«Силовые машины» запросили усиления из бюджета

Российский проект по локализации газовых турбин оценен в 15 млрд руб.

Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд руб. на создание российской газовой турбины. Бизнесмен обратился за господдержкой, после того как его компания оказалась под санкциями США

Алексей Мордашов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Миллиарды на турбины

«Силовые машины» оценили свой проект по локализации газовых турбин в 15 млрд руб., рассказали РБК два источника, близких к профильным министерствам. Половину этой суммы (7,5 млрд руб.) владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил правительство выделить из бюджета, а оставшиеся деньги обещает привлечь сам, объясняют они. Например, «Силовые машины» могут выпустить облигации или использовать другие способы, указывают собеседники РБК, но не приводят деталей.

«Силовые машины» могут получить ф​инансирование уже в этом году в рамках государственно-частного партнерства, говорил на прошлой неделе министр промышленности Денис Мантуров, но размера господдержки не раскрывал. Представитель «Силовых машин» отказался от комментариев.

12 апреля Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины», после того как в начале года компания попала под санкции США из-за скандала с турбинами Siemens. Летом прошлого года «дочка» «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» — поставила в Крым четыре газовые турбины производства «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ) — совместного предприятия, где у Siemens эффективная доля 65%, а у «Силовых машин» — 35%. Однако по «очень странной логике» США наложили санкции не на СП или контролирующего акционера — Siemens, а на «Силовые машины», рассказывал Мордашов Медведеву. Бизнесмен заявил, что ему нужны преференции на внутреннем рынке и поддержка на зарубежном. Кроме того, Мордашов может локализовать производство газовых турбин в России, но для этого «Силовым машинам» нужна помощь государства в виде софинансирования НИОКР.

«Силовые машины» планируют создать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), говорят оба собеседника РБК. По словам одного из них, разработкой этих машин компания занималась вместе с Siemens (в рамках СП «Сименс Технологии газовых турбин» — РБК), производство турбин находится в стадии опытно-конструкторских работ.

Представители Минэнерго и Минпромторга отказались от комментариев, Минфин и Минэкономразвития не ответили на запросы РБК.

Партнер Siemens

«Силовые машины» сделали первую в России газовую турбину мощностью 65 МВт еще в 2008 году для ТЭЦ-9 «Мосэнерго». Но в 2012-м при испытаниях уже поставленной на электростанцию турбины «были обнаружены производственные дефекты», которые привели бы к срыву сроков строительства и, соответственно, штрафам для «Мосэнерго», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосэнерго». В итоге компания купила аналогичную турбину у итальянской Ansaldo. «Силовые машины» не успели отработать технологию, но не стали продолжать работу над турбиной, рассказывает источник, близкий к одной из сторон, занимавшихся проектом.

Турбины мощностью 160 МВт «Силовые машины» и Siemens собирают в России уже больше 20 лет — с 1992 года в рамках СП «Интертурбо», которое в 2011-м было переименовано в «Сименс Технологии газовых турбин» и где концерн Siemens получил контроль. В 2001 году ЛМЗ получил лицензию Siemens на 15 лет на производство таких турбин под маркой ГТЭ-160. Но в 2015-м ООО «СТГТ» запустило собственный завод в поселке Горелово Ленинградской области, где стало выпускать турбины SGT5-2000E (аналогичные ГТЭ-160 МВт), а ЛМЗ выпуск прекратил. Четыре такие турбины СТГТ были поставлены в Крым.

Локализация постепенно растет: в 2007 году она составляла 60% (бóльшую часть российских компонентов производили предприятия «Силовых машин» — ЛМЗ и Завод турбинных лопаток), а сейчас достигает 65–70%, говорит источник в крупной машиностроительной компании. В числе прочего ООО «СТГТ» планировало заниматься «научно-исследовательской разработкой новых газовых турбин и локализацией производства в России», говорится на сайте компании.

ООО «СТГТ» участвует в научно-технических разработках как часть глобальной структуры НИОКР концерна Siemens, рассказал представитель Siemens РБК. По его словам, ООО не занималось самостоятельной разработкой турбин 65 и 160 МВт, а «осуществляет доработку оборудования в интересах клиентов под конкретные заказы».

