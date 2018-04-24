Портовые споры

На прошлой неделе представитель «Суммы», обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к «Транснефти» с предложением закрыть сделку по продаже пакета Новороссийского морского торгового порта (у «Суммы» — 25%), заявил в понедельник, 23 апреля, официальный представитель трубопроводной компании Игорь Демин, сообщает ТАСС.
При этом, по его словам, «Сумма» была готова рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. «В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась «Роснефть», — рассказал Демин. По его словам, «Транснефть» отказалась от предложения «Суммы» и заявила об этом в следственные органы, которые расследуют дело в отношении владельца группы Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Они были арестованы 31 марта по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Представитель «Суммы» сказал РБК, что группа не получала предложений о покупке доли в НМТП от «Роснефти». «В последние несколько недель «Сумма» не выходила ни к кому с предложениями по сделке с принадлежащим ей пакетом НМТП», — добавил он.
В феврале стало известно, что «Транснефть» договорилась о покупке доли «Суммы» в НМТП и ФАС уже одобрила ее ходатайство. Источник, близкий к одной из сторон сделки, говорил тогда РБК, что она «полностью денежная и соответствует рыночной оценке», или примерно 41 млрд руб. Однако через несколько дней после ареста Зиявудина Магомедова «Транснефть» заявила, что приостанавливает переговоры с «Суммой». «При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского [морского торгового] порта», — говорил тогда ее представитель.
«Роснефть» в понедельник, 23 апреля, также опровергла информацию о переговорах с «Суммой». «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров», — говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте, которое появилось еще до заявления официального представителя «Транснефти» («Роснефть» так прокомментировала запросы СМИ).
В ФАС также не поступало ходатайство от «Роснефти» о покупке доли в НМТП, сказал РБК представитель службы.
Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов отмечает, что толчком для возобновления переговоров, вероятно, стал именно арест Магомедова. Он напоминает, что еще до ареста «Роснефть» уже пыталась косвенно влиять на политику в том числе и группы НМТП через обращение в ФАС о переводе тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов в рубли. Аналитик «Атона» Михаил Ганелин также напоминает, что «Роснефть» проявляла интерес к НМТП, когда несколько лет назад в правительстве обсуждали приватизацию актива. По его словам, на НМТП приходится существенная доля перевалки продукции «Роснефти», а тарифы за перевалку играют довольно заметную роль в транспортных расходах нефтяных компаний. «Так что интерес «Роснефти» к НМТП имеет место», — заключает эксперт.
Согласно данным годового отчета НМТП за 2016 год, выручка от «Роснефти» составляла $73 млн, или 8,4% от общей выручки группы.
Крупнейшая портовая группа
Группа НМТП — российский портовый оператор, крупнейший по объему грузооборота. По итогам 2017 года грузооборот группы составил 144 млн т, что составляет 18% от общего объема перевалки российских портов. Группе принадлежат терминалы в порту Новороссийска, Приморска и Балтийска. НМТП подконтролен Novoport Holding (50,1% акций), которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма». «Транснефть» через «Транснефть-Сервис» владеет также 10,5% НМТП, еще 20% — у Росимущества (остальные акции — у миноритариев).
Интерес «Роснефти»
«Роснефть» неоднократно проявляла интерес к Новороссийскому морскому торговому порту. Еще в начале 2012 года Игорь Сечин, будучи тогда вице-премьером, предлагал Владимиру Путину поддержать продажу госпакета порта «Роснефти». Однако против этой схемы тогда выступили первый вице-премьер Игорь Шувалов и Эльвира Набиуллина, занимавшая пост министра экономического развития. Они считали, что нельзя допустить, чтобы грузоотправитель контролировал порт.
Чуть позже, в 2013 году, Сечин, уже будучи главой «Роснефти», снова написал письмо Путину с просьбой продать ей госпакет НМТП (20%), писали «Ведомости». Он объяснял это тем, что нефтяной компании нужен технический терминал для обеспечения своих шельфовых проектов на Черном море. Но и эта попытка не увенчалась успехом.
В этом году интересы «Роснефти» столкнулись с интересами «Транснефти» в Новороссийском порту. С 31 января танкер «Пенелопа» компании «Прайм Шиппинг» (принадлежит Сбербанку и «Роснефти») в течение месяца стоял на причале НМТП под погрузкой, и работа терминала была фактически заблокирована. «Транснефть» в связи с этим жаловалась в ФСБ и Генпрокуратуру.
Второй случай касался другой компании «Роснефти». В марте текущего года ФАС возбудила административное дело в отношении НМТП по признакам злоупотребления доминирующим положением. Жалобу на действия НМТП подала «дочка» «Роснефти» «Роснефтефлот», занимающаяся буксировкой судов. Жалоба касалась разработанного НМТП руководства по обработке судов в морском терминале. ФАС предписала порту прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, навязывание швартовных и экологических услуг при обслуживании судов.