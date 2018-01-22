Овальный раскол

Как избиратели оценили год работы Дональда Трампа на посту президента США

За год работы Трампа на посту президента раскол в американском обществе и уровень недоверия к СМИ выросли, как и уверенность граждан в успешном развитии экономики, показывают исследования. Как Трамп изменил США, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

20 января исполняется год с вступления Дональда Трампа в должность президента США. 45-й президент гордится результатами работы, прежде всего в экономике. «ИГ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) отступает, наша экономика быстро растет, инвестиции и рабочие места возвращаются в страну», — сообщил он в Twitter 18 января. Всего почти из 2,6 тыс. твитов, которые президент США опубликовал за год, более 400 он посвятил улучшающейся ситуации c рабочими местами и возвращением производства в страну. Американцы его взгляд разделяют — индекс их экономической уверенности, высчитываемый Gallup с 2008 года, достиг максимума с начала наблюдений, однако отношение к другим аспектам деятельности президента более сдержанное.

Президент не для всех

За год работы Трампа американское общество стало гораздо более поляризованным по своим политическим предпочтениям, показывают отчеты американского Pew Research Center. «Разделение между демократами и республиканцами во взглядах на фундаментальные политические темы достигло рекорда в правление президента Барака Обамы, но в первый год президентства Трампа разрыв вырос еще сильнее», — показал отчет Pew, опубликованный 24 октября прошлого года.

По данным центра, разрыв достиг максимума с начала исследований в 1994 году. Тогда средний разрыв по ответам на десять ключевых вопросов между консерваторами и либералами составлял 15 п.п., сейчас он достиг 36 п.п. Например, число тех, кто считает, что государство должно больше помогать малоимущим, среди республиканцев за 23 года сократилось с 38 до 24%, а среди демократов выросло с 58 до 71%.

Изучив множество социологических данных, канал CBS констатировал, что за год Трамп еще сильнее настроил против себя своих противников: число яростных оппонентов его правления выросло с 35 до 41% от общего числа опрошенных, обладающих правом голосовать. Между тем в своей победной речи в ночь выборов в ноябре 2016 года Трамп уверял: «Пришло время залечить раны разобщения. Всем республиканцам, демократам и независимым я говорю, что пришло время выступить как единая нация».

Однако реакция Трампа на события в течение года показала, что он не может считаться президентом для всех, писали американские СМИ. Президента, например, критиковали за реакцию на смерть женщины во время массового митинга в Шарлоттсвилле в августе прошлого года. Городок в Вирджинии стал одним из центров противостояния сторонников и противников сохранения памятников героям гражданской войны из армии Конфедерации. Против планов городских властей перенести с одной из центральных площадей монумент главнокомандующему войск Конфедерации генералу Ли в Шарлоттсвилл приехали протестовать несколько сотен человек, среди них были открытые неонацисты и члены ку-клукс-клана. Женщина стала жертвой наезда автомобиля на толпу сторонников переноса монумента, за рулем был участник выступлений в защиту памятника. Президент в своих заявлениях осуждал насилие «с обеих сторон», а его критики указывали, что насилие было применено только одной стороной и что Трампу следовало бы осудить прежде всего расистов.

«Президент не смог утвердить свой авторитет среди тех, кто не голосовал за него, потому что не смог держать себя в руках. Вместо того чтобы помолчать и дать ситуации в экономике говорить за него, он говорил слишком много такого, что многим не нравилось. С первого дня, сталкиваясь с фанатичной оппозицией, он подливал масла в огонь», — пояснил РБК старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт клуба «Валдай» Эдвард Луттвак.

