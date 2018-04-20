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Чем плохи санкции против западных брендов
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Чем плохи санкции против западных брендов
Газета № 071 (2795) (2004) Политика, 19 апр, 15:19
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Борис Малахов Чем плохи санкции против западных брендов
Попытка наказать западных производителей, лишив их права на защиту в России товарных знаков, может нанести ущерб не только российской экономике, но и здоровью граждан

Помимо многочисленных политических, юридических и этических нюансов широко обсуждающийся проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» затрагивает и, казалось бы, весьма далекую от политики сферу интеллектуальной собственности.

П. 11 ст. 2 относит к мерам воздействия «исчерпание исключительного права на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США или иных недружественных государств, в отношении товаров по перечню, определяемому правительством».

Смысл и последствия применения такой туманной формулировки в дальнейшем не поясняются. Они также не раскрыты в пояснительной записке к законопроекту. Вероятно, и сами депутаты — инициаторы законопроекта толком не понимают, о каком исчерпании идет речь.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, объяснил исчерпание права следующим образом: «Есть перечень товаров, где они [правообладатели] не смогут его использовать». А Михаил Емельянов, первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия», хотя и отметил, что исчерпание права является «изящной формулировкой, которая может толковаться многозначно», недвусмысленно дал понять, что целью такой меры служит «производство американских товаров по американским технологиям без их [правообладателей] разрешения».

И все же, что следует понимать под исчерпанием права в контексте «антиамериканских» санкций? Появятся ли на прилавках рязанская «Кока-Кола» и мордовский «Сникерс»? Или, наоборот, магазины будут ломиться от дешевых оригинальных западных товаров?

Вопрос во многом зависит от юридического толкования нормы. И Россия уже сделала шаг в сторону от ее «ортодоксальной» трактовки. Речь идет о февральском решении Конституционного суда, которое фактически легализовало в России так называемый параллельный импорт.

Легализация серого

С точки зрения права товарный знак является одной из немногих легальных монополий. Это означает, что использовать его можно только с согласия правообладателя, которое может быть выражено в форме договора, письма, а иногда следовать из поведения правообладателя.

Единственным исключением из этого правила является режим исчерпания, другими словами, правило первой продажи: согласие правообладателя не требуется, если товар уже был продан (введен в оборот) в России непосредственно правообладателем или с его согласия.

На практике это означает следующее: банка брендового напитка, который был поставлен в Россию на основании договора между американским правообладателем и местным дистрибьютором, может в дальнейшем путешествовать по прилавкам страны без каких-либо согласований с правообладателем.

С 29 мая 2014 года такой национальный (первая продажа должна состояться в России) режим трансформировался в региональный: кроме России первая продажа может состояться в Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии.

По мнению сторонников параллельного импорта, исчерпание права, ограниченное рубежами лишь пяти государств, экономически невыгодно. Режим исчерпания они предлагают перевести с регионального на международный уровень — так, чтобы первая продажа в любой стране мира могла автоматически легализовать товар в России. То есть можно купить, скажем, в Польше партию брендированной немецкой одежды и ввезти в Россию уже без разрешения официального дистрибьютора. Считается, что такой режим позволит снять «диктат» правообладателей в вопросе, что, как и почем продавать в России, и тем самым добиться снижения цен на иностранные товары.

Такой подход долго вызревал в многочисленных судебных спорах между иностранными правообладателями и местными импортерами и увенчался в конце концов постановлением Конституционного суда. В нем серый импорт был фактически обелен за счет значительного урезания прав владельцев товарных знаков. Причем КС в своем решении прямо сослался на фактор санкций. Если правообладатели соблюдают санкционный режим против России, то такое поведение может считаться недобросовестным.

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Если новый думский законопроект в этой части призван подтвердить решение КС и принудительно расширить режим исчерпания права на США и другие «недружественные» государства, определенная логика в такой инициативе есть.

Правда, логика эта очень спорная. Искусственное подтягивание отдельных государств под режим исчерпания прав явно идет вразрез с международными обязательствами России (ст. 3 и 4 соглашения ТРИПС). Она также противоречит конституционному принципу равенства и не вписывается в законодательство об интеллектуальной собственности. По международным стандартам, ограничение прав на товарные знаки устанавливается исключительно Гражданским кодексом, а не отдельным законом, постановлениями правительства или решениями президента.

Пиратская копия

Однако законопроект, судя по всему, идет дальше и предлагает лишить «американских» правообладателей права защищать товарные знаки от любого несогласованного использования в России, в том числе от производства защищенной товарными знаками продукции. Последствия такого шага могут оказаться непредсказуемыми.

Важно понимать, что товарный знак в первую очередь инструмент поддержания качества продукции: например, покупая брендовый напиток, потребитель ожидает, что он соответствует определенным стандартам качества, включая состав, вкус, цвет, запах.

Весьма вероятно, что оставленные безнадзорными товарные знаки довольно скоро потеряют эту функцию: один и тот же напиток, изготовленный двумя, пятью, десятью разными способами на различных производствах, может как минимум обмануть ожидания потребителя или даже оказаться вредным для здоровья.

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Это тем более вероятно, что само по себе исчерпание прав на товарные знаки не решает проблему производства: процесс изготовления товара, его качественные характеристики и стандарты, как правило, являются охраняемым секретом производства, доступа к которым у отечественных производителей нет.

В таком случае воспроизведение «американских» брендов без возможности воспроизвести технологию обречено на провал. Одна такая «мера воздействия» способна нанести по экономике и здоровью граждан удар, превосходящий по своим негативным последствиям остальные 15 запретов, придуманных депутатами в ответ на западные санкции.

Об авторах
Борис Малахов партнер практики защиты интеллектуальной собственности Lidings
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , иностранные бренды , контрсанкции , Госдума , товарные знаки
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