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ФАС уличила АвтоВАЗ в координации цен дилеров на техобслуживание
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ФАС уличила АвтоВАЗ в координации цен дилеров на техобслуживание
Бизнес, 15:56
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ФАС уличила АвтоВАЗ в координации цен дилеров на техобслуживание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АвтоВАЗа из-за подозрений в координации деятельности своих дилеров. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Дело возбуждено после проверки деятельности АвтоВАЗАа. По ее итогам, ФАС выявила признаки координации экономической деятельности дилеров этой компании по проведению техобслуживания автомобилей. Она была обнаружена в информационных письмах, которые были отправлены руководителям компаний-дилеров. В них был указан расчет стоимости технического обслуживания и вариант финальной цены, которая была размещена на портале дилеров.

«Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Теги: антимонопольная служба , «АвтоВАЗ» , конкуренция
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