Соцсети пострадают за других

Депутаты Думы предложили блокировать публичные ресурсы за фейковые новости

Новый законопроект об ответственности соцсетей, перевнесенный в Думу, предлагает возможность их блокировки за отказ удалять противоправную информацию. Эксперт говорит, что если законопроект не уточнят, то работать он не будет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая версия закона об ответственности социальных сетей и мессенджеров за контент предусматривает возможность их блокировки в случае отказа от удаления информации, признанной противоправной. Это следует из текста ​законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который перевнесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Прежняя версия законопроекта была более мягкой — она предусматривала штрафы за отказ от удаления противоправной информации. Поскольку большинство популярных соцсетей и мессенджеров («ВКонтакте», Facebook, Twitter, Telegram, «Одноклассники» и др.) используют протокол HTTPS, в них нельзя блокировать отдельные страницы с такой информацией — только весь ресурс.

Нынешняя версия поправок обязывает владельцев публичн​ых сетей (под это определение подпадают соцсети, мессенджеры, форумы и др.), российская аудитория которых составляет более 100 тыс. человек в сутки, в течение суток ограничивать доступ или удалять информацию по заявлению пользователя в случае, если она «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Они также должны будут создать на территории страны свои представительства, по требованию Роскомнадзора устанавливать специальную программу для определения количества пользователей, а также идентифицировать пользователей через номера мобильных телефонов.

Как будут фильтровать информацию

Если социальная сеть или мессенджер не реагируют на жалобы пользователя, Роскомнадзор направляет компании-владельцу требование устранить нарушения в течение 24 часов. Если этого не происходит, ресурс может быть оштрафован. При повторном нарушении Роскомнадзор обращается в суд с требованием ограничить доступ к информации ресурса.

Кроме того, владелец публичной сети обязан не допускать использование своего ресурса «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства России». Если ресурс не удаляет такую информацию (кто должен указывать на ее наличие сетям — в законопроекте не говорится), то уполномоченные госорганы вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать ее. К своему требованию они должны будут приложить решение суда или органа власти (правом внесудебной блокировки в России обладают Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба, Генпрокуратура и др.). Роскомнадзор должен будет уведомить ресурс о необходимости удалить информацию; если он не сделает это, ведомство блокирует информацию в течение 24 часов.

По данным Mediascope, в топ-20 интернет-проектов по посещаемости в России среди соцсетей входят «ВКонтакте» (17,9 млн посетителей в среднем в день на десктопах в феврале), «Одноклассники» (9,78 млн), Facebook (3,5 млн), Instagram (2,2 млн), Twitter (1,2 млн), LiveJournal (1,185 млн).

В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Следствие кемеровской трагедии Первый вариант поправок был внесен в Госдуму в июле 2017 года и предлагал обязать удалять информацию социальные сети и ​мессенджеры, чья аудитория превышает 2 млн человек в России. За нарушение этих норм предлагалось ввести штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. для физлиц и от 30 млн до 50 млн — для юрлиц. Предложение резко критиковала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В ее отзыве говорилось, что уже принятое законодательство позволяет реализовать задачи, которые ставят перед собой авторы проекта; принятие законопроекта повлечет за собой увеличение издержек для отечественных сервисов. Как объяснял «Интерфаксу» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Боярский, перевнесение инициативы было мотивировано недавней трагедией в Кемерово. По его словам, «злонамеренно или без злого умысла» в соцсетях распространялись слухи о большом числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Потому что как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой», — отметил он.

Нужны уточнения

По словам главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, если законопроект будет принят в нынешнем виде, то получится «еще один неработающий закон». «Скорее всего, ко второму чтению законопроект будет полностью переписан. Например, нужно уточнить, что такое публичная сеть, сейчас это определение повторяет определение организатора распространения информации. Зачем нужен еще один реестр — тоже непонятно (согласно текущему законодательству, Роскомнадзор уже ведет реестр организаторов распространения информации. — РБК)», — отметил он.

Согласно нынешней редакции законопроекта, помимо соцсетей и мессенджеров под его действие могут подпасть форумы, блоги, видеохостинги типа YouTube, сервисы электронной почты («Яндекс», Mail.Ru), указал Казарян.

Как пояснил эксперт, выполнение описанных в законопроекте требований приведет к огромным издержкам владельцев ресурсов. Например, Facebook для соблюдения похожего закона об ответственности соцсетей в Германии пришлось увеличить штат модераторов до 10 тыс. человек. С 1 января 2018 года там вступил в силу закон NetzDG, по которому пользователи получили право жаловаться компаниям на противоправный контент, размещенный на их платформах. За нарушение этого закона владельцам соцсетей грозит штраф от €500 тыс. до €5 млн. «Подобное регулирование там привело к тому, что компания удаляет все записи по запросу, так как невозможно отследить их правомерность», — указал Казарян.

Представитель Роскомнадзора на расширенном заседании комитета по информационной политике в Госдуме заявил, что документ требует доработки. «Основная позиция ведомства сводится к тому, что мы поддерживаем концепцию, поддерживаем необходимость регулирования, но считаем, что технически требует доработки статус и отдельные обязанности, которые вводятся в законопроекте», — цитирует «РИА Новости» и.о. начальника правового управления Роскомнадзора Марию Смелянскую.

Руководитель юридического департамента Mail.Ru Group (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками») Антон Мальгинов заявил РБК, что исполнение законопроекта об удалении противоправной информации из соцсетей технически невозможно. «Владельцы соцсетей не имеют непосредственного отношения к пользовательскому контенту, а также к источникам информации. Нам нужно будет самостоятельно принимать решения, насколько соответствует или не соответствует действительности информация, что для нас будет затруднительно. Также администраторам соцсетей будет сложно исполнить требование не допускать распространения противоправной информации — из-за большого объема публикуемого контента (во «ВКонтакте» опубликовано десятки миллиардов постов только за первый квартал 2018 года), а также из-за нечетких формулировок в законопроекте и дублирований других уже принятых законов», — отметил он.

Mail.Ru Group не раскрывает, сколько зарабатывает на социальных сетях в различных странах. Всего по итогам 2017 года выручка «ВКонтакте» составила 13,9 млрд руб. По оценке аналитика Райффайзенбанка Сергея​ Либина, более 90% от всей выручки соцсети приносит Россия.

Представитель «Яндекса» отказался отвечать на вопрос РБК, несет ли риски для каких-либо сервисов компании текущая версия документа. Представители Google и Facebook не ответили на запросы РБК.

Оценить возможные потери компаний от будущего действия закона сейчас сложно, отметил Сергей Либин. «Скорее всего, соцсетям придется нанять дополнительный персонал, чтобы модерировать сообщения пользователей», — сказал он.