Ядерный срыв

Почему Евросоюз встал на сторону Тегерана в споре с Вашингтоном

ЕС поддержал Тегеран после выхода Вашингтона из ядерной сделки и начал демонстративно искать пути обхода грядущих санкций США против Ирана. Европа вынужденно переосмысляет свои отношения с Вашингтоном, говорит эксперт

Федерика Могерини и ​Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Ahmad Halabisaz / Zuma / ТАСС)

Без гарантий

Евросоюз решился всецело поддержать Иран в его противостоянии с США из-за так называемой ядерной сделки. Европейцы намерены не просто сохранять, но и развивать торгово-экономические связи с Тегераном, несмотря на риск попасть под американские санкции.

Днем 16 мая о намерении лидеров 28 стран Евросоюза на открывающемся в болгарской Софии саммите ЕС — Западные Балканы обсудить иранскую проблему рассказал глава Евросовета Дональд Туск. «Я бы хотел, чтобы по итогам разговора мы без тени сомнения подтвердили, что, пока Иран придерживается соглашения, ЕС будет делать так же», — отметил он.

Детально план дальнейшего сотрудничества Европы и Ирана огласила во вторник, 15 мая, глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Федерика Могерини. Она выступила перед журналистами поздно вечером, после переговоров с министрами иностранных дел Британии, Германии, Франции и собственно Ирана.

По словам Могерини, экспертные группы занимаются и продолжат заниматься целым рядом вопросов. Это сохранение поставок иранских энергоносителей, поддержание контактов в банковской сфере, наращивание инвестиций, сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта, помощь в улучшении делового климата в Иране, защита интересов европейских экономических субъектов в Иране.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что это — обещания, обязательства или просто намерения, Могерини ответила, что это не конкретные меры, а направления, в которых Брюссель и Тегеран планируют развивать сотрудничество. «Наверное, я не могу говорить о конкретных юридических и экономических гарантиях, но я говорю о серьезной, целенаправленной и преданной делу работе нашей и иранской сторон, чтобы сдержать свои обещания», — добавила дипломат.

Внутри ЕС Могерини пообещала скорое обсуждение дальнейших шагов на разных уровнях. Помимо саммита в Софии через неделю в Вене состоится встреча на уровне замминистров иностранных дел стран Евросоюза, а затем и на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 28 мая.

Европейские опасения

Возмущение европейцев вызвало решение американского президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки (официальное название — Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Соглашение было подписано в 2015 году между Тегераном и «группой шести» в составе Британии, Франции, ФРГ, России, КНР и США при посредничестве ЕС. По нему Иран соглашался ограничить ядерные разработки и допустить в страну экспертов МАГАТЭ в обмен на снятие ранее введенных международных санкций. Соглашение было закреплено принятием соответствующей резолюции Совбеза ООН.

Еще до вступления в должность президента Трамп критиковал СВПД, утверждая, что Тегеран обходит барьеры и тайно продолжает работу над атомным оружием. 8 мая президент США все же вышел из сделки, анонсируя восстановление режима санкций. Впоследствии Минфин США сообщил, что ограничения вступят в силу в течение нескольких месяцев.

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Так, с 6 августа вновь заработает запрет на продажу Ирану долларов, драгоценных металлов и основных сырьевых товаров: алюминия, стали и угля. С 4 ноября вернутся санкции против энергетического (в частности, нефтяного) сектора Ирана, морской торговли и страховой отрасли.

В Европе наибольшие опасения вызывает принцип «вторичных санкций», позволяющий США наказывать физические и юридические лица из третьих стран за несоблюдение американских ограничений.

Поэтому в фокусе европейской дипломатии сейчас попытки обезопасить европейцев от действий США и убедить Иран в том, что это возможно. Технически обезопасить иранско-европейские связи от шагов Вашингтона непросто, но реально, рассказал РБК старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи. «Например, Европа уже работает над тем, чтобы перейти в торговле с Ираном с долларов на евро. Если весь ЕС сможет показать единство по иранскому вопросу, он может ввести масштабные меры для защиты своих компаний», — заявил эксперт, отметив, что по форме и сути такие меры еще готовятся.

