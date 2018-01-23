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Пятьдесят к одному
Газета № 011 (2735) (2301) Общество, 22 янв, 09:41
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Пятьдесят к одному
Эксперты Oxfam проанализировали имущественное расслоение в мире
Организация Oxfam опубликовала очередной доклад об имущественном расслоении в мире. Из него следует, что боссы корпораций стали еще богаче, а рабочие и крестьяне обеднели
Фото: Andy Clark / Reuters

В традиционном отчете организации Oxfam, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет более чем половиной всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты — бедной половины мирового населения — при этом осталось неизменным.

За последний доступный год (середина 2017 года к середине 2016-го) общее глобальное богатство выросло на $9,3 трлн, и 82% этого увеличения ($7,6 трлн) досталось богатейшему 1% мирового населения, следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse — Global Wealth Databook. В результате доля мирового богатства, которая приходится на богатейший 1%, увеличилась до 50,1% (с 49% годом ранее). В 2000 году их доля составляла 45%.

Тогда как богатейший 1% населения владеет 50% мирового богатства, бедная половина населения Земли довольствуется менее 1% мирового богатства, или даже 0,5%, если вычесть их чистые долги.

Миллиардеры становятся еще богаче

Oxfam отдельно проанализировала динамику богатства мировых миллиардеров из списка Forbes. В прошлом году количество миллиардеров выросло на 233 (рекордный прирост), до 2043 человек. Почти 90% — мужчины, отмечает Oxfam.

Состояние миллиардеров, которые фигурировали и в рейтинге Forbes от марта 2017 года, и в рейтинге от марта 2016 года, увеличилось на $762,5 млрд (в долларах 2017 года), и этого хватило бы, чтобы в семикратном размере ликвидировать бедность на планете в 2017 году (846 млн людей, живущих за чертой бедности по всему миру, требовалось $107 млрд, чтобы подтянуть их доходы до разграничительной линии).

В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличивалось со скоростью 13% в год — в шесть раз быстрее, чем доходы обычных рабочих и служащих по всей планете.

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Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а​ наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

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При этом Бьянима рассказал, что эксплуатации подвергаются как жители развивающихся стран, так и трудящиеся в США. Например, во Вьетнаме работающие на швейных фабриках женщины месяцами не видят своих детей, а женщины, которые трудятся на птицеводческих предприятиях Соединенных Штатов, вынуждены приходить на работу в памперсах, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет.

В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись. Теперь организация пересмотрела этот расчет: в 2016 году 61 миллиардер владел стольким же богатством, сколько было у бедной половины человечества, в 2017 году этот показатель снизился до 42 миллиардеров.

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Oxfam была создана в 1942 году и выступает в защиту людей, оказавшихся за чертой бедности и ставших жертвами гендерного неравенства. Ежегодно она публикует доклады с предложениями по улучшению жизни людей на всей планете.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: богатство , гендерное неравенство
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