ОЗХО встала на сторону Лондона

Международные инспекторы подтвердили использование «Новичка» в «деле Скрипаля»

ОЗХО подтвердила выводы Великобритании о веществе, отравившем экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь. Лондон заявлял, что использован был российский газ «Новичок». Отчет не ответил на все вопросы по делу, указывают эксперты

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Приоткрытая тайна

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», однако ОЗХО не установила происхождение этого яда. Это следует из заявления организации, опубликованного в четверг, 12 апреля.​​ ​

Эксперты ОЗХО работали в Великобритании с 19 по 23 марта. Итоги их расследования содержатся в докладе, содержание которого засекречено. В четверг по предложению Великобритании было опубликовано только небольшое резюме документа.

ОЗХО подтвердила выводы Лондона по расследованию отравления Скрипаля, заявил перед публикацией резюме министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Нет сомнений в том, что именно было использовано, и не остается альтернативных объяснений, кто несет за это ответственность: только у России есть средства и мотив», — говорится в заявлении главы МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

Джонсон также подчеркнул, что ОЗХО представила отчет о расследовании по просьбе Лондона. «В интересах прозрачности и так как нам в отличие от России нечего скрывать, мы попросили организацию опубликовать резюме по ее отчету и отправить всем странам — участницам ОЗХО, в том числе России», — подчеркнул министр.​

​В пресс-службе ОЗХО в ответ на запрос РБК подтвердили, что обнародованный документ является рассекречен​​ным резюме всего доклада и выпущен по просьбе британских властей.

Вопросы без ответов

В самом сообщении ОЗХО отравляющее вещество прямо не называется, однако составители документа отмечают, что ознакомились с результатами британского исследования по «идентичности» яда и после изучения проб с места инцидента и анализа крови пострадавших пришли к аналогичному выводу о том​, что это за вещество. Его название содержится в секретной части доклада, которая накануне была передана Лондону и затем будет направлена в представительства других стран — членов организации. Ранее глава лаборатории в английском Портон-Дауне прямо называл «Новичок» веществом, примененным при атаке в Солсбери.

Кроме того, экспертная группа назвала высок​​​ой чистоту использованного в Солсбери токсичного вещества. Такой вывод сделан на основе «полного отсутствия примесей» в полученных образцах.

ОЗХО подтвердила только структуру вещества, которым были отравлены Скрипали, говорит эксперт по химическому оружию, бывший эксперт ООН в Ираке Антон Уткин. «Это означает, что специалисты ОЗХО подтвердили, что это «Новичок», но никоим образом не его происхождение», — рассказал он РБК.

Слова Джонсона, что только Россия «имеет средства» для создания этого вещества, по-прежнему никем не доказаны, продолжает Уткин. По его словам, Великобритания не стала бы приглашать экспертов ОЗХО, если бы не была твердо уверена в том, какие результаты они получат.

Эксперты ОЗХО в публичной части доклада заняли «отстраненно-объективистскую» позицию, что было довольно ожидаемо, рассказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Полагаю, авторы внимательно отрабатывали формулировки, чтобы не было сомнений в профессионализме экспертов и чтобы не подталкивать стороны к неким политическим выводам», — отметил он.

По мнению Кортунова, доклад по итогам работы группы ОЗХО будет интерпретироваться каждой из сторон в свою пользу, поэтому выйти из тупика его публикация не поможет. Резкой реакции Москвы на заключение ОЗХО ожидать не стоит, уверен эксперт, поскольку сейчас «России конфликтовать с организацией несвоевременно». В эти дни миссия ОЗХО начинает работу на месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, и Москва надеется, что выводы группы экспертов подтвердят российское мнение о том, что официальный Дамаск к предполагаемой атаке непричастен, отмечает Кортунов.

В постпредстве России при ОЗХО РБК рассказали, что перед формулировкой ответа и принятием решения о дальнейших шагах дипломатам необходимо проанализировать сам доклад, а это займет некоторое время.

Беспокойство Лондона

Эксперты-химики работали как в Лондоне, так и в Солсбери, где собирали данные по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. По версии британцев, представленной 12 марта Терезой Мэй, в нападении использовался яд семейства «Новичок». Это группа высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые разрабатывались в СССР в 1980-х годах. Эксперты британской лаборатории Портон-Даун подтвердили, что в Солсбери использовалось вещество группы «Новичок», но выяснением страны происхождения вещества они не занимались.

Москва с самого начала отрицала свою причастность к атаке в Солсбери, отмечая, что Британия должна была тут же обратиться к России за разъяснениями в случае возникновения подозрения об использовании последней запрещенного оружия, а также начать процедуру расследования по линии ОЗХО.

Не дожидаясь выводов экспертов ОЗХО, лидеры стран ЕС выразили солидарность с Лондоном: с 26 марта страны ЕС, а также США, Канада, Украина и ряд других государств начали высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Всего из западных стран были выдворены около 150 россиян. На что Москва ответила также высылкой дипломатов.

Некоторые страны ЕС вместо высылки россиян ограничились лишь отзывом своих послов из Москвы для консультаций. Три европейские страны — Австрия, Греция и Кипр — вообще отказались предпринимать какие-либо шаги против России, напирая на необходимость дождаться итогов расследования ОЗХО до назначения виновных и дипломатических демаршей.

Днем 12 апреля, вскоре после публикации заявления ОЗХО, Великобритания потребовала провести заседание Совбеза ООН.