часть прироста собственных доходов ПФР приходится на повышение пенсионного возраста, а какая — на рост зарплатного фонда.

Трансферт начнет уменьшаться в 2020 году

Остальную часть совокупных доходов ПФР — около 40% — формируют трансферты из федерального бюджета на различные цели, в том числе на выплату страховых пенсий по возрасту. Трансферт на ОПС в 2019 году возрастет на 75% и составит 1,106 трлн руб. после 632,4 млрд руб. в 2018 году. Рост трансферта на 473,7 млрд руб. обусловлен «отменой компенсационных выплат для отдельных категорий плательщиков и перераспределением средств на межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование», объясняется в документе. РБК направил запрос в Пенсионный фонд.

Отмена компенсационных выплат связана с тем, что с 2019 года правительство планирует бессрочно зафиксировать ставку взносов работодателей на ОПС на уровне 22% с зарплат. Такая ставка де-факто действует с 2012 года (а для льготных категорий плательщиков, например ИТ-отрасли, — еще ниже), но общеустановленной все равно является ставка 26%. Соответственно, все те взносы, которые недоплачивались до ставки 26%, являлись выпадающими доходами Пенсионного фонда — их компенсировал специальный трансферт из федерального бюджета (в 2017 году он составил 434 млрд руб., в 2018 году планируется на уровне 500 млрд руб.). С 2019 года оснований компенсировать пониженные ставки взносов станет меньше, но деньги из федерального бюджета ПФР все равно будут нужны в том же объеме: в частности, понадобится компенсировать дополнительную индексацию пенсий.

После 2019 года трансферт на ОПС начнет снижаться: в 2020 году он составит чуть менее 1,1 трлн руб., в 2021 году — 940,5 млрд руб., говорится в документе. Совокупный же трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду останется на уровне 3,4 трлн руб. Трансферты в пенсионную систему сохранятся, потому как они связаны не только с увеличением индексации пенсий, объясняла ранее вице-премьер Татьяна Голикова. «Речь идет о льготных (досрочных) пенсиях, о сниженных тарифах по отдельным отраслям, которые компенсируются федеральным бюджетом в виде межбюджетного трансферта для того, чтобы не снижать пенсионное обеспечение граждан, работающих в этих отраслях», — говорила она в прошлом месяце.

Расходы ПФР вырастут с 8,24 трлн руб. в текущем году до 9,17 трлн руб. в 2021 году. Около 80% расходов ПФР идет на выплату страховых пенсий по старости.​