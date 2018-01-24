Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,73 56,13 EUR Нал. 69,75 69,08 USD Бирж. 56,41 +0,05 EUR Бирж. 69,48 +0,19 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 10965,69 +88,35 MOEX 2285,27 -0,60% RTS 1276,54 -0,56% Brent 69,82 -0,03% DJIA 26210,81 -0,01% Nasdaq 7460,29 +0,71% FTSE 7731,83 +0,21%
Репатрианты получили отсрочку
Лента новостей
В Гидрометцентре рассказали о нулевой температуре на выходных в Москве 10:19, Общество В Канаде заявили о хакерской атаке из КНДР «через Россию» 10:13, Технологии и медиа Чемезов увидел угрозу закрытия единственного производителя живых вакцин 10:08, Общество В Турции обвинили США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов 09:54, Политика В Афганистане у офиса организации «Спасем детей» произошел взрыв 09:46, Общество Застрявший в снегу на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов 09:42, Общество ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке 09:36, Финансы Малый театр поставит спектакль о Смуте по пьесе Мединского 09:15, Политика Двух подростков арестовали по делу о нападении на школу в Улан-Удэ 09:13, Общество «Роснефть» предложила заправкам платить акцизы вместо НПЗ 09:01, Бизнес При пожаре в Брянской области погибли четыре человека 09:00, Общество Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР 08:59, Политика Финансировавшим терроризм предложили запретить въезд в Россию 08:54, Политика Задорнов заявил о праве «Открытия» на два места в набсовете ВТБ 08:31, Финансы Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг 08:29, Экономика Суд в Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на $22 млрд 08:02, Экономика Медведев распределил 14,5 млрд руб. между бюджетниками 07:59, Общество Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Саратовской области 07:39, Общество Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка 07:35, Финансы МЧС обнаружило превышение концентрации сероводорода на свалке «Кучино» 07:24, Общество Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек 07:01, Бизнес ГИБДД изучит предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав 06:42, Общество В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу 06:30, Экономика Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США 06:19, Политика Сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы США 05:59, Финансы В США беспилотный автомобиль Tesla врезался в пожарную машину 04:59, Технологии и медиа Walt Disney выплатит своим сотрудникам по $1000 из-за реформы Трампа 04:42, Бизнес В США умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин 04:34, Общество
Репатрианты получили отсрочку
Газета № 012 (2736) (2401) Экономика, 23 янв, 00:48
0
Репатрианты получили отсрочку
Минфин обнародовал меры по либерализации валютного контроля
Штрафы за несвоевременную репатриацию экспортной выручки будут начисляться при просрочке от 30 дней, а максимальный штраф за невозврат выручки снизится вдвое. Такие предложения, выполняя поручения президента, представил Минфин
Фото: Pascal Lauener / Reuters

Минфин предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов — не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов (а импортеров — за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар), если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с текущих 75–100% от суммы неполученных (невозвращенных) средств до 33–50%.

Проект поправок в «валютную» статью Кодекса об административных правонарушениях (ст. 15.25) опубликован Минфином на портале regulation.gov.ru. Изначально весной 2017 года президент Владимир Путин поручил правительству подумать о снижении штрафов для должностных лиц и юрлиц-экспортеров за неполучение или задержку получения на свои банковские счета выручки за предоставленные нерезидентам товары, работы и услуги. В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов анонсировал снижение нынешних «драконовских» штрафов за нарушение сроков репатриации экспортной выручки.

Какие наказания сейчас

По закону о валютном регулировании экспортеры обязаны обеспечивать получение на свои счета в российских банках выручки от зарубежных контрагентов в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами). Это относится и к выручке в иностранной валюте, и к выручке в рублях. О сроках, предусмотренных внешнеторговыми контрактами, российские компании обязаны сообщать уполномоченным банкам. Если средства пришли с опозданием, то за просрочку хотя бы в один день предусмотрен штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. А если средства не поступили вовсе или поступили не полностью, возможен штраф в размере от 75 до 100% неполученной суммы. При этом оштрафовать на 75–100% могут даже в случае всего лишь задержки возврата выручки, когда поступление средств ожидается. Срок давности по привлечению резидентов к ответственности за эти нарушения — два года.

