Минфин раскрыл объем покупок валюты по новой формуле

Минфин раскрыл январский объем закупок валюты в рамках бюджетного правила. Закупки впервые будут проводиться по новой формуле, их объем превысит рекордный показатель декабря

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В январе Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты 257,1 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов (доходы от цены нефти выше $40 за баррель). Это будет новый рекорд валютных закупок (в декабре на эти цели было направлено 204 млрд руб.).

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

Это больше, чем ожидали аналитики: например, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что январский объем валютных покупок будет определен на уровне 242 млрд руб. (медианный прогноз девяти экспертов).

С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую формулу закупки валюты: объемы операций зависят от фактически сложившегося курса рубля (а не прогнозного, как раньше) и долларовой цены на нефть. Ранее аналитики предсказывали, что переход на новую формулу приведет к увеличению объемов закупок.

Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45 — 45 — 10%. По итогам 2017 года Минфин закупил валюты на 829 млрд руб. (или 842 млрд руб. с учетом курсовой переоценки). В 2018 году накопленная сумма валюты будет переведена со специального счета Минфина в Фонд национального благосостояния.