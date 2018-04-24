Авиакеросин вылетает в трубу

На время чемпионата мира может быть изменена схема поставок топлива в аэропорты

Минэнерго, РЖД и «Транснефть» рассматривают вопрос ограничения поставок керосина в цистернах в аэропорты Московского авиаузла на время ЧМ. Больше всего это затронет Домодедово, которое получает до 80% топлива по железной дороге

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Минэнерго, РЖД, «Транснефть» и нефтяные компании рассматривают изменения маршрутов доставки керосина в аэропорты Московского авиаузла на время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщили РБК три источника, близких к сторонам, участвующим в обсуждении. По их словам, предлагается ограничить поставки топлива в цистернах, с тем чтобы оно в основном поставлялось только по нефтепродуктопроводу. ​

Один собеседник РБК сказал, что вопрос ограничения связан с тем, что наличие цистерн с керосином на путях в Москве «является нежелательным» с точки зрения безопасности во время проведения мирового турнира, когда в город приедут много туристов. По оценкам Минтранса, в Россию во время чемпионата прибудут от 3 млн до 5 млн туристов. Дело не в безопасности, а в том, чтобы грузовые перевозки не помешали пассажирским, утверждает другой источник: ​на время чемпионата РЖД запускают ​дополнительно 728 составов общей вместимостью 440 тыс. пассажиров.

Уже состоялось несколько совещаний по этой теме, но окончательного решения не принято, говорит один из собеседников. «В связи с тем, что во время чемпионата мира по футболу будет повышенное движение пассажирских перевозок, надо сделать так, чтобы это не сказалось на поставках керосина в аэропорты Московского авиаузла», — заявил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который также принимал участие в совещаниях. Изменение маршрутов не скажется на цене топлива, потому что не ожидается дефицита, добавил он. «Это небольшая техническая проблема, нужно скоординировать РЖД и «Транснефть», — добавляет источник в Минэнерго. По его словам, совещание в Минэнерго состоится во вторник, 24 апреля.

Кто в России делает керосин Производство авиационного керосина в России, по данным Минэнерго, в 2017 году составило 11,1 млн т, что на 16% превышает показатель предыдущего года. Из этого объема ЛУКОЙЛ произвел примерно 2,7 млн т, «Роснефть» (с учетом заводов «Башнефти») — 2,5 млн т, а «Газпром нефть» — 2,2 млн т. Кроме того, 1,3 млн т керосина в минувшем году выпустил Ярославский НПЗ, которым «Роснефть» и «Газпром нефть» владеют на паритетных началах. В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году спрос на авиационный керосин может вырасти на 10%.

Керосин поставляется в аэропорты Московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — по железной дороге и по Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, которым управляет «дочка» «Транснефти» — «Транснефтепродукт». По данным «Транснефти», объемы поставок авиационного керосина в эти три аэропорта по трубопроводам составляют около 1,8 млн т в год (150 тыс. т в месяц). Примерно такой же объем поставляется по железной дороге, добавляет источник, близкий к одной из сторон обсуждения. Таким образом, перераспределение может коснуться 150 тыс. т керосина (футбольные игры будут идти месяц).

Сейчас 90–95% всех поставок в Шереметьево идет по трубе, во Внуково — примерно 50% (еще 50% — по железной дороге), а в Домодедово по трубопроводу поступает лишь 20% топлива, в то время как до 80% поставляется по железной дороге. Проблему можно решить следующим образом, говорит один из собеседников РБК: «Транснефть» будет принимать железнодорожные цистерны с керосином на станции Шилово (Рязанская область), где есть железнодорожная сливная эстакада, и оттуда по трубе доставлять керосин московским аэропортам. Но «Транснефть» должна будет самостоятельно договориться с поставщиками, предупреждает источник в РЖД. «С коммерческой точки зрения РЖД в данном случае нет разницы, куда везти цистерны: не будет ни потерь, ни дополнительных доходов», — сказал он.

«В связи с сокращением интервалов движения пассажирских поездов в целях повышения качества обеспечения доставки болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Минэнерго совместно с Минтрансом и организациями прорабатывает вопрос перенаправления поставок части объема авиационного топлива в аэропорты Московского авиационного узла с железнодорожного на трубопроводный транспорт», — сообщил РБК представитель Минэнерго. По его словам, техническое решение найдено, но необходима дополнительная координация транспортных организаций и грузоотправителей для обеспечения бесперебойного топливообеспечения.

Представитель Шереметьево сказал РБК, что вопрос поставок керосина в зоне компетенции независимых операторов топливно-заправочных комплексов (ТЗК). Домодедово еще не получало официального уведомления об ограничениях поставки топлива по железной дороге в период ЧМ, сообщил РБК его представитель. Представитель Внуково пока не ответил на запрос РБК.

РБК также направил запросы в ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть-Аэро», работающие во всех трех московских аэропортах, «Роснефть-Аэро» (Шереметьево и Внуково) и РЖД. Представитель «Транснефти» отказался от комментариев.