Оздоровление до известного предела

ЦБ обнародовал прогноз по стоимости санируемых банков

ЦБ рассчитывает за 3–4 года нарастить стоимость трех санируемых банков в 1,5 раза и вернуть 40–60% из средств, направленных на выкуп их проблемных активов. Обычно взыскивается до 15% долгов проблемных банков, говорят эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​Акции санируемых российских банков «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, по оценке Банка России, сейчас стоят не более 400–450 млрд руб., заявил 2 апреля зампред ЦБ Василий Поздышев, подводя промежуточные итоги процедуры санации. Но уже через три-четыре года, когда банки начнут генерировать прибыль, их капитализация превысит 600 млрд руб., прогнозирует представитель регулятора.

В ближайшем будущем Промсвязьбанк будет превращен в банк для обслуживания оборонного сектора и передан в собственность Росимущества, а «ФК Открытие» и Бинбанк планируется объединить до 1 апреля 2019 года для дальнейшей продажи инвестору. В послании Федеральному собранию идею продажи банков, находящихся на санации, поддержал президент России Владимир Путин.

Названная Поздышевым сумма не превышает объем средств, уже направленных на санацию этих трех частных банков — 626 млрд руб. (без учета затрат, которые ЦБ потратил на «расшивку» плохих долгов санируемых банков).

Принципиальным моментом в процессе возврата средств, потраченных на докапитализацию санируемых ЦБ банков, эксперты называют возможность найти инвестора, который мог бы купить эти активы. «Важно не то, сколько будет стоить банк, а за сколько его можно будет в итоге продать — и это принципиально разные величины», — говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. «Что-то может стоить дорого, однако какой смысл в цене, если это не может быть продано в течение 20 лет», — поясняет он. По его мнению, подтвердить заявленную стоимость сможет только реальная сделка в тот срок, который запланирован регулятором.

Даже для объединенной группы «ФК Открытие», «Росгосстраха», НПФ и Бинбанка, без учета ПСБ, цель по акционерному капиталу 600 млрд руб. за три года не выглядит недостижимой. «Однако она оптимистичная и предполагает более быстрый выход на хорошую рентабельность», — говорит аналитик S&P Global Ratings Дмитрий Назаров. По его мнению, основной вопрос в том, насколько новая модель бизнеса будет устойчивой и успешной. «Это также главный и решающий вопрос с точки зрения возможной приватизации», — отмечает он. Большинство крупных серьезных рисков сейчас нейтрализованы, однако объем проблем, стоящих перед менеджментом, все еще велик, поясняет Назаров. Необходимо наладить операционную эффективность, увеличить маржинальность бизнеса, восстановить убыточный бизнес «Росгосстраха», и все это на фоне слияния «ФК Открытие» с Бинбанком, подводит итог эксперт.

Сколько ЦБ потратит на выкуп санируемых банков

На докапитализацию «ФК Открытие», по словам Поздышева, ЦБ выделил 456 млрд руб. Из них 371 млрд руб. пошел на оздоровление самого банка, 66 млрд руб. — принадлежащей «ФК Открытие» страховой компании «Росгосстрах», остальное — негосударственным пенсионным фондам. На оздоровление Бинбанка было выделено 57 млрд руб., на докапитализацию Промсвязьбанка — 113,4 млрд руб.

В этой сумме не учтены те 130 млрд руб. в виде облигаций федерального займа (ОФЗ), которые через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перейдут на баланс Промсвязьбанка (с баланса санируемых банков их выкупит ЦБ).

Василий Поздышев отметил, что бывшие собственники санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка передали на их баланс активы на 100 млрд руб. При этом, по словам зампреда ЦБ, сами бизнесмены оценивают их значительно дороже — в 400–450 млрд руб. «А некоторые отдельные активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами, чем активами», — уточнил Поздышев.

Среди активов, которые перешли к санируемым ЦБ банкам, — 25% нефтяной компании «РуссНефть», девелоперские компании «Интеко» и А101, которые принадлежали группе «Сафмар» бывших собственников Бинбанка — семьи Гуцериевых.

Фонд непрофильных активов

Проблемные и непрофильные активы санируемых ЦБ банков будут переданы в фонд, который регулятор создаст на базе банка «Траст». Эта структура будет функционировать как фонд прямых инвестиций, а не как банк, подчеркнул Василий Поздышев. По его словам, фонд будет создан на базе банка «Траст». При этом его основной объем составят активы Рост Банка.



