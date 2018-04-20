Минкультуры сдавало расходы Серебренникова в ФСБ

Документы «Седьмой студии» больше года поступали на проверку спецслужбы

ФСБ проверяла расходы студии Серебренникова с весны 2016 года, после получения документов от Минкультуры, узнал РБК. Через несколько месяцев в организацию пришла налоговая проверка, а спустя год начались аресты, говорят источники

Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Письмо генералу

ФСБ проверяла расходование бюджетных средств, выделенных АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова, по меньшей мере с марта 2016 года. В рамках этой проверки Минкультуры дало спецслужбе всю сохранившуюся отчетность организации, следует из письма Минкультуры в ФСБ, копия которого есть в распоряжении РБК. Подлинность документов подтвердили источник, знакомый с ходом расследования, и пресс-служба Минкультуры.

Фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе находящемуся под домашним арестом Серебренникову, вменяется мошенничество с госсубсидиями на сумму 133 млн руб., которые компания получала с 2011 по 2014 год на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Официально дело было возбуждено 19 мая 2017 года (эта дата неоднократно звучала на судебных заседаниях по мере пресечения фигурантам дела, хотя ранее сообщалось о возбуждении дела еще в 2015 году), известно о нем стало после обысков и допросов 23 мая прошлого года. Оперативным сопровождением расследования занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

За год до возбуждения дела, 8 апреля 2016 года, руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал письмо заместителю начальника управления Службы по защите конституционного строя ФСБ генерал-майору Николаю Михайлову. В нем говорится, что «в целях проверки использования субсидий» Минкультуры направляет ФСБ копии трех соглашений о предоставлении АНО «Седьмая студия» бюджетных денег, а также «отчеты о фактических расходах, творческие отчеты и первичные документы». К письму были приложены документы на 821 листе.

Минкультуры действительно 8 апреля 2016 года направило в ФСБ такое письмо, подтвердили РБК в пресс-службе ведомства; исходящий номер послания и его содержание верны. Андрей Малышев не ответил на вопросы редакции. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Активное участие ФСБ могло позволить начать дело против известного театрального режиссера и его соратников. «Запуск процессов происходит, когда появляется сильный политический игрок, заинтересованный в деле. При этом Минкультуры вряд ли могло быть таким игроком, они могли быть триггером, не более того. У министерства Мединского сложные взаимоотношения с силовиками», — считает ​руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая.

Само Минкультуры сейчас признано потерпевшим в «деле «Седьмой студии». В конце августа прошлого года пресс-служба министерства подтвердила, что ведомство обратилось в СКР с заявлением о хищениях, но подано оно было уже после возбуждения дела и официальных сообщений СКР. В январе министерство предъявило театральной компании Серебренникова гражданский иск на всю сумму ущерба по делу. 18 апреля ведомство попросило продлить обвиняемым меры пресечения, присоединившись к ходатайству следствия.

Основные фигуранты дела «Седьмой студии» Кирилл Серебренников — худрук «Гоголь-центра», учредитель «Седьмой студии», находится под домашним арестом. Софья Апфельбаум — экс-глава департамента господдержки искусства Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра. Находится под домашним арестом. Алексей Малобродский — бывший генеральный продюсер «Седьмой студии». Находится под арестом в СИЗО. Юрий Итин — бывший гендиректор «Седьмой студии». Находится под домашним арестом. Нина Масляева — бывший главбух «Седьмой студии». Заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов дела. Екатерина Воронова — экс-генпродюсер «Седьмой студии». Объявлена в международный розыск.

Проблемная отчетность

Отчетность, которую в дальнейшем сдали для проверки в ФСБ, Минкультуры запрашивало у «Седьмой студии», следует из письма ведомства. Часть документов пропала и ведомству предоставлена не была, сообщала 30 марта 2016 года гендиректор студии Анна Шалашова в своем ответе на запрос Малышева. Она поясняла, что «Седьмая студия» уже не ведет активной деятельности, а гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, руководившие организацией в период проекта «Платформа», к тому моменту давно уволились.

Нина Масляева (справа) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Когда я была избрана на должность генерального директора в июле 2015 года, я столкнулась с тем, что документы не находились в АНО по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» и мне не были переданы. Кроме того, как мне сообщили, с 2011 по 2015 год «Седьмая студия» несколько раз меняла место своего нахождения и хранения документов, и они могли потеряться», — сказано в письме Шалашовой.