По данным Reuters, глава Еврокомиссии уже в среду представит лидерам Евросоюза проект защитных шагов, однако источник агентства в руководстве ЕС отметил, что решение по комплексной системе мер не будет ни скорым, ни идеальным. Ранее в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков отмечал, что среди опций европейцев может быть попытка договориться с Вашингтоном о «санкционных каникулах» для своих компаний либо возврат к системе «блокирующих регуляций».

Система «блокирующих регуляций» возникла в ЕС в 1996 году, чтобы обезопасить европейцев от действий экстерриториальных «вторичных санкций» США против Ирана, Кубы и Ливии. Смысл системы был в запрете европейским компаниям и судебным системам подчиняться отдельно указанным иностранным торговым ограничениям. Регуляции применялись нечасто, наиболее известный случай произошел в 2007 году, когда власти Австрии завели дело против австрийского банка BAWAG. Ожидая поглощения себя американским фондом Cerberus Capital, BAWAG потребовал от своих кубинских клиентов закрыть счета. В итоге Cerberus Capital получил в Минфине США специальное разрешение для BAWAG, кубинские клиенты сохранили счета, а правительство Австрии отозвало претензии.

Трансатлантический клин

Переговоры дипломатов в Брюсселе, завершившиеся демонстрацией единства с Тегераном, The Washington Post называет демонстрацией непокорности Брюсселя перед США. Во вторник, незадолго до выступления Могерини, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: «Сейчас мы пережили надлом в американо-германских и американо-европейских отношениях. Мнение Британии, Германии и Франции в том, что соглашение против атомного оружия в Иране имеет свои недостатки, но это то соглашение, за которое нужно стоять. Американский президент посмотрел на вопрос иначе».

Решение Трампа по «иранской сделке» — уже вторая его инициатива, которая осложняет взаимоотношения Европы и США. До этого в последние месяцы Европа возмущалась перспективой «вторичных санкций» из-за деловых контактов с Россией и намерением Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий. При этом, отмечает The Washington Post, Европа по-прежнему зависит от США в вопросах безопасности.

«Впервые Вашингтон сделал нечто, чего все его европейские партнеры просили не делать. Это яркий пример односторонней политики США, что не может не раздражать Европу», — заявил иранский эксперт Азизи. При этом, по его словам, трансатлантические связи очень стары и глубоки, поэтому Европа «лишь начинает переобдумывать» свою зависимость от США.

Как одна из сторон — подписантов СВПД, Россия поддержала Европу. На прошлой неделе, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил иранский вопрос в Москве с немецким коллегой Хайко Маасом. Назвав решение Трампа нелегитимным и «существенно нарушающим резолюцию Совбеза ООН», Лавров огласил две цели участников соглашения: не допустить разрушения СВПД и пресечь экстерриториальное влияние новых санкций. Уже 16 мая на заседании бундестага ФРГ сам Маас заявил, что Европа едина с Германией в вопросе сохранения СВПД.

Именно тройка европейских стран стала инициаторами соглашения по иранской ядерной программе еще в 2003 году, для них и ЕС в целом СВПД — это результат многолетних дипломатических усилий, и они хотят его сохранить, объясняет Азизи. Иран же, по его словам, больше всего заинтересован в сохранении каналов поставки своей нефти и под конкретные гарантии в этой сфере готов пообещать не выходить из сделки.

«У нас неплохой старт. Мы еще не закончили, мы лишь в начале процесса, и нам нужны определенные гарантии», — заявил после встречи с Могерини иранский министр Джавад Зариф. По мнению Азизи, Иран и не должен был ничего обещать, потому что свою часть соглашения выполняет и ждет, к чему придут партнеры: «Ирану нужны гарантии, что он получит обещанное по условиям сделки. А Евросоюз не понимает пока, что же ему нужно сделать, что Иран мог бы рассмотреть как гарантии».