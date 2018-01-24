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Генерал в заключении
Газета № 012 (2736) (2401) 23 янв, 22:46
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Генерал в заключении
Глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов назван причастным к получению взятки
Глава столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов официально назван причастным к получению взятки от участников преступной группировки Шакро. РБК разобрался, почему генерал по-прежнему занимает свой пост
Александр Дрыманов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Прокурорский демарш

Мосгорсуд во вторник, 23 января, начал по существу рассматривать уголовное дело Михаила Максименко, в прошлом главы управления собственной безопасности Следственного комитета России. Генерал обвиняется в получении взятки за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова, участника преступной группировки Шакро Молодого. На заседании суда гособвинитель Борис Локтионов, оглашая обвинительное заключение, рассказал о необнародованных прежде деталях дела и назвал действующего главу Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова одним из получателей взятки.

Как заявил Локтионов, Максименко получил взятку $500 тыс. прямо в своей служебной квартире на востоке Москвы. Деньги от бизнесмена Олега Шейхаметова генералу передал его заместитель Александр Ламонов, утверждает следствие. Гособвинение полагает, что незадолго до этого эпизода офицеры СКР получили еще одну взятку за освобождение Кочуйкова. Она не фигурирует в материалах дела Максименко, выделенного в отдельное производство. Однако, по данным следствия, посредником при передаче второй взятки выступил бизнесмен Дмитрий Смычковский, а среди получателей был Дрыманов. Как заявил 23 января гособвинитель, «Александр Дрыманов за незаконное денежное вознаграждение участвовал в решении вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова».

Генерал Дрыманов в беседе с РБК заявил, что ему «ничего об этом не известно». Он по-прежнему указан как глава ГСУ СКР по Москве на сайте ведомства. Официальный представитель СК Светлана Петренко не ответила на запрос и звонки РБК.

Адвокат Александр Молохов говорит, что заявление гособвинителя Локтионова — это прецедент. «Я не помню случаи, когда свидетелей такого уровня обвиняли в причастности к получению взятки», — отметил юрист.

Из свидетелей в обвиняемые

Информация о том, что в отношении руководителя ГСУ СКР по Москве проводились следственные действия, появилась в сентябре прошлого года. Тогда источник РБК, близкий к СКР, рассказывал, что обыски, прошедшие на работе и дома у Дрыманова, были связаны с делом бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, обвиняемых во взяточничестве.

Тогда Дрыманов сказал РБК, что работает в штатном режиме: «рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений» и не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в каком-либо из уголовных дел. Руководство и представитель СКР не комментировали ситуацию.

Несмотря на то что гособвинитель заявил в Мосгорсуде о причастности руководителя главка к получению «незаконного денежного вознаграждения», Дрыманов продолжает оставаться в деле свидетелем, сообщил РБК источник, знакомый с материалами расследования. По его словам, изменить статус свидетеля на статус обвиняемого может только руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «До сих пор он этого не сделал», — сообщил источник.

Юрий Скуратов (Фото: Александр Поляков / РИА Новости)

«Дрыманов не проходит в качестве обвиняемого по делу, обвинение ему не предъявлено, и непонятно, какие есть юридические основания для таких заявлений», — заявил РБК бывший генпрокурор Юрий Скуратов. По его словам, здесь чувствуется «определенная натяжка и подоплека».

Борьба структур

Источники РБК связывают сегодняшнее упоминание Александра Дрыманова в обвинительном заключении с изменением расстановки сил внутри силовых ведомств. «С уходом на пенсию бывшего замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олега Феоктистова, который считался одним из наиболее влиятельных силовиков, верхушка СКР, в частности Максименко, Дрыманов и Никандров (первый заместитель руководителя московского управления СК. — РБК) лишились покровительства», — рассказал источник в ФСБ.

В Следственном комитете Александр Дрыманов считается доверенным лицом главы ведомства Александра Бастрыкина, рассказал РБК источник, близкий к руководству СКР. Другой источник в комитете сообщил, что руководитель столичного управления известен «как специалист по деликатным поручениям, которые он выполняет для Александра Бастрыкина». О характере поручений источник не сообщил.

Оба собеседника рассказали РБК, что основной заслугой Дрыманова считается его работа в должности руководителя управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны в юго-восточных регионах Украины, которое он возглавлял с июня 2014-го по февраль 2015 года. «Управление занималось тонкими политическими вопросами, никто не хотел его возглавлять из-за большой ответственности», — рассказал РБК источник в СКР. Работа Дрыманова на этом посту получила высокую оценку руководства комитета, отметил собеседник.

Управление по расследованию преступлений на юго-востоке Украины занималось расследованием в отношении украинской летчицы Надежды Савченко, а также командиров батальонов «Донбасс», «Айдар» и «Днепр-1». До работы на юго-востоке Украины Дрыманов вел следствие по фактам геноцида жителей Южной Осетии во время войны 2008 года. Будучи старшим следователем по особо важным делам ГСУ СКР при прокуратуре России Дрыманов занимался на финальной стадии «вторым делом ЮКОСа», по которому были осуждены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.

Как только в 2015 году возникла вакансия руководителя ГСУ СКР по Москве, Дрыманова сразу поставили на эту должность. «В СКР возникла тесная спайка Дрыманов — Никандров — Максименко», — утверждает собеседник из СКР.

Политолог Михаил Виноградов считает, что в «период пересменки после выборов будут строже относиться к тому, на что можно было закрывать глаза в обычное время». «Ведомство СКР довольно значимое, и вокруг много желающих напомнить о необходимости включить пост председателя СК в послевыборный кадровый пасьянс: число поводов объективно растет», — прокомментировал ситуацию СКР Виноградов.

Источники РБК в СКР утверждают, что Бастрыкин уже дважды заявлял об уходе в отставку. Собеседник из центрального аппарата МВД рассказал, что возможным кандидатом на должность главы СКР является заместитель министра внутренних дел, начальник следственного департамента МВД России генерал-майор Александр Романов. Эту информацию подтвердили два источника в СКР.

Дела вокруг группировки Шакро Молодого

Об убийстве. Фигурант дела — адвокат, бывший сотрудник КГБ СССР и МВД Эдуард Буданцев. Изначально ему вменяли убийство на Рочдельской двоих подручных Кочуйкова — Алексея Китаева и Филиппа Домаскина. В мае 2017 года обвинение, по данным «Росбалта», было переквалифицировано на превышение пределов необходимой самообороны.

О злоупотреблении полномочиями. Фигуранты дела — полицейские из ОВД «Пресненский», которые 14 декабря 2015 года прибыли на место перестрелки, но не стали вмешиваться. Ринат Зиннатулин, Денис Ромашкин и Ильдар Шакиров получили от двух до четырех лет колонии.

О вымогательстве. Фигурантами являются сам Шакро Молодой и 13 его подельников, в том числе Кочуйков. В деле два эпизода, один связан с попыткой получить 8 млн руб. у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким; второй — с шантажом предпринимателя Льва Гарамова ради 10 млн руб. Сейчас дело рассматривает Никулинский суд Москвы.

О взятке за освобождение подручных Шакро Молодого. По делу арестованы бывший руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, и.о. замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров, бывший глава управления СКР по ЦАО Александр Крамаренко. С предполагаемого взяткодателя Олега Шейхаметова и посредника Дениса Богородецкого обвинения сняты в связи с деятельным раскаянием; еще один посредник, Дмитрий Смычковский, объявлен в розыск.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина.
Теги: Александр Бастрыкин , Александр Дрыманов , Шакро Молодой , ГСУ СКР
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