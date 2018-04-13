«Ренове» придется подождать наличных

Компания Виктора Вексельберга не получит денег от продажи доли в Sulzer

Как стало известно РБК, «Ренова» Виктора Вексельберга не получит денег от продажи 14,59% швейцарской Sulzer до отмены санкций США. Цена этого пакета на бирже составляет $561 млн

Виктор Вексельберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В четверг, 12 апреля, швейцарский машиностроительный концерн Sulzer завершил сделку по выкупу 5 млн собственных акций (14,59%) у группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Но деньги от этой сделки «Ренова» получит только в случае отмены санкций США, следует из ответа представителя Sulzer Райнера Вайхофена на запрос РБК.

Сумма сделки будет зависеть от средней цены акций Sulzer на швейцарской бирже за последнюю неделю — с 9 по 13 апреля, рассказал Вайхофен. По данным терминала Bloomberg на четверг, средняя стоимость этого пакета составляет 538 млн швейцарских франков, или $561 млн.

Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США SDN 6 апреля наряду с Олегом Дерипаской и принадлежащими ему UC Rusal и En+. Список SDN (Specially Designated Nationals) означает полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов. Для того чтобы вывести Sulzer из-под действия этих санкций (они распространяются на все компании, в которых подсанкционное лицо владеет более 50%), в воскресенье, 8 апреля, «Ренова» заключила соглашение о продаже части акций самой компании. В результате этой сделки доля «Реновы» в Sulzer снизилась с 63,42 до 48,83%, а доля Sulzer увeличилась до 15,24% (до сделки владела 0,65%).

Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное бюро Минфина США) 11 апреля выдало лицензию, одобряющую эту сделку, говорится в сообщении Sulzer. После завершения этой сделки компания больше не является «объектом санкций по закону США», подчеркивают в компании: «Sulzer подтверждает, что больше не является заблокированной стороной или объектом санкций в соответствии с законодательством США. Теперь компания может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке». Некоторые активы швейцарского концерна были заморожены, и сейчас он принимает меры для восстановления их работы. К тому же в США были заблокированы банковские счета Sulzer, сообщали швейцарские СМИ. Из-за санкций США бизнес-процессы Sulzer нарушились, но в долгосрочной перспективе это не повлияет на деятельность компании, следует из ее сообщения.

Вайхофен заявил РБК, что пока Sulzer ничего не платил за приобретенные акции. «Но мы должны перечислить средства на эскроу-счет в течение 180 дней после завершения сделки», — сказал он. По его словам, этот счет принадлежит доверительному управляющему, «Ренова» получит доступ к нему, когда ее исключат из санкционного списка SDN. Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

«Ренова» не получит денег от сделки, если не сможет покинуть санкционный список США, сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. В случае отмены этих санкций «Ренова», скорее всего, вернет себе акции Sulzer, добавил он. Компания Вексельберга может обратиться в OFAC с просьбой дать разъяснение, что это приобретение и получение денег никак не противоречит введенным санкциям, указывает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «Однако в рассматриваемом случае, если договорились, что [покупатели] перечисляют деньги на эксроу-счет, то пока [«Ренову»] не исключат из списка, такое обращение за разъяснением в OFAC не будет иметь никакого правового значения. Даже если OFAC скажет, что все нормально, деньги должны находиться на эксроу-счете до момента исключения из списка, если были такие условия», — считает он. По его мнению, деньги от продажи акций Sulzer могут зависнуть на эскроу-счете «на продолжительное время».

По словам Вайхофена, итоговая сумма сделки может уменьшиться, если Sulzer впоследствии​​ перепродаст часть или весь купленный пакет акций по более низкой цене.​

«Ренова» стала акционером Sulzer еще весной 2007 года, приобретя 31,4% вместе с партнером, а через несколько месяцев оказалась единственным владельцем этого пакета. На тот момент он стоил на бирже около $1,35 млрд. Группа увеличила долю в швейцарской компании до контрольной (62,86%) в конце 2015 года. На скупку акций миноритариев она потратила еще 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд). Приобретение акций Sulzer не раз становилось поводом для административных проверок, в частности, расследованием сделок «Реновы» занималось швейцарское Министерство финансов, но оно ничем не закончилось. Появление группы Вексельберга среди совладельцев Sulzer стоило поста главе швейцарской компании Ульфу Бергу, который сопротивлялся внесению данных о ней в реестр акционеров, писали «Ведомости».