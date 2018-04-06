Чистосердечное послание

Создатель компании «Аналитика и безопасность» признался в изготовлении компромата на российскую элиту

Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов написал письмо из «Лефортово»: он признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота» и спикера Госдумы Вячеслава Володина

Сергей Соколов (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Письмо на волю

В распоряжении РБК оказалось письмо бывшего начальника службы безопасности Бориса Березовского, создателя охранного предприятия «Атолл» Сергея Соколова, который в январе был арестован Лефортовским судом по ходатайству ФСБ. В письме Соколов признается в фальсификации компрометирующих сведений против замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, а также чиновников Минфина. Подлинность письма РБК подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев.

«Знаю, что он написал это письмо, он мне его показывал», — сообщил адвокат. Свое письмо Соколов написал из СИЗО «Лефортово», где содержится с момента ареста в январе этого года по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. «Это письмо — мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь», — объясняет Соколов в письме.

«Ему неудобно перед этими людьми, и он решил попросить прощения, я считаю, что это нормально», — заявил РБК его адвокат.

Соколов сообщает, что «наряду со своей общественной деятельностью совместно с сотрудниками созданной им компании «Аналитика и безопасность», имея обширные связи в правоохранительных органах и средствах массовой информации, получал заказы от различных людей на сбор компромата в отношении определенных лиц, за что получал «большие деньги». Имена заказчиков арестованный не раскрывает.

Фото: предоставлено РБК

«Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой «компромат», за что получали «гонорары». Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения», — пишет Соколов.

РБК отправил запрос в центр общественных связей ФСБ с просьбой уточнить, известно ли им о письме Соколова и будут ли они приобщать его к материалам уголовного дела.

Кто такой Сергей Соколов Сергей Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. В 1990-х годах он создал агентство безопасности «Атолл», которое оказывало услуги бизнесмену Борису Березовскому. «Атолл» занимался охраной Березовского и близких к нему людей, ведением оперативно-разыскных мероприятий, прослушкой телефонов и слежкой за представителями политического истеблишмента», — рассказывал РБК советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ранее расследовавший деятельность «Атолла». Он считает, что к «разрыву» Соколова с Березовским привело прекращение финансирования «Атолла» в конце 1998 года. В 2008 году Сергей Соколов вместе с Русланом Мильченко создал компанию «Аналитика и безопасность», в которой ​​стал гендиректором. Телефоны, которые, согласно базе данных СПАРК, принадлежат компании ФИЦ «Аналитика и безопасность», на момент выхода материала не отвечали. Соколов часто выступал экспертом в российских СМИ. Он комментировал крушение малайзийского Boeing в Донбассе, события на Украине, был экспертом по делу об убийстве на Украине экс-депутата Дениса Вороненкова. Соколова, Мильченко и бывшего главу службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина задержали оперативники ФСБ в середине января. Лефортовский суд Москвы 17 января удовлетворил ходатайство ФСБ об их аресте на два месяца по обвинению в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов, рассказывал источник РБК в ФСБ.

«Тольяттиазот» и «террористы»

В письме Соколов рассказывает о «своей работе» по дискредитации гендиректора ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслава Суслова и директора по финансам и экономике компании Николая Неплюева.

По заказу «неких высокопоставленных людей и помощи тех, кто по тому же уголовному делу сидит с ним в «Лефортово», Соколов готовил «целую серию компрометирующих материалов и формировал целый ряд фиктивных ситуаций», в результате которых Суслов и Неплюев «должны были оказаться «за решеткой» по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками», рассказывает экс-глава службы безопасности Березовского. «Все только из-за того, что наши заказчики захотели получить то, что им не принадлежало», — резюмирует он. Где планировалось публиковать эти материалы, Соколов в письме не сообщает.

Фото: предоставлено РБК

В декабре 2016 года ФСБ задержало в Самарской области боевиков и спонсоров «Исламского государства» (ИГ, запрещенной в России террористической организации), об этом сообщало агентство «Росбалт». Тогда на территории химического предприятия «Тольяттиазот», как сообщалось, оперативники изъяли гранатомет, большое количество патронов, готовую к применению бомбу и экстремистскую литературу. В поселке Зубчаниновка Кировского района Самары были задержаны два пособника ИГ. «Росбалт» сообщал, что в контексте этой истории «немало вопросов может возникнуть» и к руководству «Тольяттиазота» (в частности, к гендиректору Вячеславу Суслову)».

На вопрос РБК, будут ли «Тольяттиазотом» предприняты какие-либо действия после признания Соколова, представитель пресс-службы этой структуры сообщил, что «ТОАЗ не исключает шагов, которые позволят защитить имя и репутацию компании и ее руководителей».​​

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности России контролирует семья Владимира Махлая. Летом 2008 года «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел 10% «Тольяттиазота» у «Реновы», с тех пор в компании продолжается акционерный конфликт. По заявлению «Уралхима» в 2012 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого являются Махлай и его сын Сергей, они находятся в международном розыске. В конце декабря 2017 года Генпрокуратура направила это уголовное дело в Комсомольский районный суд Тольятти.

