Пхеньян выходит на связь

Зачем глава МИД КНДР приехал в Россию

Представители Пхеньяна продолжают готовиться к первому за десятилетие саммиту двух Корей — в Москву прибыл министр иностранных дел. КНДР хочет показать, что к переговорам она идет в союзе с Китаем и Россией, говорят эксперты

Ли Ен Хо (третий слева) и Сергей Лавров (справа) (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Пхеньян вышел на связь

Представители КНДР продолжают серию визитов, цель которых — подготовить переговорную позицию к предстоящим в апреле и мае саммитам по межкорейскому урегулированию и выходу из кризиса, связанного с развитием северокорейской ядерной программы. На апрель запланирована первая с 2007 года встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Позже, в мае или июне, должен состояться первый в истории саммит президента США и северокорейского лидера.

Подготовка к самми​там включила и первый с 2011 года (начала правления) зарубежный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына — в конце марта он на поезде приехал в Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо уже побывал с визитом в Швеции. Эта страна представляет интересы США в Северной Корее, так как американского посольства в стране нет. Именно Швеция может принять у себя президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает CNN.

В Москву северокорейский министр приехал из Баку, где прошел саммит Движения неприсоединения. Визит в Россию рассчитан на три дня: в понедельник он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, во вторник — с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на среду запланированы переговоры с полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Все московские встречи министра Ли проходят за закрытыми дверями и без общения с журналистами. О содержании переговоров во вторник сообщил Сергей Лавров.

Приезд северокорейского министра в Москву даже вне контекста нормализации обстановки в Корее отражает стремление Пхеньяна поддерживать отношения с Россией, отметил в разговоре с РБК автор и редактор аналитического портала Northeast Asian Military Studies Владимир Хрусталев. «Россия — это страна с большой армией, тесными связями в регионе, которая непосредственно граничит с КНДР. Кроме того, Север заинтересован и в нашей потенциальной поддержке как постоянного члена Совбеза ООН», — пояснил РБК Хрусталев. Сейчас мир вступает в полосу двусторонних и многосторонних встреч по корейской проблеме, которая продлится до сентября. Наиболее важным из этих саммитов, по мнению Хрусталева, является грядущая встреча лидеров Северной и Южной Кореи, запланированная на 27 апреля. «Пока мы не увидим результатов межкорейского саммита, прогнозировать любые дальнейшие договоренности, включая итоги и даже сроки встречи Трампа с Кимом, не имеет смысла», — говорит эксперт.

В преддверие череды саммитов Пхеньяну важно показать, что он не один, — этим объясняется поездка главы МИД КНДР в Москву, а до этого и визит самого Кима в Пекин, согласен ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Поэтапный план

Весь 2017 год напряженность на Корейском полуострове только росла: Пхеньян испытал несколько новых ракет, способных, по заявлениям КНДР, достичь территории США, а также испытал водородную бомбу. В конце года Ким Чен Ын сообщил о завершении работы над созданием «ядерных сил» страны. В ответ на это США, Россия и другие члены Совета Безопасности ООН одобрили три резолюции, которые запретили покупку у КНДР более 90% производимых товаров и добываемых полезных ископаемых, а также запретили наем северокорейских рабочих. Президент Трамп не исключал и военного удара по территории Северной Кореи. Однако к началу нового года ситуация стабилизировалась, а во время Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане начала улучшаться: в Южной Корее побывала сестра Ким Чен Ына, после этого делегация из Сеула приехала в Пхеньян, была принята Ким Чен Ыном, а по возвращении представитель Южной Кореи сообщил о готовности лидера КНДР к переговорам с президентом Мун Чжэ Ином и президентом Трампом.

Несмотря на то что к встрече Трампа и Ким Чен Ына идет активная подготовка, о которой американские и южнокорейские СМИ ​сообщают со ссылкой на источники, Ким Чен Ын подтвердил ее только во вторник, 10 апреля. Госинформагентство ЦТАК сообщило, что он провел заседание членов правящей Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались возможные результаты диалога с США, а также развитие межкорейских отношений в преддверии встречи глав КНДР и Южной Кореи, запланированной на 27 апреля.

