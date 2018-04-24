Портовые споры

Группа «Сумма» вновь пытается продать НМТП

«Сумма» после ареста ее владельца Зиявудина Магомедова попыталась возобновить переговоры о продаже «Транснефти» 25% НМТП, заявляя о новом претенденте — «Роснефти», утверждают в трубопроводной компании. Но в «Роснефти» это отрицают

Новороссийский морской торговый порт (Фото: Владимир Астапкович / «РИА Новости»)

На прошлой неделе представитель «Суммы», обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к «Транснефти» с предложением закрыть сделку по продаже пакета Новороссийского морского торгового порта (у «Суммы» — 25%), заявил в понедельник, 23 апреля, официальный представитель трубопроводной компании Игорь Демин, сообщает ТАСС.

При этом, по его словам, «Сумма» была готова рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. «В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась «Роснефть», — рассказал Демин. По его словам, «Транснефть» отказалась от предложения «Суммы» и заявила об этом в следственные органы, которые расследуют дело в отношении владельца группы Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Они были арестованы 31 марта по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Представитель «Суммы» сказал РБК, что группа не получала предложений о покупке доли в НМТП от «Роснефти». «В последние несколько недель «Сумма» не выходила ни к кому с предложениями по сделке с принадлежащим ей пакетом НМТП», — добавил он.

В феврале стало известно, что «Транснефть» договорилась о покупке доли «Суммы» в НМТП и ФАС уже одобрила ее ходатайство. Источник, близкий к одной из сторон сделки, говорил тогда РБК, что она «полностью денежная и соответствует рыночной оценке», или примерно 41 млрд руб. Однако через несколько дней после ареста Зиявудина Магомедова «Транснефть» заявила, что приостанавливает переговоры с «Суммой». «При этом у нас сохраняется ин­терес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского [морского торгового] порта», — говорил тогда ее представитель.

«Роснефть» в понедельник, 23 апреля, также опровергла информацию о переговорах с «Суммой». «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров», — говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте, которое появилось еще до заявления официального представителя «Транснефти» («Роснефть» так прокомментировала запросы СМИ).

В ФАС также не поступало ходатайство от «Роснефти» о покупке доли в НМТП, сказал РБК представитель службы.

Видео: Телеканал РБК

Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов отмечает, что толчком для возобновления переговоров, вероятно, стал именно арест Магомедова. Он напоминает, что еще до ареста «Роснефть» уже пыталась косвенно влиять на политику в том числе и группы НМТП через обращение в ФАС о переводе тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов в рубли. Аналитик «Атона» Михаил Ганелин также напоминает, что «Роснефть» проявляла интерес к НМТП, когда несколько лет назад в правительстве обсуждали приватизацию актива. По его словам, на НМТП приходится существенная доля перевалки продукции «Роснефти», а тарифы за перевалку играют довольно заметную роль в транспортных расходах нефтяных компаний. «Так что интерес «Роснефти» к НМТП имеет место», — заключает эксперт.

​Согласно данным годового отчета НМТП за 2016 год, выручка от «Роснефти» составляла $73 млн, или 8,4% от общей выручки группы.

Крупнейшая портовая группа Группа НМТП — российский портовый оператор, крупнейший по объему грузооборота. По итогам 2017 года грузооборот группы составил 144 млн т, что составляет 18% от общего объема перевалки российских портов. Группе принадлежат терминалы в порту Новороссийска, Приморска и Балтийска. НМТП подконтролен Novoport Holding (50,1% акций), которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма». «Транснефть» через «Транснефть-Сервис» владеет также 10,5% НМТП, еще 20% — у Росимущества (остальные акции — у миноритариев).

Интерес «Роснефти»

«Роснефть» неоднократно проявляла интерес к Новороссийскому морскому торговому порту. Еще в начале 2012 года Игорь Сечин, будучи тогда вице-премьером, предлагал Владимиру Путину поддержать продажу госпакета порта «Роснефти». Однако против этой схемы тогда выступили первый вице-премьер Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина, занимавшая пост министра экономического развития. Они считали, что нельзя допустить, чтобы грузоотправитель контролировал порт.

Чуть позже, в 2013 году, Сечин, уже будучи главой «Роснефти», снова написал письмо Путину с просьбой продать ей госпакет НМТП (20%), писали «Ведомости». Он объяснял это тем, что нефтяной компании нужен технический терминал для обеспечения своих шельфовых проектов на Черном море. Но и эта попытка не увенчалась успехом.

В этом году интересы «Роснефти» столкнулись с интересами «Транснефти» в Новороссийском порту. С 31 января танкер «Пенелопа» компании «Прайм Шиппинг» (принадлежит Сбербанку и «Роснефти») в течение месяца стоял на причале НМТП под погрузкой, и работа терминала была фактически заблокирована. «Транснефть» в связи с этим жаловалась в ФСБ и Генпрокуратуру.

Второй случай касался другой компании «Роснефти». В марте текущего года ФАС возбудила административное дело в отношении НМТП по признакам злоупотребления доминирующим положением. Жалобу на действия НМТП подала «дочка» «Роснефти» «Роснефтефлот», занимающаяся буксировкой судов. Жалоба касалась разработанного НМТП руководства по обработке судов в морском терминале. ФАС предписала порту прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, навязывание швартовных и экологических услуг при обслуживании судов.