Какой бы высокой ни была локализация, турбины СТГТ остаются турбинами Siemens: компания обычно не передает по лицензии технологию на так называемую горячую часть турбины и производит эти детали самостоятельно, говорит топ-менеджер компании — партнера Siemens. Эти компоненты не локализованы, подтверждает собеседник, близкий к другому партнеру немецкого концерна в России.

Какими именно разработками занималось ООО «СТГТ» и могут ли «Силовые машины» получить на них права, представитель последних не сказал.

После скандала с поставками турбин в Крым Siemens заявила о приостановке работы с российскими госкомпаниями. Мешают ли сотрудничеству Siemens с «Силовыми машинами» американские санкции, представитель Siemens не говорит. Представитель «Силовых машин» также отказался это комментировать.

Новый проект для «Силовых машин»

В России уже много лет пытаются локализовать производство и другой турбины, мощностью 110 МВт. Это отдельный проект, в котором «Силовые машины» пока не участвуют, но государству нужны все три турбины — мощностью 65, 110 и 160 МВт, говорит один из собеседников РБК.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 2013 года доработкой турбины мощностью 110 МВт занимается инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (у «Интер РАО» в проекте 52,95%, у Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» — 42,34%, у «ОДК-Сатурн» — 4,5%, у некоммерческого партнерства ЦИЭТ — оставшиеся 0,21%). Инвестиции в этот проект оцениваются в 3,7 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — взнос в уставный капитал со стороны «Роснано», говорит один из собеседников РБК. Испытания этой турбины планировалось завершить в середине текущего года, но в апреле стало известно, что они приостановлены из-за аварии: при финальных испытаниях на стенде завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске турбина разлетелась на части.

«Силовые машины» могут войти в этот проект в качестве соинвестора, говорил ТАСС заместитель гендиректора «Ростеха» (ОДК входит в «Ростех») Дмитрий Леликов. Как именно производители будут сотрудничать, пока обсуждается, говорит один из источников РБК. Возможно, «Сатурн» доработает свою турбину, но серийное производство будет организовано на «Силовых машинах»; возможно, турбину будут дорабатывать «Силовые машины» самостоятельно, рассказывает он. В любом случае производственных мощностей «Сатурна» хватит «всего на полторы машины в год», серию точно нужно будет делать на заводе «Силовых машин», заключает собеседник РБК.

Представители «Интер РАО», ОДК и «Роснано» пока не ответили на запросы РБК.

​Гарантированный спрос

Создание собственной газовой турбины большой мощности стало важной темой в энергетике в последний год. Вынужденное использование турбин Siemens в Крыму обернулось международным скандалом и вызвало новую волну европейских и американских санкций. Но в ближайшие годы в России может появиться гарантированный и масштабный заказ на такое оборудование. В конце прошлого года президент Владимир Путин принципиально одобрил новую масштабную модернизацию российской энергетики с применением схемы гарантированного возврата инвестиций через повышенные платежи за мощность для крупных потребителей энергии (ДПМ). Детали этой программы пока обсуждаются, но Минэнерго уже планирует заставить энергетиков соблюдать «достаточно высокий уровень локализации».

По оценкам министерства, в рамках программы инвестиции составят 3,5 трлн руб. до 2035 года. Обычно на закупку оборудования уходит 60% инвестиций, говорит аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр. По оценкам чиновников, самые востребованные турбины в рамках ДПМ — мощностью от 100 до 200 МВт. По оценкам Минэнерго, таких потребуется 80 штук, оценка Минпромторга выше — 150–200 штук. Пока ведомства обсуждают использование паросиловых установок, а не более современных ​парогазовых. Паровые турбины российские компании уже умеют производить, напоминает Скляр.

Однако есть несколько проектов, например у «Интер РАО», где предполагается поменять паросиловые турбины на парогазовые, под них и обсуждается создание российских газовых турбин. Параметры программы модернизации пока не определены и при верных решениях она позволит создать в России отдельное направление энергомашиностроительной отрасли, говорит один из источников РБК. Скляр согласен: инвестиции в 2035 году не закончатся, к тому времени в России часть энергоблоков вновь нужно будет модернизировать.