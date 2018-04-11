Катастрофическая неквалифицированность

Следствие обнаружило нарушения при работах на месте падения Ан-148

Более 12,5 тыс. фрагментов тел жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье исследуют эксперты и специалисты по ДНК-идентификации для установления личностей погибших. Следователи говорят, что сбор останков осуществляли не по правилам

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Вернулись после обращения к Путину

В понедельник, 9 апреля, дочь погибшей в авиакатастрофе Ан-148 «Саратовских авиалиний» Татьяны Синицыной, Юлия, опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Она утверждала, что после схода снега на месте крушения самолета были обнаружены останки жертв авиакатастрофы. Но место катастрофы не огорожено. ​Синицына попросила возобновить работы на месте крушения.

На следующий день сотрудники МЧС начали повторное обследование места крушения самолета Ан-148. Специалисты МЧС прибыли к месту катастрофы и обследуют его. На место происшествия также прибыли родственники погибших, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и глава подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин.

В момент падения самолета толщина снежного покрова составляла около полутора метров, сообщил источник в МЧС. «Выезд на место крушения был запланирован, хотя изначально было ясно, что не получится собрать останки погибших», — добавил собеседник РБК. Что касается частей воздушного судна, то новые находки не повлияют на основную версию катастрофы, отметил он.

Первый этап поисковой операции был завершен 18 февраля, сообщал РБК. Тогда говорилось об обнаружении 5 тыс. обломков самолета, которые были доставлены в ЛИИ им. Громова в подмосковный Жуковский для проведения экспертизы.

В обход инструкций

Во время первого этапа операции на месте катастрофы было собрано более 12,5 тыс. фрагментов тел пассажиров, рассказал РБК источник в оперативно-следственной группе, знакомый с ходом криминалистической экспертизы. Информацию подтвердил собеседник из МЧС.

Работу экспертов затрудняет то, что вещественные доказательства на месте падения авиалайнера были собраны неквалифицированно, рассказал РБК собеседник в СКР. ​«В работе принимали участие представители нескольких ведомств, в результате вещдоки, включая фрагменты тел, просто грузили в грузовики», — сообщил источник в оперативно-следственной группе, эту информацию подтвердил источник в МЧС. ​ «Серьезные разрушения тел обусловлены скоростью, с которой лайнер столкнулся с землей, — более 650 км/ч, а также рельефом местности. Глубина воронки в месте основного удара составила более 2,5 м», — добавил собеседник РБК. Источник в СКР рассказал, что по инструкции работники экстренных служб должны были описывать каждый фрагмент и отдельно его упаковывать. «В случае с авиакатастрофой Ан-148 мы имеем дело с мелкофрагментированными останками, поэтому требования были нарушены, — пояснил он. — Описывали только крупные останки». Специалистам по ДНК-идентификации сложно будет устанавливать личности погибших, отметил источник в СКР. Сбор останков регламентируется инструкциями Следственного комитета, рассказал РБК источник в ведомстве. «Каждый фрагмент эксперты-криминалисты опечатывают, описывают обстоятельства, где он был обнаружен, в каком положении, затем упаковывают и передают следователю, — рассказывает источник. — Тот, в свою очередь, делает запись в протоколе, где тоже подробно описывает все обстоятельства его обнаружения». В случае когда количество фрагментов исчисляется тысячами, это очень трудоемкий процесс, отметил собеседник в СКР.

Очередь не подошла

​В размещенном в интернете обращении родственники погибших просят президента Владимира Путина и руководителя СК России Александра Бастрыкина ускорить генетическую экспертизу. Письмо к моменту публикации материала подписали около 200 тыс. человек.

РБК направил запрос в Следственный комитет России для уточнения информации по срокам генетической экспертизы.

10 апреля на официальном сайте ведомства появилось сообщение о дополнительных осмотрах на месте катастрофы. «В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета России, опубликованном на сайте ведомства.

«В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что для «обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции».

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Анна Толмасова, потерявшая в катастрофе дочь Дарью, рассказала РБК, что, как ей сообщили следователи, генетическая экспертиза тел погибших может затянуться больше чем на полгода.

Татьяна Кармалеева, у которой в авиакатастрофе погиб отец, сообщила РБК, что следователи с ней до сих пор не общались. «Я живу в Санкт-Петербурге, нам ничего не сообщают здесь, никто не связывался со мной, обращалась многократно в СК России, почему со мной никто не связывается, не информируют, мне говорят одно и то же: ждите, вас вызовут, ваша очередь не подошла. У меня даже нет имени следователя», — сказала она.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. В авиакатастрофе погиб 71 человек.

По версии Межгосударственного авиационного комитета, основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления. «Изучение показаний бортового параметрического самописца позволяет предположить, что к крушению привело обледенение приемников полного давления (ППД), которое исказило показания скорости воздушного судна», — говорилось в сообщении комитета.