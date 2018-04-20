Чем плохи санкции против западных брендов

Попытка наказать западных производителей, лишив их права на защиту в России товарных знаков, может нанести ущерб не только российской экономике, но и здоровью граждан

Помимо многочисленных политических, юридических и этических нюансов широко обсуждающийся проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» затрагивает и, казалось бы, весьма далекую от политики сферу интеллектуальной собственности.

П. 11 ст. 2 относит к мерам воздействия «исчерпание исключительного права на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США или иных недружественных государств, в отношении товаров по перечню, определяемому правительством».

Смысл и последствия применения такой туманной формулировки в дальнейшем не поясняются. Они также не раскрыты в пояснительной записке к законопроекту. Вероятно, и сами депутаты — инициаторы законопроекта толком не понимают, о каком исчерпании идет речь.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, объяснил исчерпание права следующим образом: «Есть перечень товаров, где они [правообладатели] не смогут его использовать». А Михаил Емельянов, первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия», хотя и отметил, что исчерпание права является «изящной формулировкой, которая может толковаться многозначно», недвусмысленно дал понять, что целью такой меры служит «производство американских товаров по американским технологиям без их [правообладателей] разрешения».

И все же, что следует понимать под исчерпанием права в контексте «антиамериканских» санкций? Появятся ли на прилавках рязанская «Кока-Кола» и мордовский «Сникерс»? Или, наоборот, магазины будут ломиться от дешевых оригинальных западных товаров?

Вопрос во многом зависит от юридического толкования нормы. И Россия уже сделала шаг в сторону от ее «ортодоксальной» трактовки. Речь идет о февральском решении Конституционного суда, которое фактически легализовало в России так называемый параллельный импорт.

Легализация серого

С точки зрения права товарный знак является одной из немногих легальных монополий. Это означает, что использовать его можно только с согласия правообладателя, которое может быть выражено в форме договора, письма, а иногда следовать из поведения правообладателя.

Единственным исключением из этого правила является режим исчерпания, другими словами, правило первой продажи: согласие правообладателя не требуется, если товар уже был продан (введен в оборот) в России непосредственно правообладателем или с его согласия.

На практике это означает следующее: банка брендового напитка, который был поставлен в Россию на основании договора между американским правообладателем и местным дистрибьютором, может в дальнейшем путешествовать по прилавкам страны без каких-либо согласований с правообладателем.

С 29 мая 2014 года такой национальный (первая продажа должна состояться в России) режим трансформировался в региональный: кроме России первая продажа может состояться в Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии.

По мнению сторонников параллельного импорта, исчерпание права, ограниченное рубежами лишь пяти государств, экономически невыгодно. Режим исчерпания они предлагают перевести с регионального на международный уровень — так, чтобы первая продажа в любой стране мира могла автоматически легализовать товар в России. То есть можно купить, скажем, в Польше партию брендированной немецкой одежды и ввезти в Россию уже без разрешения официального дистрибьютора. Считается, что такой режим позволит снять «диктат» правообладателей в вопросе, что, как и почем продавать в России, и тем самым добиться снижения цен на иностранные товары.

Такой подход долго вызревал в многочисленных судебных спорах между иностранными правообладателями и местными импортерами и увенчался в конце концов постановлением Конституционного суда. В нем серый импорт был фактически обелен за счет значительного урезания прав владельцев товарных знаков. Причем КС в своем решении прямо сослался на фактор санкций. Если правообладатели соблюдают санкционный режим против России, то такое поведение может считаться недобросовестным.

Если новый думский законопроект в этой части призван подтвердить решение КС и принудительно расширить режим исчерпания права на США и другие «недружественные» государства, определенная логика в такой инициативе есть.

Правда, логика эта очень спорная. Искусственное подтягивание отдельных государств под режим исчерпания прав явно идет вразрез с международными обязательствами России (ст. 3 и 4 соглашения ТРИПС). Она также противоречит конституционному принципу равенства и не вписывается в законодательство об интеллектуальной собственности. По международным стандартам, ограничение прав на товарные знаки устанавливается исключительно Гражданским кодексом, а не отдельным законом, постановлениями правительства или решениями президента.

Пиратская копия

Однако законопроект, судя по всему, идет дальше и предлагает лишить «американских» правообладателей права защищать товарные знаки от любого несогласованного использования в России, в том числе от производства защищенной товарными знаками продукции. Последствия такого шага могут оказаться непредсказуемыми.

Важно понимать, что товарный знак в первую очередь инструмент поддержания качества продукции: например, покупая брендовый напиток, потребитель ожидает, что он соответствует определенным стандартам качества, включая состав, вкус, цвет, запах.

Весьма вероятно, что оставленные безнадзорными товарные знаки довольно скоро потеряют эту функцию: один и тот же напиток, изготовленный двумя, пятью, десятью разными способами на различных производствах, может как минимум обмануть ожидания потребителя или даже оказаться вредным для здоровья.

Это тем более вероятно, что само по себе исчерпание прав на товарные знаки не решает проблему производства: процесс изготовления товара, его качественные характеристики и стандарты, как правило, являются охраняемым секретом производства, доступа к которым у отечественных производителей нет.

В таком случае воспроизведение «американских» брендов без возможности воспроизвести технологию обречено на провал. Одна такая «мера воздействия» способна нанести по экономике и здоровью граждан удар, превосходящий по своим негативным последствиям остальные 15 запретов, придуманных депутатами в ответ на западные санкции.