ЦБ назвал сумму дополнительных вливаний в Промсвязьбанк

Центробанк планирует провести в Промсвязьбанке разделение активов, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

По словам зампреда ЦБ, активы Промсвязьбанка и Автовазбанка, который санировался ПСБ, разделят на проблемные и «здоровые», после чего проблемные и непрофильные активы обоих банков передадут в фонд плохих активов, который ЦБ создает на базе банка «Траст» и Рост Банка. Часть «здорового» бизнеса Промсвязьбанка, например, международный бизнес, будет передана в «ФК Открытие».

При этом из баланса Промсвязьбанка будут выделены активы, связанные с бывшими собственниками, добавил Поздышев. «Очищенная» часть баланса Промсвязьбанка будет передана в Росимущество.

Поздышев также отметил, что на докапитализацию Промсвязьбанка будет направлено еще 130 млрд руб. (помимо 113 млрд руб, которые были уже выделены регулятором). Эти средства перейдут на баланс банка в виде ОФЗ, которые Центробанк собирается выкупить с балансов санируемых банков.

На прошлой неделе бывший актив братьев Ананьевых, который с декабря санируется силами ЦБ, перешел к Агентству по страхованию вкладов. АСВ выкупило допэмиссию Промсвязьбанка, заплатив 113,4 млрд руб. в виде облигаций федерального займа.