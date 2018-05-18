Футбольные матчи разыграли на троих

Какие телекомпании будут транслировать ЧМ-2018

«Россия 1» может показать семь матчей чемпионата мира по футболу, почти в четыре раза меньше, чем «Первый канал». Два года назад во время Евро-2016 во Франции у вещателей был паритет

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Телевещатели достигли принципиальной договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Права на трансляции ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, у ФИФА примерно за $32 млн купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий интересы «Первого канала», ВГТРК и «Матч ТВ».

Принадлежащая ВГТРК «Россия 1» может показать семь матчей первенства, сообщили два источника на телевизионном и рекламном рынках и подтвердил собеседник РБК в «Газпром-Медиа». В пресс-службе ВГТРК точное количество не назвали, отметив лишь, что госканал покажет отдельные матчи с участием российской сборной, а также финал. От дальнейших комментариев представитель ВГТРК отказался.

«Первый канал» еще в понедельник, 14 мая, объявил, что покажет 27 матчей чемпионата, в частности Россия — Саудовская Аравия (14 июня) и Россия — Уругвай (25 июня). Таким образом, встречу Россия — Египет будет транслировать ВГТРК, уточняют собеседники РБК. По их словам, «Россия 1» заберет себе также отдельные матчи плей-офф. «Первый» будет освещать в том числе групповые матчи с участием сборных Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

«Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-Медиа», достанутся 30 игр. Этот вещатель покажет и повторы игр, которые выйдут в прямом эфире «Первого» и «России 1». В пресс-службе «Газпром-Медиа» и «Матч ТВ» отказались от комментариев.

Без паритета Традиционно крупные федеральные вещатели «Первый» и «Россия 1» во время значимых спортивных событий распределяли между собой эфир примерно поровну. Например, два года назад во время проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу оба показали по 14 игр. Это были выступления российской сборной, а также все игры на стадии плей-офф. Все другие игры были отданы «Матч ТВ», который также показывал все матчи первенства в записи, всего 120 встреч.

На тот момент средний рейтинг трансляций Евро-2016 среди всех зрителей старше четырех лет на «Первом» составил, по данным Mediascope, 4,2% (то есть трансляции посмотрели 4,2% россиян, проживающих в крупных городах). У «России 1» этот показатель был ниже — 3,9%. Средний рейтинг на «Матч ТВ» — 0,6%, что объясняется меньшим техническим охватом канала и показом повторов.

Четыре года назад, когда чемпионат мира по футболу принимала Бразилия, своего эфирного спортивного канала у «Газпром-Медиа» еще не было, а у ВГТРК был канал «Россия 2» (именно на его частотах в ноябре 2015 года и был запущен «Матч ТВ»). Тогда «Первый канал» показал 41 матч, а ВГТРК распределила трансляции между двумя своими каналами. На «России 1» вышли 32 игры, а на «России 2» с учетом повторов — 158.

Средний рейтинг трансляций ЧМ-2014 на «Первом» составил, согласно измерениям Mediascope, 2,9%, на «России 1» — 3,1%, на «России 2» — 0,3%.

В прямой зависимости Реклама в трансляциях таких крупных спортивных событий, как чемпионаты мира и Европы по футболу, а также летние и зимние Олимпиады, продается на особых условиях и по отдельному прайс-листу. «Первый канал» и «Россия 1» традиционно отдают эти продажи специализированному агентству «Телеспорт». Базовая стоимость одной минуты рекламы на «Первом» и «России 1» в трансляциях мундиаля на этот раз, как ранее сообщал РБК, была оценена в 7,5 млн руб. с НДС. Это почти на треть меньше, чем стоила одна минута рекламы на этих каналах во время Евро-2016. «Телеспорт» продает рекламу пакетом — сразу во всех трансляциях на «Первом» и «России 1», делится же доход в зависимости от числа показанных матчей, поясняет источник, близкий к агентству. Таким образом, «Первый канал», показывая 27 игр первенства, должен заработать на трансляциях в разы больше, чем «Россия 1», которая готова показать только семь матчей.

Не для женской аудитории

ВГТРК с появлением «Матч ТВ» демонстрирует меньшую заинтересованность в освещении спортивных событий. Год назад госхолдинг не стал транслировать матчи проходившего в России Кубка конфедераций. В преддверии зимней Олимпиады в Корее, когда решался вопрос, будет ли отстранена от Игр российская сборная, ВГТРК даже официально заявила, что готова отказаться от трансляций. Ни «Первый», ни «Газпром-Медиа» таких заявлений не делали. В результате «Россия 1» все-таки вела трансляции из Пхёнчхана, но только состязаний с участием российских спортсменов.

Очередь показывать церемонию открытия Игр была у «России 1», но она заранее отдала это право «Матч ТВ». Впрочем, «Первый канал», который должен был освещать церемонию закрытия Олимпиады, также отказался от трансляции, поскольку Международный олимпийский комитет не разрешил атлетам из России пройти по стадиону с национальным флагом.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Невысокий интерес ВГТРК к спортивным трансляциям опрошенные РБК эксперты объясняют прежде всего позиционированием флагманского канала госхолдинга. ​Согласно измерениям Mediascope, средний возраст зрителя «России 1» — 59 лет, 71% аудитории канала «Россия 1» составляют женщины. У «Первого канала» — это, соответственно, 55 лет и 70% аудитории. Женской аудитории, напоминает директор Института современных медиа ​Кирилл Танаев, мало интересны спортивные трансляции в целом и футбольные в частности. Однако при этом «Первый» позиционирует себя как канал, который рассказывает о главных событиях страны, а «Россия 1» — как семейный канал с акцентом на женскую аудиторию, отмечает Танаев. Зрители не привыкли смотреть спортивные трансляции «России 1», как следствие — их рейтинги ниже средних показателей канала, поэтому вещатель во время ЧМ-2018 и ограничится показом отдельных матчей, уступив основной объем коллегам, считает управляющий директор агентства OMD OM Fuse Антон Ефимов.

Средний возраст зрителя «Матч ТВ», по данным Mediascope, — 48 лет, 73% его аудитории составляют мужчины.

В целом интерес зрителей к предстоящему чемпионату, вероятнее всего, будет довольно высоким, футбольное первенство проводится в России, и для большинства жителей страны это значимое событие, прогнозирует Танаев.​