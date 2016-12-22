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МЧС дополнительно обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье
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МЧС дополнительно обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье
Общество, 10:08
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МЧС дополнительно обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье

Спасатели МЧС начали повторное обследование места крушения самолета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Группировка спасателей прибыла к месту катастрофы и обследует его. Ожидается, что на место прибудут родственники погибших, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и глава подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин. Он проинформирует жителей о мерах, принимаемых для поиска останков тел и личных вещей погибших.

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9 апреля дочь одной из погибших при аварии Ан-148 Людмилы Синицыной Юлия опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Она утверждала, что после схода снега на поле можно найти останки тел жертв и обломки самолета, при этом территория не оцеплена. Девушка попросила возобновить работы на месте крушения.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск (Оренбургская область), потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. При этом погиб 71 человек.

Теги: Ан-148 , «Саратовские авиалинии»
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