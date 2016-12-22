ФСБ начала рассылку предписаний об остановке производств из-за ЧМ-2018

Региональные управления ФСБ начали направлять на опасные предприятия требования остановить производства на время ЧМ-2018, узнал «Коммерсантъ». Работа таких предприятий будет приостановлена, заявил РБК источник в ФСБ

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала отправлять предприятиям, расположенным в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу, предписания о необходимости остановить работу на время проведения турнира. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 января, которое пришло на имя руководителя одного из крупных химических предприятий Нижегородской области.

В письме от руководителя предприятия требуют издать указ о прекращении работы, согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». В приказе должны быть перечислены участки, цеха и оборудование, подлежащие остановке. Если прекратить работу предприятия невозможно, необходимо направить в «штаб» объяснение и указать возможные последствия в случае катастрофы.

Источник РБК в ФСБ подтвердил, что работа предприятий будет приостановлена на период проведения чемпионата мира. «Это будет сделано в рамках президентского указа об усиленных мерах безопасности», — отметил собеседник.

Правительство не требует приостановки всей деятельности предприятий, а лишь «временного прекращения работ и операций, связанных с повышенной опасностью и несущих риски возникновения аварийных ситуаций, на конкретных производственных участках (на площадках, в цехах), в зданиях, сооружениях, на оборудовании, агрегатах и иных объектах». Позицию правительства изложил руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Игорь Боровков в письме, направленном в адрес президента РСПП Александра Шохина, письмо есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник РБК в одной из компаний, которые получили письмо. Письмо датировано 27 декабря 2017 года.

В письме говорится, что правительство поручило Ростехнадзору, «заинтересованным федеральным органам исполнительной власти» и органам власти субъектов, а также «Ростеху», «Росатому» и «Роскосмосу» «провести анализ выполнения требования постановления правительства с учетом проведения Кубка конфедераций 2017 года». Речь идет о постановлении от 9 июня, которым был утвержден «перечень опасных производств и организаций, деятельность которых приостанавливается на период введения усиленных мер безопасности» на объектах, «в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения ЧМ-18». Согласно документу, в него входят предприятия, работающие в области атомной энергии, использования источников ионизирующего излучения, включенные в регистр «потенциально опасных химических и биологических веществ» и другие. Названия конкретных предприятий в постановлении не приводятся.

«Коммерсантъ» приводит названия предприятий, где, по данным издания, получили похожие предписания. В частности, говорится о том, что в ОКБМ им. Африкантова, входящем в «Росатом», подтвердили получение письма и заверили ФСБ в отсутствии у предприятия опасных производств. На Кстовском НПЗ сообщили газете, что письмо пришло, но выполнить такие требования невозможно, из-за того что производственный цикл носит непрерывный характер. Предписание получили и в «Оргхиме», расположенном в 400 км от Нижнего Новгорода. На предприятии рассказали, что «отрицательно относятся к идее поголовной остановки опасных производств, особенно тех, которые находятся на большом удалении от инфраструктурных объектов чемпионата».

Представитель ЛУКОЙЛа не ответил на запрос РБК о том, получал ли Кстовский НПЗ предупреждение от ФСБ остановить предприятие на период проведения чемпионата мира по футболу. «Роснефть», владеющая Куйбышевским и Новокуйбышевским НПЗ в Самарском регионе, где также предстоит провести ряд матчей чемпионата, от комментариев отказалась. Представитель КАМАЗа сообщил, что не слышал о таком письме, в ГАЗе не стали комментировать эту информацию.

В «Ростехе» РБК сообщили, что «мероприятия в рамках ЧМ-2018 внесут некоторые коррективы в работу ряда предприятий». «Это связано прежде всего с логистическими сложностями, ограничениями на перемещение, разгрузку и погрузку продукции, сырья и т.д., которые будут введены. Мы прорабатываем данные вопросы заранее, чтобы минимизировать неудобства и чтобы ограничения не сказались на исполнении текущих планов. В некоторых случаях будут пересмотрены производственные циклы. Закрытие предприятий не планируется», — отметили в госкорпорации.

В письме силовики ссылаются на указ президента от 9 мая 2017 года и постановление правительства от 9 июня того же года о применении усиленных мер безопасности на время чемпионата. «Приостановить в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества», — говорится в указе президента.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц, они сами определяют режим работы опасных производств», — сообщили «Коммерсанту» в УФСБ по Нижегородской области.

В случае ограничений это негативно повлияет на промышленность, рассказал РБК член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Альшевских. «Эти меры негативно отразятся на промышленности, но если будет продуманный адресный подход и компенсации, то ситуация изменится незначительно. Думаю, что если будут рассматривать такие меры ради безопасности, то такие ограничения, конечно, будут. Но опять же некоторые предприятия нельзя остановить из-за специфики технологического процесса», — заявил депутат.