В «Уралхиме» после выхода публикации ответили на запрос РБК, заявив, что никак не могут прокомментировать содержащиеся в письме Сергея Соколова утверждения, так как «компания не имеет никакого отношения к описанным в письме событиям и не располагает о них какой-либо информацией». «Возможные попытки связать нашу компанию и ее руководителей с указанной в статье ситуацией могут быть выгодны лицам, обвиняемым в хищении продукции ПАО «Тольяттиазот» на сумму 85 млрд руб.», — отметили в пресс-службе.

Борьба за ФСИН

В следующий раз, вспоминает Соколов, он «просматривал» сайт компании «Аналитика и безопасность» и «увидел материал, связанный с заместителем директора ФСИН Владиславом Цатуровым». «Я не знал, кто это, что он сделал и в чем виноват. Я поинтересовался у коллег, которые занимались этим «делом», и они пояснили мне, что на Цатурова пришел заказ по сбору компромата, за что были заплачены хорошие деньги», — продолжает Соколов. Тогда же ему «стало известно, что настоящего компромата не нашлось», в связи с чем на Цатурова «фабрикуется материал, который уже готовят к выходу в ряде средств массовой информации». Ознакомившись с материалом, Соколов «был даже удивлен» складностью истории про Цатурова, «которая была выдумана». «В опубликованных статьях Цатуров был «изобличен» в хищении бюджетных средств, связях с «ворами в законе», криминальными авторитетами и крупными бизнесменами, а также получении «откатов» за распределение осужденных лиц по местам отбывания наказаний», — перечисляет автор письма.

«Я приложил руку к тому, чтобы оклеветать безвинного человека», — пишет Соколов, признаваясь, что сейчас ему «тошно» и он бы хотел «покаяться за свою слепоту и равнодушие».

В декабре 2009 года полковник внутренней службы Владислав Цатуров занял пост начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН. В марте 2015 года он был уволен приказом президента Владимира Путина. Цатурова считали претендентом на должность руководителя ФСИН. Его уход из тюремного ведомства поставил точку в противостоянии двух внутриведомственных группировок, писали «Известия». Отставке Цатурова предшествовала серия публикаций о том, что сотрудники управления, которое он курировал, якобы создают комфортные условия в тюрьмах и изоляторах для криминальных авторитетов. На момент выхода материала телефон Владислава Цатурова был выключен.

Минфин и драгметаллы

Другими людьми, на которых был сфабрикован компромат, Соколов называет руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Марганию.

Фото: предоставлено РБК

«Заказчик по этому делу был не один, задействовано было много людей, в том числе в среде сотрудников правоохранительных органов», — рассказывает экс-глава службы безопасности Березовского. Причиной заказа был рынок драгоценных металлов, на котором Минфин пытался навести порядок и установить контроль за ними, начиная с момента обнаружения и добычи и заканчивая реализацией, пишет Соколов. «Но такой порядок невозможно навести в отрасли, где затрагиваются интересы многих состоятельных бизнесменов, что и породило желание убрать с дороги мешающих хорошо зарабатывать Ахполова и Марганию», — пишет Соколов. Перед ним и его коллегами «стояла непростая задача». «Компромат должен был произвести настоящий фурор, стать причиной разработки Ахполова и Маргании со стороны правоохранительных органов и их последующего увольнения», — говорится в письме. Реальной компрометирующей информации на Ахполова и Марганию не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации, признается Соколов.

Им и его «коллегами» были инициированы публикации в СМИ, «в которых наряду с вымышленной информацией содержались сфабрикованные аудиозаписи разговоров, свидетельствовавшие о «крышевании» Ахполовым и Марганией рынка драгоценных металлов, причастности к контрабанде неучтенного российского золота и серебра в Турцию, Армению, Украину и ряд других стран, связях с организованными преступными группировками», гласит письмо.

Речь идет о публикациях в маргинальных СМИ и блогах преимущественно в промежутке с декабря 2015-го по апрель 2016 года, проверил РБК заявления Соколова. В этих публикациях фигурировали Ахполов и Маргания и высказывались предположения, что золото с российских заводов может идти на финансирование терроризма, а средства алмазной отрасли — на финансирование несистемной оппозиции.

Фото: предоставлено РБК

По словам Соколова, он сам фабриковал аудиозаписи, которые должны были компрометировать Ахполова и Марганию. «Такими методами фабриковали и готовили в качестве компромата откровенную фальшь и ложь», — пишет он.

