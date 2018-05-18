К новому вице-премьеру вернулись старые замы

Министры социального блока сохранят свои посты в правительстве

И.о. министра труда Максим Топилин и и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои посты в новом правительстве, рассказали источники РБК. Ольга Васильева станет министром просвещения после разделения Минобрнауки

Максим Топилин и Вероника Скворцова (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

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Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства, рассказали источники РБК. Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения, сообщили РБК два федеральных чиновника и собеседник, близкий к правительству. Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит Министерство просвещения, рассказали два федеральных чиновника.

Социальный блок в будущем кабинете возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, предложенная премьер-министром Дмитрием Медведевым в качестве куратора здравоохранения, образования и социальной политики.

В этой области, согласно новому майскому указу Владимира Путина, правительству предстоит добиться роста численности населения России, повышения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году (к 2030 году — до 80 лет), двукратного снижения бедности, роста пенсий выше инфляции и ускорения технологического развития.

Выступая в начале мая перед Госдумой, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о внесении правительством «в самой короткой перспективе» в нижнюю палату парламента своих предложений по повышению пенсионного возраста. По данным газеты «Коммерсантъ», совещание по пенсионной реформе состоится уже 17 мая, до формального назначения нового состава правительства, которое запланировано на пятницу (источники РБК подтвердили эти планы). Ожидается, что по итогам совещания министерствам будут даны поручения о разработке законопроекта, который может быть принят уже в весеннюю сессию Госдумы (она продлится до конца июля).

Технические фигуры

Вероника Скворцова и Максим Топилин были заместителями министра здравоохранения и социального развития в 2008–2012 годах, когда Минздравсоцразвития возглавляла Татьяна Голикова (позднее ведомство было разделено на Минздрав и Минтруд). Удержать свои позиции в правительстве оба министра смогли, потому как не стали «узнаваемыми аллергенами», то есть теми, чья деятельность вызывает раздражение в обществе, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Они вели себя как во многом технические фигуры, не притягивая ни позитив, ни агрессию. Такие почти идеальные министры с учетом предъявляемых требований», — сказал РБК Виноградов.

Собеседник РБК из крупной фармкомпании и источник в Минздраве замечают, что у Голиковой и Скворцовой не самые хорошие отношения. Счетная палата, возглавляемая Голиковой, многократно критиковала Минздрав. Но Скворцовой удалось добиться на посту министра положительного изменения основных показателей в сфере здравоохранения. Средняя продолжительности жизни выросла с 70,2 до 72,7 года, следует из презентации Минздрава «Итоги 2017 года», которая есть у РБК. Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась с 576 человек на 100 тыс. населения до 473 человек. Главная гордость министра — снижение младенческой смертности с 8,8 случаев на тысячу родившихся живыми до 5,5. Об этом Скворцова рассказывает почти на всех публичных отчетах — в Госдуме, на коллегиях и т.д. Говорил об этих показателях и Владимир Путин.

Конструкция Голикова — Топилин — Скворцова имеет право на существование, но это похоже на тактический компромисс, полагает председатель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Главная цель сейчас — соблюсти в правительстве баланс интересов всех крупных игроков. Поэтому вполне возможно, что если где-то в другой части правительства снимут фигуру определенных групп влияния, то она может возникнуть в социальной части и наоборот», — объясняет он.

Министр просвещения

Ольга Васильева возглавила Минобрнауки в 2016 году после трех лет работы заместителем начальника управления президента по общественным проектам. По словам федерального чиновника, изначально предполагалось, что Васильева придет в правительство именно на пост главы Министерства просвещения, но разделение Минобрнауки было отложено на период после президентских выборов. Полтора года министерской работы Васильева держала курс на централизацию. Она предложила перевести школы с муниципального уровня на региональный, под ее руководством были разработаны проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов, не предполагающих особой вариативности в преподавании.

У Васильевой сильная лоббистская поддержка, отмечает Минченко. Ее поддерживают, полагает он, в том числе митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и в меньшей степени спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Но свои интересы и претенденты есть и у других групп влияния, поэтому все может поменяться в последний момент», — еще раз подчеркнул он.

Основным претендентом на пост главы нового Министерства науки и высшего образования стал заместитель Васильевой Григорий Трубников, сообщили источники РБК в Госдуме и правительстве. Кроме него рассматриваются кандидатуры руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова (по указу президента ФАНО ликвидируется, а его функции передаются новому М​инистерству науки) и директора Российского научного фонда Александра Хлунова.