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ОЗХО встала на сторону Лондона
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ОЗХО встала на сторону Лондона
Газета № 066 (2790) (1304) 12 апр, 14:15
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ОЗХО встала на сторону Лондона
Международные инспекторы подтвердили использование «Новичка» в «деле Скрипаля»
ОЗХО подтвердила выводы Великобритании о веществе, отравившем экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь. Лондон заявлял, что использован был российский газ «Новичок». Отчет не ответил на все вопросы по делу, указывают эксперты
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Приоткрытая тайна

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», однако ОЗХО не установила происхождение этого яда. Это следует из заявления организации, опубликованного в четверг, 12 апреля.​​ ​

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Эксперты ОЗХО работали в Великобритании с 19 по 23 марта. Итоги их расследования содержатся в докладе, содержание которого засекречено. В четверг по предложению Великобритании было опубликовано только небольшое резюме документа.

ОЗХО подтвердила выводы Лондона по расследованию отравления Скрипаля, заявил перед публикацией резюме министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Нет сомнений в том, что именно было использовано, и не остается альтернативных объяснений, кто несет за это ответственность: только у России есть средства и мотив», — говорится в заявлении главы МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

Джонсон также подчеркнул, что ОЗХО представила отчет о расследовании по просьбе Лондона. «В интересах прозрачности и так как нам в отличие от России нечего скрывать, мы попросили организацию опубликовать резюме по ее отчету и отправить всем странам — участницам ОЗХО, в том числе России», — подчеркнул министр.​

​В пресс-службе ОЗХО в ответ на запрос РБК подтвердили, что обнародованный документ является рассекречен​​ным резюме всего доклада и выпущен по просьбе британских властей.

Вопросы без ответов

В самом сообщении ОЗХО отравляющее вещество прямо не называется, однако составители документа отмечают, что ознакомились с результатами британского исследования по «идентичности» яда и после изучения проб с места инцидента и анализа крови пострадавших пришли к аналогичному выводу о том​, что это за вещество. Его название содержится в секретной части доклада, которая накануне была передана Лондону и затем будет направлена в представительства других стран — членов организации. Ранее глава лаборатории в английском Портон-Дауне прямо называл «Новичок» веществом, примененным при атаке в Солсбери.

Кроме того, экспертная группа назвала высок​​​ой чистоту использованного в Солсбери токсичного вещества. Такой вывод сделан на основе «полного отсутствия примесей» в полученных образцах.

ОЗХО подтвердила только структуру вещества, которым были отравлены Скрипали, говорит эксперт по химическому оружию, бывший эксперт ООН в Ираке Антон Уткин. «Это означает, что специалисты ОЗХО подтвердили, что это «Новичок», но никоим образом не его происхождение», — рассказал он РБК.

Слова Джонсона, что только Россия «имеет средства» для создания этого вещества, по-прежнему никем не доказаны, продолжает Уткин. По его словам, Великобритания не стала бы приглашать экспертов ОЗХО, если бы не была твердо уверена в том, какие результаты они получат.

Эксперты ОЗХО в публичной части доклада заняли «отстраненно-объективистскую» позицию, что было довольно ожидаемо, рассказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Полагаю, авторы внимательно отрабатывали формулировки, чтобы не было сомнений в профессионализме экспертов и чтобы не подталкивать стороны к неким политическим выводам», — отметил он.

По мнению Кортунова, доклад по итогам работы группы ОЗХО будет интерпретироваться каждой из сторон в свою пользу, поэтому выйти из тупика его публикация не поможет. Резкой реакции Москвы на заключение ОЗХО ожидать не стоит, уверен эксперт, поскольку сейчас «России конфликтовать с организацией несвоевременно». В эти дни миссия ОЗХО начинает работу на месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, и Москва надеется, что выводы группы экспертов подтвердят российское мнение о том, что официальный Дамаск к предполагаемой атаке непричастен, отмечает Кортунов.

В постпредстве России при ОЗХО РБК рассказали, что перед формулировкой ответа и принятием решения о дальнейших шагах дипломатам необходимо проанализировать сам доклад, а это займет некоторое время.

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Эксперты-химики работали как в Лондоне, так и в Солсбери, где собирали данные по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. По версии британцев, представленной 12 марта Терезой Мэй, в нападении использовался яд семейства «Новичок». Это группа высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые разрабатывались в СССР в 1980-х годах. Эксперты британской лаборатории Портон-Даун подтвердили, что в Солсбери использовалось вещество группы «Новичок», но выяснением страны происхождения вещества они не занимались.

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Москва с самого начала отрицала свою причастность к атаке в Солсбери, отмечая, что Британия должна была тут же обратиться к России за разъяснениями в случае возникновения подозрения об использовании последней запрещенного оружия, а также начать процедуру расследования по линии ОЗХО.

Не дожидаясь выводов экспертов ОЗХО, лидеры стран ЕС выразили солидарность с Лондоном: с 26 марта страны ЕС, а также США, Канада, Украина и ряд других государств начали высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Всего из западных стран были выдворены около 150 россиян. На что Москва ответила также высылкой дипломатов.

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Некоторые страны ЕС вместо высылки россиян ограничились лишь отзывом своих послов из Москвы для консультаций. Три европейские страны — Австрия, Греция и Кипр — вообще отказались предпринимать какие-либо шаги против России, напирая на необходимость дождаться итогов расследования ОЗХО до назначения виновных и дипломатических демаршей.

Днем 12 апреля, вскоре после публикации заявления ОЗХО, Великобритания потребовала провести заседание Совбеза ООН.

Автор: Георгий Макаренко.
При участии: Александр Атасунцев, Маргарита Девяткина.
Теги: ОЗХО , Сергей Скрипаль , расследование , химическое оружие
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