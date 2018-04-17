Подача из Dacia

Новым президентом АвтоВАЗа станет гендиректор Renault в Румынии

С 1 июня новым президентом АвтоВАЗа станет нынешний гендиректор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. Он продолжит оптимизацию на крупнейшем российском автозаводе, который остается операционно убыточным

Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие «Ростеха» и Renault), владеющая 83,5% АвтоВАЗа, утвердила кандидатуру нового президента крупнейшего российского автоконцерна — с 1 июня 2018 года им станет Ив Каракатзанис. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. Представитель Renault подтвердил РБК назначение Каракатзаниса. Сейчас он является гендиректором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность компании, а также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

​Николя Мор, который пришел на пост главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года​, причем также из «Renault Румыния», сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента французской компании и руководителя региона Евразия (к исполнению этих обязанностям он приступил 1 января 2018 года). Мор также останется заместителем председателя совета директоров АвтоВАЗа и продолжит контролировать финансовое оздоровление автоконцерна и выполнять среднесрочный план развития, говорится в сообщении «Ростеха».

Карьера автоменеджера Каракатзанис родился в Марселе в 1964 году. До прихода в группу Renault работал в Bossard Consultants и Hewlett Packard. Карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году в отделе логистики. С 1995 года отвечал за процессы сборки и окраски на французском заводе Renault во Флинсе-сюр-Сен, в 1999-м возглавил отдел качества, в 2013 году стал старшим вице-президентом по производству и логистике в регионе Евразия. С апреля 2016 года — гендиректор Renault в Румынии и глава Dacia, дочерней компании Renault.

Курс на оптимизацию

Председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов, слова которого приводятся в релизе российской госкорпорации, отметил, что автоконцерн, реализуя план развития, уже добился повышения продаж и в 2017 году значительно улучшил финансовые результаты. «С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты на уровне компании и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития», — сказал он.

«Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач», — отметил в свою очередь Мор. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе.

Какие задачи будут стоять перед новым главой АвтоВАЗа, представитель Renault не уточнил.

В Dacia Каракатзанис фактически продолжил начатое Мором, а учитывая, что Dacia является одним из европейских лидеров в сегменте бюджетных авто, можно сказать, что это была вполне жизнеспособная стратегия, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы компании Veta Илья Жарский.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает назначение человека из Renault на должность главы АвтоВАЗа вполне ожидаемым, ведь французская компания — контролирующий акционер (через Alliance Rostec Auto BV владеет около 51% АвтоВАЗа): «Перед новым президентом будут стоять задачи по дальнейшей оптимизации издержек, повышения локализации ключевых моделей — Vesta и X-ray, дальнейшего развития модельного ряда и экспорта». Российский автопроизводитель остается убыточным, поэтому, по мнению Беспалова, новому президенту придется работать над повышением рентабельности автоконцерна. Его чистый убыток по МСФО за 2017 год составил 9,7 млрд руб., хотя и сократился почти в пять раз по сравнению с 2016 годом.

Ив Каракатзанис (Фото: пресс-служба Renault)

Третий не лишний

Николя Мор, также имеющий французское гражданство и возглавлявший Dacia в 2006–2008 годы и после 2014 года, стал президентом АвтоВАЗа в апреле 2016 года, сменив на этом посту шведа Бу Андерссона. Перед ним были поставлены задачи вывести компанию из кризиса и сократить долговую нагрузку. По итогам 2015 года завод получил рекордный за всю историю убыток — 74 млрд руб., а его общий долг к сентябрю 2016-го достиг 104 млрд руб. ​В декабре того же года АвтоВАЗ начал процесс рекапитализации, в ходе которого предполагалось очистить автоконцерн от долгов. По итогам 2017 года АвтоВАЗ увеличил консолидированную выручку по МСФО на 22%, до 225,6 млрд ​руб.

11 апреля 2018 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов​ заявил, что завершается второй этап финансового оздоровления автоконцерна, в рамках которого в его акции будет конвертирован долг на общую сумму 61,4 млрд руб., а «Ростех» и Renault переуступили права требования по долгам на 30,7 млрд руб. альянсу Rostec Auto BV. ​Полностью рекапитализация АвтоВАЗа на общую сумму 107 млрд руб. закончится в октябре 2018 года.

Как говорил Николя Мор в феврале 2018 года, АвтоВАЗ намерен выйти на положительные финансовые результаты и получить чистую прибыль в 2020 году.