Пхеньян готов обсуждать поэтапный план отказа от ядерных испытаний, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейского дипломата. Об этом же говорят источники ​The Wall Street Journal в администрации президента США. Пхеньяну необходимы «поэтапный подход, синхронизированные меры», говорят они. Этот принцип был подтвержден в заявлениях корейского руководства, а также лично Ким Чен Ыном, в том числе на переговорах в Пекине, напомнил во вторник Лавров. Однако главная проблема — в обеспечении исполнения многосторонней договоренности по ядерному разоружению КНДР, которая должна стать итогом переговоров. Обеспечение законных интересов и безопасности КНДР потребует очень серьезных согласований и гарантий, ​указал российский министр.

Возможные осложнения

Предыдущая попытка урегулировать северокорейский кризис предпринималась с 2003 по 2009 год: тогда США, России, Китаю, Северной Корее, Южной Корее и Японии удалось определить набор мер, которые привели бы к отказу Пхеньяна от развития ядерной программы, однако стороны не выполнили некоторые условия сделки (в частности, США не разморозили активы КНДР), после чего переговоры прекратились, а КНДР вернулась к ядерным испытаниям.

В 2015 году по такой же модели поэтапного отказа от ядерной программы в обмен на снятие международных санкций была заключена сделка международного сообщества с Ираном. Однако сейчас президент Дональд Трамп грозит ее разорвать, что может негативно повлиять на настрой Северной Кореи. Об этом же говорил Лавров. Во вторник Глава МИД России заявил, что в свете происходящего с иранской сделкой гарантии, о которых пойдет речь на переговорах о судьбе Корейского полуострова, должны быть «железобетонными».

На переговоры может негативно повлиять и назначение новым помощником Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, ранее призывавшего не тратить время на переговоры с КНДР и нанести военный удар по ядерным объектам. ​«Формально назначение «ястреба» Джона Болтона советником Трампа по нацбезопасности и прогресс в диалоге с КНДР несовместимы. Но тут есть нюанс, связанный с попыткой надавить на Китай как на покровителя КНДР», — отмечает Кашин. Надавить на Китай США могут, расширив сотрудничество с Тайванем, независимость которого не признает Пекин. По словам Кашина, сообщение журнала The Economist о планах Болтона в июне посетить Тайвань подтверждает, что тактика США по отношению к Пекину — давление на него через болезненную для него точку — проблему «двух Китаев».

Два Китая Частично признанное государство возникло на Тайване в 1949 году после поражения партии Гоминьдан в гражданской войне в Китае и прихода к власти на материке коммунистов. Тайвань пользуется неофициальной поддержкой США, но его независимость признана лишь 20 малыми странами Африки и Латинской Америки. В январе 2016 года в колонке для The Wall Street Journal Болтон прямо предложил «разыграть тайваньскую карту» — постепенно наращивать сотрудничество с Тайванем, раздражая тем самым Пекин и вынуждая его сворачивать свою агрессивную экспансию в Восточной Азии. Сейчас Болтон уже как высший чиновник Белого дома может играть роль «злого полицейского» для сохранения флангового давления на КНР при решении проблемы Кореи, предполагает Кашин.

По мнению Кашина, вероятным «базовым сценарием» развития диалога Трампа с Ким Чен Ыном, если их саммит не будет сорван, может стать постепенная заморозка конфликта: «Стороны подтвердят приверженность денуклеаризации полуострова в ходе многоступенчатых переговоров. То есть заявленная цель решения конфликта будет привязана к множеству шагов, которые будут уходить в бесконечность». Уступки США, по словам эксперта, могут заключаться в отказе от новых санкций или даже их ослаблении. «От совместных с Сеулом военных учений Вашингтон не откажется, но может модифицировать их формат, сделав менее раздражающими для КНДР», — предположил Кашин.