Фонд твердых бытовых отходов

Минприроды предложило новый механизм финансирования ликвидации мусорных полигонов

Минприроды предложило взимать с владельцев мусорных полигонов средства в специальные ликвидационные фонды. Деньги оттуда будут тратиться на устранение экологических последствий и вывод из эксплуатации свалок

Митинг против полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамске. 4 апреля 2018 года (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Счет за свалку

Министр природных ресурсов Сергей Донской 10 апреля направил в правительство предложения по рекультивации мусорных полигонов. Документ подготовлен в рамках правительственного поручения от 15 марта 2018 года о создании финансовых моделей источников финансирования таких работ. У РБК есть копия письма, чью подлинность подтвердил представитель Минприроды Николай Гудков.

В письме Донского говорится о проработке вопроса о создании ликвидационных фондов для организаций, эксплуатирующих полигоны по хранению твердых коммунальных отходов, по примеру ликвидационных фондов для нефтяных компаний и других недропользователей. Министр предлагает направлять в эти фонды на специальные банковские счета средства, которые будут расходоваться только для рекультивации земель и восстановления окружающей среды после вывода свалок из эксплуатации. «Мы разрабатываем концепцию изменений законодательства с целью обеспечения финансовых обязательств собственников полигонов по их ликвидации с момента закрытия или на последних стадиях эксплуатации», — передал РБК Донской через пресс-службу. Он подтвердил, что этот механизм будет аналогичен ликвидационным фондам в недропользовании. А в случае банкротства владельца свалки деньги не попадут в перечень средств, распределяемых между его кредиторами, а будут направлены на рекультивацию земель.

По словам Донского, ликвидационные фонды для свалок успешно действуют в Казахстане. Он также отметил, что по закону «Об охране окружающей среды» при размещении отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду, плата не взимается. Поэтому размер бюджетных поступлений от платы за негативное воздействие будет постепенно уменьшаться, если на полигоны после создания системы сортировки и переработки мусора будет поступать меньше опасных отходов.​

До утверждения механизма работы ликвидационных фондов инструментом финансирования рекультивации свалок могут стать средства, которые организации платят за размещение твердых коммунальных отходов по существующему закону «Об обращении с отходами», добавил Гудков. Сейчас весь этот объем средств идет в бюджет и может быть использован на любые цели. А в случае принятия предложений Минприроды экологические платежи будут резервироваться для восстановления окружающей среды и устранения экологического вреда.

Гудков сказал, что предложения Минприроды будут представлены профильному вице-премьеру Александру Хлопонину.

Минприроды разработало законопроект о создании ликвидационных фондов для недропользователей еще в 2013 году, но в связи с мораторием на увеличение неналоговых платежей для бизнеса этот документ может вступить в силу не ранее 2019 года. По словам Гудкова, актуализация законопроекта находится в активной фазе.

Ликвидационный фонд Ликвидационные фонды для недропользователей предполагалось сделать гарантией устранения экологических последствий добычи нефти и газа после окончания эксплуатации месторождений. Средства на эти нужды должны были направляться на банковский счет и использоваться только на эти цели, например на ликвидацию скважин. Но после того как в феврале 2015 года руководители пяти крупных нефтяных компаний (за исключением главы «Роснефти» Игоря Сечина) написали президенту Владимиру Путину письмо, в котором выступили против чрезмерной нагрузки на бизнес в виде неналоговых платежей, законопроект был заморожен до 1 января 2019 года.

Сырое предложение

«Каждый регион вправе определить, какую модель работы своих полигонов ему выбрать. А на федеральном уровне нужно предоставить им меню вариантов», — сказал РБК министр по вопросам «открытого правительства» и руководитель правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления Михаил Абызов, которому известно о предложении Минприроды. По его словам, это могут быть создание внебюджетных ликвидационных фондов, страхование экологической ответственности владельцев полигонов, обязательства вести рекультивацию земель и дегазацию свалок на весь период ее работы (а не копить ущерб до момента утилизации) и другие варианты. Все эти мероприятия должны контролироваться со стороны надзорных органов, отметил Абызов.

На последнем заседании правкомиссии по вопросам обращения с отходами, прошедшем 10 апреля, предложение Минприроды о создании ликвидационного фонда для свалок не обсуждалось, поскольку ​пока это только базовое предложение, которое нуждается в проработке и экономическом обосновании, добавил участник совещания. По его словам, у этого предложения есть противники в Минфине, выступающие категорически против любых внебюджетных фондов (источник в Минфине сказал РБК, что предложение Минприроды пока сырое и любые неналоговые платежи нуждаются в обосновании, а официальный представитель Минфина добавил, что законопроект пока не поступал в ведомство).

По словам собеседника РБК, подобные ликвидационные фонды — это попытка избыточного вмешательства федерального центра в деятельность регионов по обороту отходов: «Власти регионов сами определяют оператора по хранению или переработке отходов, назначают для него тариф, собирают с него налоги: они способны справиться с устранением экологических последствий работы таких операторов без посредников из центра». Непонятно, зачем нужны отдельные ликвидационные фонды именно для полигонов, если экологический вред образуют и другие отрасли промышленности, от атомных станций до металлургических заводов, указывает источник.

Другой участник заседания правкомиссии рассказал РБК, что пока не проводились расчеты, сколько именно средств должны отчислять владельцы свалок в новые фонды. Правительство поручило провести такие расчеты в этом году и согласовать как минимум с пятью курирующими ведомствами — Минфином, Минэкономразвития, Минприроды, Минстроем и ФАС.

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова сказала РБК, что правительство поручило проработать финансовые модели функционирования отрасли по обращению с отходами, включая рекультивацию полигонов после завершения срока их службы. Предложение Минприроды о создании ликвидационных фондов — одна из инициатив в рамках этого поручения. «Не факт, что будет принято именно оно, будут изучены разные варианты, рабочая группа обсуждает их: каждому варианту предстоит экспертиза», — сообщила она.

Стимулы для полигонов

Заместитель гендиректора Юридического центра промышленной экологии, член рабочей группы комитета по экологии и охране окружающей среды по обращению с отходами Госдумы Диана Обухова ​считает логичной инициативу Минприроды по созданию ликвидационных фондов для полигонов. Но такая инициатива не должна превратиться в очередной административный барьер для бизнеса, потому что это может привести к удорожанию стоимости хранения отходов, предупреждает она. Кроме того, бизнесу должны быть предоставлены гарантии получения этих средств из ликвидационного фонда вовремя, чтобы не было задержек с рекультивацией свалок.

Гендиректор полигона в Вологодской области «Вторресурсы» Геннадий Тряничев считает, что успех идеи Минприроды будет зависеть от того, какие именно суммы предложат отчислять в ликвидационные фонды. Если туда пойдет часть средств, которые предприятия уже перечисляют в бюджеты в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду, это заслуживает поддержки, отмечает он. А если это будут дополнительные платежи, вопрос в их размере. «Легальные современные полигоны такая мера может поддержать, если стимулирует предприятия свозить отходы на них, а не на подпольные свалки, где стоимость хранения дешевле, потому что они не гарантируют, что будут устранять последствия своей работы», — заключает Тряничев.

В случае введения механизма ликвидационных фондов для полигонов тариф за утилизацию и вывоз бытового мусора (за исключением промышленных предприятий) вырастет на 15–20%, предполагает доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александ Хаустов. В тех странах, где такие фонды уже созданы, компания — владелец свалок отчисляет на такие нужды до 20% своего дохода. Он напомнил, что в Москве тариф на вывоз мусора частично субсидируется городским бюджетом, поэтому в столице новая нагрузка также может лечь на город.