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Глава АвтоВАЗа назначен старшим вице-президентом Renault
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Глава АвтоВАЗа назначен старшим вице-президентом Renault
Бизнес, 17:08
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Глава АвтоВАЗа назначен старшим вице-президентом Renault

Президент АвтоВАЗа Николя Мор с 1 января 2018 года будет назначен на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault. Об этом говорится в сообщении Renault (крупнейший акционер АвтоВАЗа), поступившем в РБК.

На этом посту Мор сменит Дени ле Вота и будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера. Он также войдет в исполнительный комитет Renault.

Мор сохранит должность президента АвтоВАЗа, подчеркивается в сообщении. В октябре Renault представил шестилетнюю стратегию, которая предполагает, что к 2022 году объем продаваемых АвтоВАЗом машин увеличится практически в два раза, до более 500 тыс. штук, а доля на российском рынке составит 20%. Уже по итогам 2017 года группа ожидает, что Lada удержит долю в 19,5%. Прогнозируется, что вклад АвтоВАЗа в общую выручку группы также увеличится в два раза — по итогам 2016 года он составил 5,9%.

​Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что больше рабочего времени Мор будет проводить в России: в первую очередь он остается президентом АвтоВАЗа, пояснил собеседник.

АвтоВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года впервые за пять лет показал операционную прибыль 1,9 млрд руб. Выручка компании выросла на 22%, достигнув 159 млрд руб.

Теги: АвтоВАЗ , Николя Мор
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