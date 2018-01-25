За компанию — дороже

Сотовые операторы подняли цены на корпоративные СМС-рассылки

Вслед за МТС тарифы на корпоративные СМС-рассылки увеличили «МегаФон» и «ВымпелКом». Это может сделать самый популярный канал связи с клиентами слишком дорогим для банков и привести к росту стоимости мобильного банкинга

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 1 февраля «МегаФон» поменяет тарифы на СМС-рассылки, а «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — одну из тарифных опций этой услуги. Соответствующие уведомления операторы разослали своим партнерам. По словам владельца сервиса СМС-рассылок sms.ru Аркадия Кулева, стоимость рассылки транзакционных сообщений (о банковских операциях) клиентам «МегаФона» вырастет в 3,6 раза, до 1,1 руб. за штуку. Цена сервисных сообщений (вход в личный кабинет, смена пароля и пр.) для крупных компаний увеличится примерно вдвое, рекламных — более чем на 60%. Расценки для представителей среднего и малого бизнеса, которые рассылают небольшое количество СМС, вырастут на 26%, рассказал Кулев. «ВымпелКом» увеличил стоимость отправки одного СМС клиентами услуги «Мультиподпись» (в основном ее используют небольшие компании) на 24%.

По словам председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, уведомления об изменении тарифов на СМС-рассылки получили и кредитные организации. «Операторы чаще всего дифференцированно повышают тарифы. При этом для отдельных игроков рынка могут устанавливаться специальные скидки. Но даже с учетом этих специальных условий можно с уверенностью сказать, что стоимость услуги СМС-рассылки для всех кредитных организаций станет дороже», — говорит он. Директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка Виктор Носов рассказал, что в банк поступила информация об увеличении цены за СМС (в том числе транзакционные), но пока только от «МегаФона» и МТС. По его словам, цена услуги вырастет более чем в два раза, поэтому с учетом объемов операций клиентов в банке рост стоимости рассылок в абсолютных цифрах «очень ощутимый».

Руководитель пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина подтвердила, что с 1 февраля оператор меняет стоимость СМС-рассылок для агрегаторов и планирует доработать тарифы для корпоративных клиентов. «Изменение цен на услуги СМС-информирования — логичный и соответствующий реалиям рынка шаг, продиктованный в том числе затратами на развитие услуги, например как в части таргетинга, так и в части защиты абонентов от спама», — сообщила она. Представитель «ВымпелКома» отказался прокомментировать изменение тарифа.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Спор с историей

С декабря 2017 года стоимость СМС-рассылок для корпоративных клиентов увеличила МТС. Как сообщал «Коммерсантъ», НСФР и 17 банков, в том числе Альфа-банк, Московский кредитный банк и Райффайзенбанк, в конце года пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В письме (копия есть у РБК) говорилось, что с 1 декабря 2017 года МТС осуществила «необоснованное, резкое (с 0,68–0,75 до 1,5 руб., то есть на 100–120% за одно сообщение) прямое увеличение стоимости СМС для кредитных организаций». Представитель МТС объяснял изменение цен отменой дифференцированной шкалы, когда цена одной СМС зависела от объема рассылки.

Кроме того, НСФР пожаловался и на «ВымпелКом», указав, что требование компании с 1 декабря 2017 года отправлять сообщения исключительно на кириллице ведет к косвенному подорожанию услуги. Из-за того что максимальное число символов в одном сообщении на латинице в 2,3 раза превышает число символов на кириллице, банкам пришлось либо сократить шаблоны сообщения, либо увеличить количество отправляемых СМС. Первый вариант связан с дополнительными тратами на доработку банковского программного обеспечения, второй — с увеличением траты на СМС-информирование клиентов. ФАС должна рассмотреть жалобу до 20 марта.

В предыдущий раз спор вокруг цен на СМС-рассылки завершился в пользу операторов связи. В конце 2014 года «МегаФон» и МТС, а в 2015 году «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) изменили тарифы на СМС-рассылки. Новые условия сделали невозможным объединение заказчиков рассылок, например банков, в пулы для получения скидок за объем. Один из клиентов, страховая компания «СОГАЗ-Мед», пожаловался на новые расценки в ФАС. В апреле 2017 года та пришла к выводу, что тарифы для заказчиков рассылок СМС абонентам МТС выросли на 176%, «МегаФона» — на 116%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайла» — на 33%, и признала действия этих компаний нарушающими закон «О защите конкуренции», обязав их изменить тарифную политику. Однако операторы оспорили предписание ФАС в суде. Представители крупнейших сотовых компаний настаивали, что СМС не единственный способ информирования, для этих целей можно использовать электронную почту и мессенджеры.

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, они «получили несколько жалоб на действия четырех операторов сотовой связи — МТС, «ВымпелКома», «МегаФона» и Tele2, связанных с ценообразованием на услуги СМС-рассылки». «Расследование на предмет установления наличия или отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства проводится в отношении всех четырех операторов связи. Безусловно, ФАС при проведении расследования будет учитывать позицию суда по предыдущему решению ведомства», — сказала она.

Без альтернативы

По оценке AC&M, в 2017 году общий объем СМС-рассылок в России без учета Сбербанка вырос на 2% по сравнению с 2016 годом и составил 25,8 млрд сообщений. Объем этого рынка равнялся 15,85 млрд руб., что на 13% больше, чем год назад.

Кулев из sms.ru не заметил снижения количества СМС-рассылок, после того как МТС увеличил цены. «Наоборот, видим, что страна выходит из кризиса, в декабре 2017 года количество рекламных рассылок выросло по отношению к декабрю 2016 года в два раза. Мы увеличили клиентскую базу на 30%», — рассказал он. Не увидел снижения количества рассылок и собеседник РБК, близкий к другому участнику рынка СМС-информирования. Однако он оговорился, что это может быть связано с тем, что «клиенты пока не получили счета за декабрь».

​По словам источника, основное негативное влияние от изменения тарифов должны ощутить банки как основные потребители услуги. «Они скорее будут повышать цены на мобильный банкинг для клиентов, чем откажутся от СМС-рассылок. Охват сотовых сетей, скорость доставки сообщений по ним не сопоставимы с другими способами информирования. Транзакционные СМС требуют моментальной доставки, например те же одноразовые пароли для совершения покупок в интернете», — говорит собеседник РБК.

Это подтверждает и Емелин из НСФР. ​«Операторы связи пользуются тем, что СМС для банков является основным каналом связи с клиентами, на остальные способы (мессенджеры, электронная поч​та и пр.) приходится в среднем менее 5%», — считает он, добавляя, что ни один канал, кроме СМС, не способен обеспечить необходимую оперативность и гарантированность доступа к большинству клиентов.​