ЦБ рассчитывает, что по итогам работы фонда будет возвращено в среднем 40–60% от предоставленных на санацию средств. Общий объем активов создаваемой структуры составит порядка 1,1 трлн руб. Это объем средств, направленных на урегулирование межбанковской задолженности «Траста» и Рост Банка перед их санаторами — банком «ФК Открытие» и Бинбанком. Из этих средств 779 млрд руб. — это погашенный долг Рост Банка перед Бинбанком, и 372 млрд руб., которые «Траст» вернул «ФК Открытие». Эти средства были предоставлены «Трасту» и Рост Банку через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) под ставку 0,5% годовых. Таким образом, пассивы фонда непрофильных активов составит долг перед ЦБ.

Сначала будут завершены структурные решения для создания фонда, а к концу 2018 года будет завершено преобразование банка в фонд, рассказал Поздышев. В процессе планируется провести законодательные изменения, которые позволят банку «Траст» вернуть банковскую лицензию ЦБ не через механизм ликвидации, а на основании того, что его единственный кредитор — Банк России.

Банки, на основе которых создадут фонд, докапитализироваться не будут. «Сейчас средства предоставлены сроком на один год, при этом фонд будет работать порядка трех лет, поэтому срок предоставления средств может быть пролонгирован», — уточнил Поздышев. Средства предоставлены под 0,5%, поскольку ЦБ нет смысла дополнительно нагружать фонд. Объем предоставленных средств может быть увеличен, если будут добавляться новые активы, отметил зампред ЦБ.



По словам Поздышева, ЦБ сохранит требования к бывшим собственникам банка «Траст» и Рост Банка на сумму 38 млрд руб. Из них 28 млрд руб. — средства, ранее предоставленные АСВ «Открытие Холдингу​» на поддержку ликвидности банка «Траст» в рамках санации. Требования к бывшим собственникам будут выкуплены ФКБС и будут затем востребоваться, уточнил зампред ЦБ.

Бывший собственник «ФК Открытие» выразил удивление такой позицией ЦБ. ​«Мы были уверены, что банк «Траст» погасит эту задолженность вместе с остальными своими долгами перед АСВ, — сказал РБК представитель «Открытие Холдинга». — Для нас удивительно, что эти 28 млрд руб. до сих пор не перечислены в АСВ с нашего депозита в банке «Траст». Эта сумма (28 млрд руб.) обеспечена залогом в виде гособлигаций, пояснил представитель холдинга.

О возможном создании банка плохих долгов глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще в начале февраля. На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что решение о «плохом банке» принято — он будет создан на базе «Траста». Лицензия Рост Банка, по сведениям издания, будет аннулирована. Оба банка санируются с 2014 года. В марте ЦБ вывел «Траст» и Рост Банк из периметра санации «ФК Открытие» и Бинбанка соответственно​ и передал на санацию в ФКБС. Курировать работу этой структуры со стороны «ФК Открытие» будет Юрий Адамович, чье вхождение в состав правления банка набсовет одобрил 27 февраля.

Без дополнительных расходов

В России отсутствует какой-либо инфраструктурный фонд проблемных активов, поэтому создание специального фонда на базе одного из санируемых банков и его фокус на работе с проблемными активами санируемых банков — это правильный первый ход, считает руководитель по работе с финансовыми организациями Oliver Wyman Максим Богдашкин. «Выбор ​небанковской формы организации бизнеса позволит этой организации быть более гибкой в том, как организовать и финансировать выкуп проблемных активов и каким требованиям внешних контрагентов соответствовать», — отмечает эксперт. Основное преимущество такой формы бизнеса в том, что это вид классической управляющей компанией, к которой не предъявляются регуляторные требования по соблюдению нормативов, управлению рисками, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.

Создавая фонд вместо банка, ЦБ избегает необходимости направлять средства в капитал, что могло бы привести к дополнительным расходам, отмечает директор по инвестициям «Универ Капитал» Дмитрий Александров. «Заем под 0,5% годовых — это упущенная выгода для ЦБ в размере ключевая ставка минус 0,5%, то, что он мог иметь в качестве альтернативной нормы безрисковой доходности, — говорит эксперт. — Но это меньшее зло по сравнению с банкротством банков или с дальнейшей реструктуризацией долгов и их списанием внутри банков».

Задача такого фонда будет в возврате суммы долга либо в реструктуризации бизнеса, отмечает Александров. Компании потребуется только фондирование, которое будет ей предоставлено, и вопрос в этой ситуации один — насколько реализуем заявленный результат возврата требований в 40–60%, говорит Лукашук. Сейчас по России средний возврат корпоративных требований у банков с отозванной лицензией в результате банкротств и конкурсных производств — 10–15%. В случае с фондом плохих долгов это цифра кратно выше. «Может, будет идти работа с собственниками по замене активов, потому что явно большая часть требований не будет реализована путем банкротства», — отмечает эксперт.