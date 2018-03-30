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Марку Завадскому нашли китайскую замену
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Марку Завадскому нашли китайскую замену
Газета № 056 (2780) (3003) Технологии и медиа, 29 мар, 14:09
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Марку Завадскому нашли китайскую замену
Глава российской «дочки» Alibaba покидает компанию
Марк Завадский, гендиректор российской «дочки» Alibaba Group, в мае покинет свой пост. Он был первым сотрудником AliExpress в России и отвечал за локализацию всех сервисов. Место Завадского может занять топ-менеджер из Китая
Марк Завадский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Гендиректор Alibaba.com (RU), российской «дочки» Alibaba Group, Марк Завадский, который также занимает пост директора по развитию входящего в холдинг маркетплейса AliExpress в России и СНГ, покинет компанию в середине мая, рассказал РБК источник на рынке электронной коммерции. Эту информацию подтвердил РБК и сам Завадский, отметив, что уходит по собственному желанию. От дальнейших комментариев он отказался.

«Причин мы не называем, это личное решение Марка. Но компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию AliExpress», — сообщил РБК представитель Alibaba.

Обязанности Завадского на какое-то время будут распределены между сотрудниками московского офиса, уточняют в Alibaba. Как рассказал источник РБК, исполняющим обязанности генерального директора компании в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Карьера менеджера

Марк Завадский родился в семье востоковедов, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. В 2004 году переехал на постоянное жительство в Гонконг, где работал корреспондентом «РИА Новости» и «Эксперта». Он также является создателем гонконгской компании Asia to Go.

В AliExpress Завадский попал случайно, в том числе благодаря знанию языка. В одном из интервью Завадский говорил, что не искал специально работу в e-commerce или в AliExpress, но так совпало, что он «оказался там к месту», а его «стремление менять вещи оказалось очень в духе философии компании».

С сентября 2014 года Завадский работает директором по развитию AliExрress в России и СНГ. В мае 2015 года владелец AliExрress — Alibaba зарегистрировала официальное представительство в России для расширения бизнеса. Завадский стал гендиректором «Алибаба.ком (РУ)». В том же году Россию посетил основатель Alibaba Джек Ма.

В интервью Meduza Завадский называл себя «проводником и окном Alibaba в Россию». «Я являюсь проводником Alibaba в России, просто потому, что я здесь; так как другие контакты в компании найти сложнее, все идут ко мне. С другой стороны, я являюсь окном в Россию для Alibaba, потому что я вижу свою задачу увеличивать вес России внутри компании», — говорил он. Быть окном России в Alibaba — это даже сложнее, чем быть окном Alibaba в России, потому что внутри компании есть много других приоритетов, признавался Завадский.

Проводник для Китая

AliExpress является самым популярным маркетплейсом в России. По данным Mediascope, в августе аудитория ресурса в стране составляла 22,5 млн человек (на персональных компьютерах и мобильных устройствах). Марк Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России, пришедшим в нее в 2014 году, именно он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group.

Китайские товары начали попадать в Россию через сайты-посредники еще в 2008–2009 годах — те закупали их в основном на площадке Taobao (входит в Alibaba Group). Когда в 2010 году появился англоязычный AliExpress, российские покупатели стали заказывать товары напрямую. Через полгода после открытия AliExpress в компании заметили, что из России идет большой поток заказов, и решили более плотно заняться российским бизнесом, выделив его в отдельный департамент, рассказывал Завадский. В первом квартале 2013 года Россия стала для AliExpress главным рынком сбыта по числу транзакций (43%) и объему (26%). Русскоязычный интерфейс у AliExpress появился в конце 2012-го — начале 2013 года.

Россия всегда входила в тройку ведущих зарубежных рынков AliExpress, рассказывал Завадский в интервью «Интерфаксу» в ​2016 году. «Наши лидеры — это США, Испания и Россия. Но зачастую Россия выходит на первое место и является ключевым рынком для AliExpress», — говорил он. Успех площадки на российском рынке Завадский объяснял в том числе системой защиты покупателя, при которой оплата товара продавцу «замораживается», пока клиент не подтвердит, что он доволен покупкой. Кроме того, AliExpress выигрывал за счет ассортимента и системы доставки почтовыми службами, в том числе «Почтой России»: «Наше предложение не имело конкурентов в глубинке России, потому что у человека при наличии интернета и почтового отделения в досягаемости 100 млн товаров», — рассказывал Завадский в интервью Meduza.

Помимо AliExpress за четыре года работы Завадского на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba — Tmall, который специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов. Россия стала первой страной за пределами Китая, где начал работать Tmall. Помимо онлайн-торговли AliExpress развивает на российском рынке и офлайн-торговлю. Россия — это единственная страна, где у AliExpress есть магазины, а в июле 2017 года компания задумалась об открытии здесь собственной сети. В апреле 2017 года Alibaba Group также объявила о запуске в России собственного платежного сервиса Alipay, который поддерживается всеми основными площадками группы.

Новый китайский лидер

Китайские компании традиционно предпочитают ставить на локальных рынках менеджмент из КНР, назначение Завадского на российском рынке было исключением, считает управляющий партнер Business Communications Иван Самойленко. «Китайская компания пыталась понять суть российского рынка и надеялась на лоббистские усилия Завадского. Сейчас мы видим, что данную миссию сложно назвать выполненной. Компания Alibaba сориентировалась по среднему чеку и по профилю своего российского пользователя, поэтому во главе поставлен китайский менеджер, который будет контролировать финансовые потоки и развитие сервиса на территории РФ», — говорит он.

Приход нового управленца, неважно, экспат это или нет, всегда чреват тем, что бизнес-процесс будет меняться, добавляет руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Марк Завадский — талантливый предприниматель и эффективный менеджер по развитию, которого взяли, чтобы создать в России «бизнес с нуля», считает председатель совета директоров кадровой группы Top Contact Артур Шамилов. «Россия — очень важный рынок для Alibaba Group. Российскому менеджеру непросто работать с китайской компанией, даже несмотря на знание языка. Завадскому удалось построить бизнес Alibaba в России и привлечь партнеров, все получили, что хотели, и пришло время двигаться дальше. Международные компании иногда привлекают иностранцев для запуска бизнеса на региональном рынке, а потом ставят им руководить представителя из штаб-квартиры, чтобы наладить более эффективную интеграцию и регулярный менеджмент с центральным офисом. Это закономерный процесс», — отмечает он.

Авторы: Ирина Ли, Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова, Екатерина Костина.
Теги: Alibaba , AliExpress
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