Аналогичные наказания предусмотрены за несвоевременный возврат авансов, уплаченных российскими импортерами за неполученные из-за рубежа товары (невыполненные работы, неоказанные услуги). Такие строгие меры изначально объяснялись необходимостью ограничения оттока денег из страны, в том числе вывода их на зарубежные счета по фиктивным договорам, но бизнес жалуется, что из-за этого часто страдают добросовестные участники внешнеэкономической деятельности.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мотивировка Минфина

Теперь Минфин предлагает штрафовать, только если просрочка превышает 30 календарных дней, а штрафы за невозврат выручки (предоплаты) уменьшить до уровня «от одной третьей до одной второй размера суммы денежных средств». Новые нормы предполагается ввести с 2019 года, следует из материалов ведомства.

«В настоящее время российские компании-экспортеры попадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки на счет, которые в значительном количестве случаев происходят по вине контрагента-нерезидента и на которые резидент-экспортер повлиять в большинстве случаев не может. В итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку, вести переговорные процессы с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), предоставлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета», — объясняет Минфин в пояснительной записке.

Предложенная мера, по замыслу Минфина, «позволит снизить избыточное административное давление на российских экспортеров при возникновении технических просрочек выполнения покупателями условий экспортных контрактов, а также при возникновении претензий со стороны иностранных контрагентов по условиям поставки».

Поправки Минфина не трогают ту часть «валютной» статьи КоАП, которая устанавливает штрафы для граждан в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции, к которым, например, относится зачисление денег на иностранный счет физлица в обход российского уполномоченного банка. «Снижение штрафов в отношении физлиц за незаконные валютные операции в рамках данного законопроекта не обсуждалось», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.

Либерализация недостаточна

«С одной стороны, есть смягчение: раньше санкция наступала даже за просрочку в один день [при неполучении выручки от иностранных резидентов], а теперь — 30 дней от срока. Но дальше, по сути, все равно остается карательный штраф. Уменьшается его размер, с 75–100% до 33–50%. Но все равно забрать 50% от валютной выручки — это карательный штраф», — говорит партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Можно было бы смягчить санкции еще больше, считает он.

Судебная практика в спорах о штрафах по ст. 15.25 КоАП, как правило, исходит из того, принял ли экспортер (импортер) «все зависящие от него меры» по своевременному получению средств. Поэтому, по словам Костальгина, 30-дневный срок для освобождения от административной ответственности поможет не всем. «Просрочка бывает совершенно разная по срокам. При этом проблема в том, сделали ли вы все от вас зависящее, чтобы получить оплату. Но если у вас большой контракт и важный покупатель, вы же не будете на него в суд подавать. Он вам каждый вечер обещает заплатить, иногда эти переговоры трудно подтвердить документально. Эти аспекты часто игнорируются, особенно в последнее время, из-за того что у нас такой бюджетный подход к штрафам: они становятся источником пополнения бюджета», — рассуждает Костальгин.

В 2017 году Федеральная налоговая служба (орган валютного контроля наряду с ФТС и Банком России) собрала в бюджет 405 млн руб. штрафов за нарушение валютного законодательства и экспортного контроля, следует из данных Минфина. «По итогам 2017 года в бюджет поступило почти 70% от суммы начисленных штрафных санкций за нарушения валютного законодательства, оставшиеся суммы находятся в процедуре обжалования или взыскиваются в установленном законодательством порядке», — сообщила РБК пресс-служба ФНС. Ведомство участвовало в рассмотрении законопроекта Минфина и представило на него положительное заключение.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Могилевская.
Теги: Минфин , КоАП , валютный контроль
Материалы по теме
Правительство отказалось от идеи ввести валютные ограничения при кризисе Экономика
Силуанов выступил против «сумасшедших» штрафов за валютные нарушения Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.