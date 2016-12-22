Силуанов пообещал не допустить резкого укрепления рубля

Закупки валюты позволят избежать резкого укрепления рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также рассказал, что в этом году бюджет России может стать профицитным

Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Бюджетное правило позволит Минфину избежать резкого укрепления рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«В текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс. Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

С 2018 года Минфин изменил формулу закупок валюты по бюджетному правилу (при нефти дороже $40 дополнительные доходы идут на закупки для резервов). В январе он планирует направить на покупку иностранной валюты 257,1 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов. Объем закупок превысит показатель декабря (204 млрд руб.), который до этого считался рекордным.

Дефицит бюджета по итогам прошлого года составит 1,5% ВВП, хотя изначально проект бюджета предусматривал дефицит в 2,5%, также рассказал в среду Силуанов. «В этом году у нас по плану [дефицит] — 1,3% ВВП, но если будет такая же конъюнктура, как сегодня, то может быть и профицит», — отметил министр.

Последний раз бюджет России был профицитным в 2011 году (0,43% ВВП). О том, что доходы государства могут вновь превысить расходы в этом году, ранее сообщало Минэкономразвития. Размер дефицита, по прогнозу ведомства, составит 1% ВВП.

Закупки валюты Минфин осуществляет с февраля прошлого года. В течение года ведомство в своей формуле учитывало прогнозный курс рубля, заложенный в бюджет, и рублевую цену на нефть. С января объемы операций зависят от фактически сложившегося курса рубля за предыдущий месяц (а не прогнозного). Такой механизм, как подчеркивали в Минфине, устраняет «искажение в ценообразовании валютного курса, связанное с процикличностью объемов операций относительно потоков капитала». За год объем закупок составит порядка 2 трлн руб. при ценах на нефть $54–55, прогнозировал Силуанов. При $60 объем закупок составит 2,8 трлн руб.