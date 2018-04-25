Сенаторы предложили знать меры

Совет Федерации готов смягчить ответ на санкции США

Ряд комитетов верхней палаты выступил с критикой разработанного Госдумой законопроекта об ответных мерах России на санкции США. В него без лишнего шума внесут смягчающие поправки и быстро утвердят, полагают источники РБК

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

​Поругали, но поддержали

Во вторник, 24 апреля, в Совете Федерации прошло закрытое для прессы обсуждение подготовленного Думой законопроекта об ответных мерах на санкции США. В нем помимо сенаторов приняли участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов и замминистра экономического развития Алексей Груздев.

Два сенатора, пожелавшие остаться неназванными, сказали РБК, что окончательный вариант поправок Совета Федерации в «антисанкционный» законопроект, внесенный в нижнюю палату лидерами всех парламентских фракций и спикером Вячеславом Володиным, будет «достаточно мягким». «Рамочность этого законопроекта Совет Федерации оценивает положительно, — сообщил один из сенаторов. — Так что концепция сохранится, правки будут мягкими, и их будет не очень много».

Законопроект об антисанкциях был внесен в Госдуму 13 апреля. В нем описаны возможные ответные действия России, вводимые решениями правительства: ограничение импорта американских товаров (алкоголь и табак, сельскохозяйственная продукция, сырье, лекарства и «любые иные товары») и экспорта российских товаров в США (редкоземельные металлы), прекращение сотрудничества в определенных отраслях, ограничение допуска к госзакупкам и закупкам госкомпаний, ограничение найма американских и других иностранных работников в России и т.п. Некоторые из этих предложений, как писал РБК, ударят по российским производителям и потребителям.

Первое чтение законопроекта назначено на 15 мая. Один из сенаторов предположил, что поправки, подготовленные сенаторами, в законопроект внесут перед чтением в Госдуме. «И после этого Совфед тихо-мирно закон поддержит», — сказал он. Эту точку зрения поддержал и второй источник РБК.

В пресс-службе верхней палаты РБК сказали, что следующее после 15 мая пленарное заседание верхней палаты запланировано на 16 мая. В том случае, если законопроект будет принят Госдумой в трех чтениях, Совфед утвердит его в этот же день, сказал РБК один из сенаторов.

Что не понравилось

К настоящему времени свои заключения на законопроект дали девять из десяти комитетов Совфеда (кроме комитета по регламенту). Все они направлены в профильный комитет — по экономической политике, который готовит окончательный отзыв верхней палаты, рассказал РБК участвовавший в обсуждении законопроекта сенатор Андрей Климов. В двух отзывах, которые есть в распоряжении РБК, содержится критика контрсанкционного законопроекта, хотя сенаторы подчеркнули, что поддерживают саму концепцию закона.

Андрей Климов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В частности, комитет по конституционному законодательству и госстроительству указал на то, что предполагаемый проектом запрет или ограничение на импорт лекарств из США и стран, поддержавших антироссийские санкции, не должен сказаться на «жизни и здоровье» россиян. Также сенаторы посчитали, что используемое в документе понятие «экономические санкции» для «соблюдения требования определенности правового регулирования» важно уточнить.

Члены комитета по социальной политике уверены, что предложение по запрету или ограничению на прием на работу американцев или граждан стран, которые поддержали антироссийские санкции, «может спровоцировать скрытие российскими работодателями информации о своих работниках, а также может негативно отразиться на социально-экономическом развитии регионов в целом». Этот комитет, как и комитет по законодательству, также выразил опасения по поводу ограничения ввоза иностранных лекарств в Россию. Это, по мнению сенаторов, может привести к нехватке необходимых препаратов либо вынудит значительно повысить цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых.

Для введения подобного запрета, уверены в комитете, необходим детальный анализ рынка лекарственных средств и зарегистрированных в России аналогов импортируемых препаратов.

О положении законопроекта, касающегося лекарств, шел разговор и на закрытой дискуссии 25 апреля, рассказал журналистам Андрей Климов. Но никто из участников обсуждения не настаивал на ограничении ввоза иностранных, в том числе американских, лекарств и медицинского оборудования, заверил он. «Никто не ставил задачу ограничить, боже избави, хоть какую-то категорию наших граждан от лекарств и лекарственных препаратов. Хочу напомнить, что в свое время президент России осуждал использование лекарств и медицинских препаратов, оборудования в качестве средств санкционного давления на кого бы то ни было», — сказал Климов.

Как может быть ограничен рынок медикаментов Правила ограничения ввоза в Россию лекарств прописаны в п. 15 законопроекта. В нем указано, что импорт медикаментов, произведенных в США или «иных иностранных государствах», может быть ограничен или даже запрещен. Подробный перечень запрещенных лекарств должно подготовить правительство. В законопроекте указано, что санкции не должны коснуться препаратов, которые не производят в России. Если закон вступит в силу, это станет первым примером ограничений в сфере здравоохранения. В Россию ввозится около 230 брендов американских лекарств. Среди них — препараты «Артра», «Элапраза», «Пульмозим», которые необходимы для лечения хронических тяжелых заболеваний. Около 90 лекарств, которые делают американские компании, не только не производятся в России, но и не имеют аналогов на российском рынке.

Поправки к контрсанкциям

Критика сенаторами разработанного в Госдуме законопроекта может свидетельствовать о том, что, «почувствовав недовольство части общества думским законопроектом, Совет Федерации решил демонстративно встать на сторону недовольных», считает политолог Аббас Галлямов. Впрочем, отметил он, сигнал о том, что проект может быть подвержен изменениям, дал и вносивший его Вячеслав Володин. «Он отложил первое чтение на месяц и предложил широкое обсуждение с экспертным сообществом и заинтересованной общественностью, — пояснил РБК эксперт. — Все это, безусловно, предполагает и диалог с сенаторами».

С осторожной критикой законопроекта выступили не только члены верхней палаты. Замминистра иностранных дел Рябков также отметил, что закон об ответных санкциях должен соответствовать экономическим интересам России. «Мы как ведомство говорим о том, что в каком бы виде ни был принят этот закон, он должен прежде всего обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан», — сказал Рябков. При этом он заявил, что «уверен, что и лекарства будут, и выбор лекарств будет».

Некоторые другие предложения законопроекта также подверглись критике. Так, совладелец крупнейшего в мире производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков заявил РБК, что считает авторов инициативы «вредителями», а сам закон — «сырым». Его критика проекта связана с инициативой распространить антисанкции на титановую промышленность. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» также сообщил, что Россия не будет принимать решения, которые отрицательно скажутся на национальных предприятиях.

Подобная критика — свидетельство того, что инициатива Госдумы — некомпромиссная, сказал РБК политолог Михаил Виноградов. «Она может прочитываться частью истеблишмента как малопопулярная, саморазрушительная или даже откровенно лоббистская, — пояснил он. — А сейчас Совет Федерации стремится разобраться, получил ли уже законопроект одобрение высшего руководства страны».