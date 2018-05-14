Минобрнауки покажет пример деления на два

В структуре правительства появятся новые министерства

Минобрнауки разделят на два ведомства, утверждают источники РБК в правительстве и Госдуме. По их данным, кандидаты на должность министра науки — замминистра образования и науки Григорий Трубников и глава ФАНО Михаил Котюков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При формировании структуры нового правительства Министерство образования и науки может быть разделено на два ведомства, рассказали источники РБК и «РИА Новости». По словам собеседников РБК в правительстве, федерального чиновника и источника в Госдуме, обсуждается разделение ведомства на министерство науки и министерство образования.

Разделение Минобрнауки на два ведомства обсуждается и прорабатывается, сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки. Сценарий, при котором ведомство будет разделено, «логичен», но решение пока не принято, добавил собеседник РБК. Вопрос разделения министерства прорабатывается, подтвердил РБК собеседник, близкий к правительству. О том, что министерство могут разделить, говорил во вторник, 8 мая, и ректор МГУ Виктор Садовничий, высказавшись за сохранение единого министерства.

В Минобрнауки в минувшую пятницу заявили, что ведомство «сосредоточено на выполнении задач, поставленных президентом и правительством, и продолжает работать в штатном режиме, сконцентрировавшись на проведении ЕГЭ и подготовке к приемной кампании».

Минобрнауки было создано в 2004 году. Оно получило функции Министерства образования и часть функций Министерства промышленности, науки и технологий.

Разумное разделение

Создать отдельное ведомство, которое бы отвечало за науку, высшее образование и высокие технологии, вполне разумно, это позволит объединить разрозненную сферу науки, полагает вице-президент РАН Алексей Хохлов. Сейчас в этой области помимо вузов, которые подчиняются Минобрнауки, академических институтов, которые подведомственны ФАНО, действуют также государственные научные центры, отраслевые институты при Минсвязи, Минсельхозе и Минздраве и десятках других ведомств. Для успешной реализации Стратегии научно-технического развития страны (согласно майскому указу 2018 года поставлена цель к 2024 году добиться присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития) все эти организации, а также высокотехнологичные предприятия реального сектора экономики должны иметь единый координирующий центр.

Вузы должны отойти миннауки, потому что именно там ученые делают первый шаг в своей научной карьере — поступают в аспирантуру, полагает проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

Аналогичная ситуация со сферой образования, отмечает ​директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Необходимо создавать систему образования для самого раннего возраста, создавать родительские университеты, создавать доступное, в том числе инклюзивное, образование, заниматься поддержкой талантливых ребят. Разделение позволит более концентрированно решать эти задачи. Тем более что президент в новом майском указе поставил такую амбициозную задачу — войти в первые десять стран мира по качеству общего образования», — поясняет она.

Разделить Минобрнауки на два ведомства было бы рациональным решением, соглашается член думского комитета по образованию единоросс Гаджимет Сафаралиев. «Сейчас Минобрнауки — это ведомство, которое занимается всем, от детского сада и до высокой науки, и для повышения эффективности имеет смысл разделить его по двум основным профилям», — уверен он.

«Президент в послании и позже говорил о двух важных направлениях — научно-технологическом прорыве и наведении порядка в школьной среде. Предыдущий министр образования Дмитрий Ливанов, как бывший глава вуза, много занимался вузами. До этого Андрей Фурсенко много занимался наукой. Ольга Васильева как министр много времени уделяла школам. Чтобы не возникало ситуации, когда новый министр будет заниматься в большей степени каким-то одним направлением, логично разделить ведомство на два отдельных, чтобы министр науки занимался наукой, а министр образования — школой», — пояснил логику разделения ведомства собеседник РБК, близкий к правительству.

Ликвидация ФАНО

Как рассказал РБК федеральный чиновник, новому министерству науки могут быть переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). ФАНО было создано в 2013 году при реформе Российской академии наук. Ведомству передали управление имуществом институтов РАН и средствами на науку.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте, решение о ликвидации ФАНО и передаче его функций министерству науки уже принято. Собеседник РБК в руководстве Российской академии наук заявил, что «не исключает подобного развития событий». «Если Минобрнауки разделят на два ведомства, то агентство, скорее всего, перестанет быть самостоятельным и войдет в состав нового министерства», — соглашается Хохлов.

ФАНО выполнило свою роль, полагает Марголин, он уверен, что при разделении функции агентства перейдут к Миннауки. «Если ведомства разделят, роль распределителя бюджетных средств между научными институтами отойдет новому ведомству по науке. Как сейчас Минкультуры распределяет бюджетные средства между театрами и другими учреждениями культуры. Почему сейчас этим не занимается Минобрнауки? Потому что у РАН функцию распределения бюджета забрали только в 2013 году и нужен был переходный период», — указал эксперт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможную ликвидацию ФАНО, напомнив, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не представил Владимиру Путину структуру нового кабинета.

В пресс-службе ФАНО заявили РБК, что там ничего не известно о ликвидации ведомства, и отказались от дополнительных комментариев.

Кому достанутся новые ведомства

Собеседник РБК называет основным кандидатом на пост главы нового курирующего науку ведомства Григория Трубникова. Об обсуждении кандидатуры Трубникова говорят собеседник РБК в Госдуме и источник, близкий к Минобрнауки. Другой собеседник в Минобрнауки говорит, что на эту позицию рассматривается и Михаил Котюков.

Собеседник РБК в РАН заявил, что ни у Котюкова, ни у Трубникова нет достаточной поддержки в академической среде. «Скорее всего, если они войдут в состав ведомства, они станут замами», — считает он.

При этом Ольга Васильева, скорее всего, останется министром образования, говорят собеседники РБК. «В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с Васильевой, на которой обсуждалось продолжение ее работы на посту министра», — сказал один из источников. В случае ухода Васильевой ее возможной преемницей источники РБК ранее называли руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

В пятницу, 11 мая, когда в СМИ начала появляться информация о возможном разделении Минобрнауки, Шмелева вместе с помощником президента и первым главой объединенного Минобрнауки Андреем Фурсенко находилась на заседании Ассоциации ведущих университетов в Высшей школе экономики.

Кто претендует на руководство наукой

Григорий Трубников родился в 1976 году в Братске. С середины 1990-х до 2017 года работал в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, где, в частности, руководил проектом создания коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA. В 2016 году Трубников в возрасте 40 лет стал одним из самых молодых академиков РАН, в 2017 году занял должность заместителя министра образования и науки, на которой курирует сферу научной и инновационной деятельности.

В январе 2018 года РБК писал, что на совещании в Минобрнауки обсуждалось письмо с требованием лишить Трубникова докторской степени. Автор письма Виктор Пинигин из Якутии настаивал, что в диссертации Трубникова есть плагиат.

Михаил Котюков родился в 1976 году, окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 2003 по 2007 год работал в администрации Красноярского края на различных должностях, связанных с финансами. В 2012 году занял пост заместителя главы Минфина. С 2013 года возглавляет созданное в рамках реформы РАН Федеральное агентство научных организаций, которому поручено контролировать имущество академии. Академики в 2016 году критиковали ФАНО, настаивая, что агентство претендует на руководство научными исследованиями и оценку эффективности работы научных коллективов.

В сентябре 2017 года источник РБК, близкий к администрации Красноярского края, называл Котюкова одним из претендентов на пост губернатора региона после отставки главы региона Виктора Толоконского. В итоге руководить краем был назначен председатель местного заксобрания Александр Усс. Котюков входит в президентский кадровый резерв, принимал участие в тренингах, организованных РАНХиГС при поддержке Кремля.