Департамент регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней появился в Минфине в июне 2016 года, тогда же его возглавил Ахполов, ранее руководивший другим департаментом ведомства — административным. В Минфине создание нового департамента объясняли ростом нагрузки и усилением администрирования доходов бюджета. Ахполов до сих пор возглавляет этот департамент, в пресс-службе Минфина на момент написания материала на просьбу РБК прокомментировать письмо Соколова не ответили.

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года. В пресс-службе Минфина не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Маргания был внештатным помощником министра финансов Алексея Кудрина в 2004–2008 годах. Связаться с Марганией на момент написания материала не удалось.

Фото: предоставлено РБК

Одним из «первоисточников» фейковых материалов, на которые указывает Соколов, были статьи информагентства «Московский монитор». Так, на это агентство ссылалась, например, «Независимая газета». Сами же статьи «Мосмонитора», в которых фигурировали Ахполов и Маргания, ссылались на неназванный «ряд СМИ» или же «материалы СМИ», которых в интернете обнаружить не удается. РБК направил запрос в «Мосмонитор».

Это информагентство, несмотря на свое название, находится в Саратове, следует из реестра Роскомнадзора. Учредитель — саратовское ООО «Ньюс пул», которое было ответчиком по нескольким искам от компаний и бизнесменов о защите чести, достоинства и деловой репутации, и во всех случаях «Ньюс пул» проигрывал эти суды.

«Письма» Володина

Также в числе людей, «заказанных» Соколову, были те, в отношении которых он «не совершил преступных или дискредитирующих действий, но готовился это сделать». Автор письма называет два имени: спикера Госдумы Вячеслава Володина в бытность его первым замглавы администрации президента и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.

Фото: предоставлено РБК

«Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника — заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять должность Володина», — рассказывает арестованный. Заказчик, «ссылаясь на достоверно известную ему информацию», предложил Соколову «обвинить Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со спецслужбами США». Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы и привести к отставке Володина, резюмирует автор письма.

«Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом [имя политолога в письме не раскрывается], которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», — пишет Соколов. Чтобы предать переписке вид подлинной, Соколов «представил ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы». Речь, видимо, идет о хакерской группе «Шалтай-Болтай», которой вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Взломанную переписку хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу.

Но переписка, которую подготовил Соколов, так и не была опубликована, поскольку у него, как он пишет, «испортились отношения с ее заказчиком». «Однако я виноват в том, что создал ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении — государственной измене!» — кается автор письма.

Теракты и гражданская жена

Сильнее всего Сергей Соколов раскаивается в том, что причинил боль своей семье, и говорит, что от его «необдуманных действий пострадал еще один человек — моя любимая девушка Даша Мастикашева».

Фото: предоставлено РБК

Сергей Соколов был женат, у него четыре дочери от двух браков. Со второй женой он развелся пять лет назад, рассказывал Соколов РБК до ареста. Дарью Мастикашеву он называл своей гражданской женой.

«Дело в том, что в моей последней «работе», за которую я задержан, речь в том числе шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации украинского государства», — рассказывает Соколов. Работа эта, по его словам, «велась по заказу и на деньги очень высокопоставленных заказчиков», в результате «Дашу арестовали сотрудники СБУ». Автор письма признается, что пытался спасти Мастикашеву, желая поехать на Украину и дать показания в пользу своей девушки, но не успел, поскольку его тоже арестовали. Дарья Мастикашева — гражданка Украины, но при этом имеет вид на жительство в России.



В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил гражданскую жену Сергея Соколова Дарью Мастикашеву в подготовке терактов в Москве и других городах России с помощью украинских граждан, бывших бойцов АТО. Тогда СБУ задержала Мастикашеву и Александра Каратая. Их подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В СБУ уверены, что Мастикашева и Каратай планировали провокацию, направленную против Украины. Они предложили трем жителям Днепропетровской области, бывшим участникам АТО, проводимой на юго-востоке страны, Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу приехать в Москву и провести там незначительные строительные работы, за которые те получат «хорошее вознаграждение». В дальнейшем «на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», говорил глава СБУ.

Сделка со следствием

В заключение Соколов признается, что «рад своему нахождению в «Лефортово», поскольку если б его не остановили, то, возможно, он бы «пошел еще дальше в своих преступных деяниях и дошел туда, откуда не возвращаются». «Сегодня у меня еще есть шанс, отсидев положенный срок, пожить на свободе. И я точно знаю — эта жизнь уже будет совершенно другой», — уверен автор письма.

Фото: предоставлено РБК

Руководитель юридической практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов считает, что письмо Соколова «похоже на сделку со следствием, по условиям которой он должен сообщить известные ему сведения по делу». За передачу этих сведений он может рассчитывать на снисхождение при обвинении, уверен Хутов.

«Это может быть так называемое деятельное раскаяние, после такого покаяния суд может допустить смягчение наказания», — согласен руководитель адвокатского бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. По его мнению, «это действие направлено на то, чтобы загладить вину и нивелировать вред, причиненный другим лицам».