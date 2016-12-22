«Коммерсантъ» узнал о возможной нехватке автокомпонентов из-за мер для ЧМ

Некоторые заводы могут столкнуться с нехваткой комплектующих в связи с тем, что власти из соображений безопасности на время ЧМ власти планируют остановить перевалку опасных грузов в портах, где пройдут матчи, узнала газета

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Капитаны портов начали уведомлять стивидорные компании (организации, выполняющие погрузочные и разгрузочные работы в портах) о том, что в период с 25 мая по 25 июля, власти из соображений безопасности на время чемпионата мира по футболу собираются остановить перевалку опасных грузов «всех классов» в портах регионов, где пройдут матчи. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции приказ капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно этому документу, как уточняет издание, во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортивных объектов перевозка «источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, а также взрывчатых веществ и иных опасных грузов» будет запрещена. Это же, по данным «Коммерсанта», следует и из письма Петербургского контейнерного терминала Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина), который в связи с принятием подобных мер просил стивидорные компании учитывать это при планировании отгрузок. В случае, если приостановить отправку грузов невозможно, петербургский контейнерный терминал посоветовал стивидорам обращаться в региональные межведомственные оперативные штабы (МОШ), которые курируют местные управления ФСБ, для согласования обработки и перевалки грузов.

Меры безопасности для Чемпионата мира президент России Владимир Путин одобрил 9 мая 2017 года. Спустя месяц, 9 июня прошлого года, соответствующее постановление было подписано в правительстве.

После этого стивидоры, как рассказали газете неназванные собеседники, просили Росморречфлот уточнить, каких именно опасных грузов коснется ограничение. Однако эти разъяснения ясности, по словам собеседников издания, не внесли. За пояснениями Федеральное агентство морского и речного транспорта рекомендовало обращаться в МОШ, рассказал один из источников, при этом другой допустил, что, согласно принятым мерам, полностью будет запрещен ввоз всех взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и веществ, а ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться МОШ.

Однако на данный момент, по информации «Коммерсанта», регламент рассмотрения обращений от бизнес-структур в межведомственных оперативных штабах еще не готов. Разработать его бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов попросил петербургское управление ФСБ только на прошлой неделе, пишет газета.

В Ассоциации морских торговых портов (АСОП) запрос «Коммерсанта» о списке опасных грузов переадресовали в Минтранс. В ведомстве газете в свою очередь сообщили, что свою позицию представители министерства направили в МОШ. Подобное письмо, как уточнил изданию еще один неназванный источник, было получено МОШ в апреле. В нем, по словам собеседника газеты, есть ссылка на толкование «опасных грузов» ГОСТ (опасные химические и биологические вещества, неблагоприятно воздействующие на людей, животных и т. п.); в отношении остальных опасных грузов, нефти и нефтепродуктов требования указа и постановления «носят исчерпывающий характер», уточняется в документе.

Запреты, как пояснил изданию исполнительный директор АСОП Серик Жусупов, по данным Росморречфлота, будут аналогичны тем, что применялись во время Кубка конфедераций-2017​. Таким образом, критичных ограничений, которые повлияют на работу портов, по его мнению, не будет. В Минпромторге, аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, а также в UCL комментировать ситуацию отказались.

В стивидорной группе Global Ports «Коммерсанту» тем временем заявили, что ограничение на хранение и перевалку опасных грузов в портах во время масштабных мероприятий — это международная практика. Клиентам представители организации собираются посоветовать «планировать логистику». При этом исполнительный директор «Феникса» (оператор порта Бронка в Петербурге) Алексей Шуклецов заметил, что доля опасных грузов в контейнерном грузообороте портов — лишь 2,5–3%. Поэтому ограничение на опасные грузы, по его мнению, адекватно.

Однако подобные меры, как подчеркивает газета, могут коснуться в том числе и автопрома. Запрет грузов «всех уровней опасности», по информации еще одного неназванного собеседника газеты, грозит отрасли простоями — ограничения могут затронуть большой список товаров, от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. Поставки планируются заранее и сейчас вряд ли компания успеет закупить комплектующие, говорит он, отмечая, что таким образом, под угрозой остановки — как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты морем, а также калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).

Комментируя эти данные в Hyundai Motor Manufacturing Rus «Коммерсанту» заявили, что получали уведомления портов и «заблаговременно заказали комплектующие и материалы». В Nissan в свою очередь изданию рассказали, что представители компании ведут работу с госорганами и портами по оценке влияния ограничений на производство. «Финальное понимание не сформировано», ограничения могут затронуть подушки безопасности, пояснили в пресс-службе. В Ford Sollers (это предприятие морем получает компоненты для Ford Explorer) тем временем уточнили, что «анализируют возможный эффект». Официально в других компаниях комментировать ситуацию отказались. По данным источников «Коммерсанта», проблемы у компаний могут возникнуть в том числе и с запчастями на продажу.