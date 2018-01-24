Репатрианты получили отсрочку

Минфин обнародовал меры по либерализации валютного контроля

Штрафы за несвоевременную репатриацию экспортной выручки будут начисляться при просрочке от 30 дней, а максимальный штраф за невозврат выручки снизится вдвое. Такие предложения, выполняя поручения президента, представил Минфин

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Минфин предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов — не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов (а импортеров — за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар), если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с текущих 75–100% от суммы неполученных (невозвращенных) средств до 33–50%.

Проект поправок в «валютную» статью Кодекса об административных правонарушениях (ст. 15.25) опубликован Минфином на портале regulation.gov.ru. Изначально весной 2017 года президент Владимир Путин поручил правительству подумать о снижении штрафов для должностных лиц и юрлиц-экспортеров за неполучение или задержку получения на свои банковские счета выручки за предоставленные нерезидентам товары, работы и услуги. В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов анонсировал снижение нынешних «драконовских» штрафов за нарушение сроков репатриации экспортной выручки.

Какие наказания сейчас

По закону о валютном регулировании экспортеры обязаны обеспечивать получение на свои счета в российских банках выручки от зарубежных контрагентов в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами). Это относится и к выручке в иностранной валюте, и к выручке в рублях. О сроках, предусмотренных внешнеторговыми контрактами, российские компании обязаны сообщать уполномоченным банкам. Если средства пришли с опозданием, то за просрочку хотя бы в один день предусмотрен штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. А если средства не поступили вовсе или поступили не полностью, возможен штраф в размере от 75 до 100% неполученной суммы. При этом оштрафовать на 75–100% могут даже в случае всего лишь задержки возврата выручки, когда поступление средств ожидается. Срок давности по привлечению резидентов к ответственности за эти нарушения — два года.

Аналогичные наказания предусмотрены за несвоевременный возврат авансов, уплаченных российскими импортерами за неполученные из-за рубежа товары (невыполненные работы, неоказанные услуги). Такие строгие меры изначально объяснялись необходимостью ограничения оттока денег из страны, в том числе вывода их на зарубежные счета по фиктивным договорам, но бизнес жалуется, что из-за этого часто страдают добросовестные участники внешнеэкономической деятельности.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мотивировка Минфина

Теперь Минфин предлагает штрафовать, только если просрочка превышает 30 календарных дней, а штрафы за невозврат выручки (предоплаты) уменьшить до уровня «от одной третьей до одной второй размера суммы денежных средств». Новые нормы предполагается ввести с 2019 года, следует из материалов ведомства.

«В настоящее время российские компании-экспортеры попадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки на счет, которые в значительном количестве случаев происходят по вине контрагента-нерезидента и на которые резидент-экспортер повлиять в большинстве случаев не может. В итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку, вести переговорные процессы с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), предоставлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета», — объясняет Минфин в пояснительной записке.

Предложенная мера, по замыслу Минфина, «позволит снизить избыточное административное давление на российских экспортеров при возникновении технических просрочек выполнения покупателями условий экспортных контрактов, а также при возникновении претензий со стороны иностранных контрагентов по условиям поставки».

Поправки Минфина не трогают ту часть «валютной» статьи КоАП, которая устанавливает штрафы для граждан в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции, к которым, например, относится зачисление денег на иностранный счет физлица в обход российского уполномоченного банка. «Снижение штрафов в отношении физлиц за незаконные валютные операции в рамках данного законопроекта не обсуждалось», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.

Либерализация недостаточна

«С одной стороны, есть смягчение: раньше санкция наступала даже за просрочку в один день [при неполучении выручки от иностранных резидентов], а теперь — 30 дней от срока. Но дальше, по сути, все равно остается карательный штраф. Уменьшается его размер, с 75–100% до 33–50%. Но все равно забрать 50% от валютной выручки — это карательный штраф», — говорит партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Можно было бы смягчить санкции еще больше, считает он.

Судебная практика в спорах о штрафах по ст. 15.25 КоАП, как правило, исходит из того, принял ли экспортер (импортер) «все зависящие от него меры» по своевременному получению средств. Поэтому, по словам Костальгина, 30-дневный срок для освобождения от административной ответственности поможет не всем. «Просрочка бывает совершенно разная по срокам. При этом проблема в том, сделали ли вы все от вас зависящее, чтобы получить оплату. Но если у вас большой контракт и важный покупатель, вы же не будете на него в суд подавать. Он вам каждый вечер обещает заплатить, иногда эти переговоры трудно подтвердить документально. Эти аспекты часто игнорируются, особенно в последнее время, из-за того что у нас такой бюджетный подход к штрафам: они становятся источником пополнения бюджета», — рассуждает Костальгин.

В 2017 году Федеральная налоговая служба (орган валютного контроля наряду с ФТС и Банком России) собрала в бюджет 405 млн руб. штрафов за нарушение валютного законодательства и экспортного контроля, следует из данных Минфина. «По итогам 2017 года в бюджет поступило почти 70% от суммы начисленных штрафных санкций за нарушения валютного законодательства, оставшиеся суммы находятся в процедуре обжалования или взыскиваются в установленном законодательством порядке», — сообщила РБК пресс-служба ФНС. Ведомство участвовало в рассмотрении законопроекта Минфина и представило на него положительное заключение.