Часть отчетности ей удалось найти, связавшись с бывшими сотрудниками, восстановление же еще части документов требовало «большой аналитической работы», сетовала гендиректор. В то время главбух «Седьмой студии» Татьяна Жирикова тяжело болела, а никаких других сотрудников в штате организации не было. В связи со всеми этими сложностями Шалашова просила Минкультуры принять документы «как они есть», а если каких-то бумаг будет не хватать — дать организации еще несколько месяцев на их поиск и восстановление.

Куда потом пойдет отчетность, в «Седьмой студии» не знали, утверждает собеседник РБК, знакомый с ходом расследования уголовного дела. «Я думаю, «Седьмая студия» не знала, что этим заинтересуется ФСБ», — согласилась в беседе с РБК адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова. Защитники других фигурантов дела, а также Анна Шалашова, которая проходит по делу свидетелем, не ответили на вопросы РБК. В Минкультуры не сообщили, уведомлялась ли организация о целях запроса документов.

Об «ужасном состоянии дел» в «Седьмой студии» как итоге работы главного бухгалтера Нины Масляевой ранее рассказывала в своем открытом письме главный продюсер АНО Екатерина Воронова — она проходит обвиняемой по делу и находится в розыске. По ее словам, многочисленные нарушения в ведении отчетности и махинации со стороны Масляевой, которые вскрылись в ходе аудита, привели к тому, что большинство документов решили уничтожить. Для следствия это потом стало аргументом в пользу виновности Вороновой.

Налоговая проверка

Возбуждению дела «Седьмой студии» предшествовала внеплановая налоговая проверка, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования дела, и два собеседника, близкие к Федеральной налоговой службе. Она началась примерно в декабре 2016 года — то есть уже после того, как отчетность «Седьмой студии» оказалась у ФСБ, — и шла несколько месяцев, вспоминает один из собеседников РБК, знакомых с ходом расследования. По его словам, сотрудников «Седьмой студии» в этот период активно опрашивали и требовали у них различные документы.

Факт такой проверки подтверждает копия требования о предоставлении документов (есть в распоряжении РБК), которое 14 февраля 2017 года налоговые органы направили индивидуальному предпринимателю, одному из поставщиков реквизита для «Седьмой студии» Валерию Синельникову. Имя Синельникова спустя месяцы появилось в уголовном деле: Масляева назвала его в числе лиц, участвовавших в обналичивании субсидий, предприниматель дал показания, что действительно составлял фиктивные договоры, помогая выводить деньги.

Проверкой, судя по документу, занималась ИФНС № 4 по Москве (само требование Синельникову, живущему в Санкт-Петербурге, направила 19-я межрайонная ИФНС города по поручению московских коллег). Налоговиков интересовали документы, связанные с оказанием услуг «Седьмой студии»: договор, акты сдачи-приемки работ, счета-фактуры, платежные ведомости, книга продаж и оборотно-сальдовая ведомость. Таким же образом проверяли и других контрагентов «Седьмой студии»; документацию АНО по запросу ФНС предоставляло и Минкультуры, говорит собеседник РБК, близкий к службе.

Но уже к марту 2017 года эта проверка «странным образом затихла», и руководство «Седьмой студии» ничего не узнало о ее результатах, сказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. В мае же возбудили уголовное дело.

Отчетность «Седьмой студии» была «крайне низкого качества», из-за чего ей заинтересовались вначале налоговые органы, и лишь затем — правоохранительные, утверждал в сентябре прошлого года министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь».

Налоговая служба не была инициатором проверки студии Серебренникова, утверждают источник РБК, близкий к ФНС, и два собеседника, знакомых с ходом расследования. Налоговая проверка была «лишь инструментом для возбуждения дела», первичен был интерес ФСБ, сказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. В личных разговорах налоговики прямо утверждали, что инициатива проверки исходила от ФСБ, утверждает еще один собеседник РБК. В свою очередь, источник, близкий к ФНС, утверждает, что проверка проводилась с подачи Минкультуры.

В УФНС по Москве не ответили на запрос РБК.