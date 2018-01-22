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Санкции погнут рубль
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Санкции погнут рубль
Газета № 010 (2734) (2201) Экономика, 20 янв, 11:17
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Санкции погнут рубль
Аналитики Danske Bank прогнозируют ослабление российской валюты
Риск новых антироссийских санкций может привести к временному ослаблению рубля, предупреждает Danske Bank. Дополнительное давление на него может оказать повышение ставки ФРС, которое повлечет за собой укрепление доллара
Фото: Владислав Шатило / РБК

В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает «риск временного ослабления рубля», пишет в своем обзоре Danske Bank. «С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года», — пишут его авторы.

Временный негатив

Одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг. «Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в обзоре. Но если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, отмечают аналитики.

В начале декабря 2017 года Danske Bank прогнозировал укрепление рубля к доллару в 2018 году: аналитики допустили укрепление курса до 52,5 руб. за доллар. Теперь же эксперты пишут, что из-за угрозы новых санкций рубль лучше продавать.

Час икс

Минфин США 29 января должен представить доклад, содержащий, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада. Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг, в котором оценит «потенциальный эффект» от этого запрета для российской экономики и западных инвесторов. С конца января США также могут ввести новые ограничения в отношении российских оборонных и разведывательных предприятий.

Вряд ли санкции будут настолько масштабными, что окажут заметное влияние на рубль, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук, нервозности на рынках нет. Персональные санкции не окажут заметного влияния на российскую валюту, более того, они могут привести к возвращению капиталов в Россию и стать положительным фактором для рубля, считает он. Рубль могут ослабить ограничения на инвестиции в госдолг, однако их введение маловероятно, добавляет Романчук. «Это был бы, скорее, удар по своим, в первую очередь деньги потеряли бы иностранные инвесторы», — объясняет эксперт.

Расти не дадут

В пятницу, 19 января, по состоянию на 19:00 доллар стоил около 56,7 руб. (в начале декабря 2017‑го — около 59 руб.). Курс рубля стал менее зависим от цен на нефть благодаря закупкам валюты Минфином, который по бюджетному правилу направляет на эти цели сверхдоходы от продажи нефти. Средняя стоимость Urals в период с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018-го составила $66,5 за баррель, по данным Минфина, в период с 15 ноября по 14 декабря 2017-го — $62,5 за баррель.

В январе на покупку валюты планируется потратить рекордные 257,1 млрд руб. (увеличению закупок также способствует изменение формулы бюджетного правила с 2018 года). «Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — говорил 17 января министр финансов Антон Силуанов.

Запрет на инвестиции в ОФЗ и внешний долг — главный «черный лебедь» для России (труднопрогнозируемое событие, имеющее значительные последствия), считает Bank of America Merrill Lynch. Центробанк, однако, ранее провел стресс-тесты и заявил, что введение новых санкций не окажет значимого влияния на рубль и банковский сектор.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, средний курс доллара в первом полугодии 2018 года составит 57,5 руб. Затем, как полагают аналитики, он может окрепнуть — до 56,8 руб. Рынок может негативно отреагировать на новые санкции, но рубль все равно остается стабильной валютой, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. Впрочем, рубль и не должен быть крепче, чем он есть сейчас, добавляет эксперт: доллар, по расчетам Кузьмина, должен стоить 56 руб. при стоимости нефти $80 за баррель.

Дополнительное давление на рубль может оказать увеличение ставки ФРС. Danske Bank ожидает, что ФРС поднимет ее уже в марте, что сыграет против валют развивающихся рынков, в том числе рубля. Но в среднесрочной перспективе российская валюта укрепится: по прогнозу Danske Bank, доллар будет стоить в среднем 56,3 руб. в перспективе трех месяцев, в течение полугода — 55,9 руб., в течение года — 53,5 руб.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: рубль , Санкции
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