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Прокурор рассказал о взятке от ОПГ Шакро действующему главе СК по Москве
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Прокурор рассказал о взятке от ОПГ Шакро действующему главе СК по Москве
Дело Шакро, 12:00
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Прокурор рассказал о взятке от ОПГ Шакро действующему главе СК по Москве
Глава СК по Москве Александр Дрыманов на просьбу РБК прокомментировать обвинительное заключение по делу генерала Максименко заявил, что ему «об этом ничего не известно», и отказался от дальнейших комментариев
Александр Дрыманов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Гособвинитель на процессе по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета за освобождение из-под стражи участника преступной группировки Шакро Молодого рассказал о причастности к коррупционной схеме действующего главы СК по Москве Александра Дрыманова. Ранее о предъявлении ему обвинений официальные органы не сообщали.

«Дрыманов, Никандров и Крамаренко [высокопоставленные офицеры СКР] за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве [бизнесмена] Смычковского, приняли меры для освобождения из-под стражи [участников ОПГ] Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния», — цитирует слова гособвинителя на процессе корреспондент РБК.

Сам Дрыманов заявил РБК, что ему «ничего не известно» о словах гособвинителя, и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель СК Светлана Петренко пока не ответила на звонки РБК.

Операция «Итальянец»: как генералы СКР спасали людей Шакро Молодого
Политика

В начале сентября 2017 года появились сообщения о допросе главы ГСУ СК по Москве по делу заподозренных во взяточничестве бывших сотрудников ведомства. Дрыманов позднее опроверг эту информацию в разговоре с РБК, заявив, что не является фигурантом какого-либо уголовного дела.

Как генералы Следственного комитета попали в дело Шакро

В середине июля 2016 года сотрудники ФСБ задержали Михаила Максименко, Александра Ламонова и первого заместителя руководителя московского ГУ СКР Дениса Никандрова, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).

Бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета генерала Максименко обвиняют в том, что он потребовал взятку за освобождение из-под ареста криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. За $5 млн Максименко планировал решить все связанные с Итальянцем проблемы со следствием, в частности с подразделением внутреннего процессуального контроля, а также с руководством Следственного комитета России. Кочуйков известен силовым структурам как человек вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Кочуйков был задержан в декабре 2015 года после перестрелки в ресторане Elements на Рочдельской улице в столице. Инцидент был связан с конфликтом между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Дизайнер обвинила Ким в том, что та недоплатила ей за работу 8 млн руб. Требовать деньги у хозяйки ресторана приехали Андрей Кочуйков, Эдуард Романов и другие сообщники Шакро Молодого. Ким позвала со своей стороны адвоката, экс-полковника КГБ Эдуарда Буданцева и его помощников. В результате конфликта произошла перестрелка, жертвами которой стали два подельника Итальянца.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков.
Теги: Шакро Молодой , дело Шакро
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