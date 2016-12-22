Глава АвтоВАЗа назначен старшим вице-президентом Renault

Президент АвтоВАЗа Николя Мор с 1 января 2018 года будет назначен на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault. Об этом говорится в сообщении Renault (крупнейший акционер АвтоВАЗа), поступившем в РБК.
На этом посту Мор сменит Дени ле Вота и будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера. Он также войдет в исполнительный комитет Renault.
Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что больше рабочего времени Мор будет проводить в России: в первую очередь он остается президентом АвтоВАЗа, пояснил собеседник.
АвтоВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года впервые за пять лет показал операционную прибыль 1,9 млрд руб. Выручка компании выросла на 22%, достигнув 159 млрд руб.