Всеобщая разобщенность

Новый, 2018 год Трамп начал с критики медиа. 8 января он подвел итоги объявленного им же конкурса «самых бесчестных СМИ». На первом месте оказалась газета The New York Times, на втором — телеканал ABC News, на третьем — CNN. CNN от президента досталось за опубликованный в июне материал (телесюжет и статью на сайте), в котором утверждалось, что конгресс США проводит расследование о возможных связях команды президента США с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). CNN впоследствии признал, что подготовка материала шла не по стандартам редакции, удалил статью с сайта и уволил трех сотрудников. После этого инцидента ​Трамп и дальше критиковал телекомпанию и другие СМИ за «ложные сообщения» в основном о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы. Позиция Трампа по этому вопросу противоречива: он говорил, что доверяет разведке, которая настаивает, что вмешательство было, но называет все новости о связи его команды с Россией ложными.

Не доверяют СМИ и американские избиратели. Associated Press в статье, опубликованной 14 января, рассказывает, что граждане США «не понимают, что же в действительности делает их правительство, ищут различные источники информации, не доверяя ни одному из них до конца». Опрошенные агентством американцы утверждают, что пытаются (не всегда успешно) составить новостную картину из источников разной политической направленности.

Совместное исследование Gallup и Knight Foundation, вышедшее в январе 2018 года, показало, что недоверие американцев к СМИ растет. Из 19 тыс. опрошенных совершеннолетних респондентов 45% сообщили о политической предвзятости в новостных репортажах. В 2012 году показатель составлял 37%, а в 2007 году — 31%.

Партийный раскол, который был зафиксирован в опросе Pew, проявляется в оценке многих сфер. Так, опрос Gallup, который вышел в октябре 2017 года, вскоре после массового расстрела посетителей фестиваля в Лас-Вегасе, показал, что за последние два года гораздо меньше республиканцев (27 против 46%), но гораздо больше демократов (49 против 32%) стали бояться возможности массовых расстрелов. Президент Трамп в ответ на бойню в Лас-Вегасе в отличие от своего предшественника-демократа не стал призывать к ужесточению оборота оружия.

Также в декабре 2017 года по сравнению с маем 2016 года меньше республиканцев и гораздо больше демократов считают, что межнациональные отношения в США ухудшаются.

Трамп не смог консолидировать не только общество, но и политический класс. Серьезной проблемой, по словам директора центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперта клуба «Валдай» ​Ричарда Вайца, является невозможность провести через конгресс ключевые инициативы президента даже при наличии республиканского большинства в обеих палатах. Законодатели не смогли принять бюджет на начавшийся 1 октября 2017 года фискальный год, договориться о реформе миграционной политики, реформе системы здравоохранения, финансировании стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов и о других вопросах. Отсутствие утвержденного бюджета и отказ демократов поддержать временный план финансирования правительства, предложенный республиканцами, привел к приостановке работы правительства 20 января, в день годовщины вступления Трампа в должность.

«При этом проведение налоговой реформы, назначение своего кандидата (Нила Горсача) в Верховный суд и отставки оппонентов Трампа в Республиканской партии можно назвать серьезными достижениями президента во внутренней политике», — говорит Вайц.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Взбодрил союзников»

За последний год, согласно исследованиям Pew, республиканцы реже стали говорить, что США пользуются все меньшим уважением за рубежом, среди демократов же динамика обратная. В декабре вышло исследование Brookings Institution об отношении американцев к внешнеполитической активности новой администрации. Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля и намерение перенести туда посольство США нашло поддержку лишь 31% опрошенных. Среди республиканцев этот шаг поддержали 49%, среди демократов — 15%. За выход США из ЮНЕСКО, о чем также было объявлено в этом году, высказались 40% респондентов, против — 55%. В отношении планов Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном американское общество разделилось: 35% (в основном республиканцы) поддерживают президента, а 37% (в основном демократы) с ним не согласны, оставшиеся 28% затруднились ответить.

Перемены дипломатического курса обошлись пока малой ценой, отмечает в беседе с РБК Ричард Вайц. Он напоминает, что такие спорные действия Трампа, как выход из глобального Парижского соглашения по климату или признание столичного статуса Иерусалима, вызвали ожесточенную критику как в США, так и в мире, но не активное противодействие.

«Во внешней политике Трамп взбодрил и напугал союзников США, открыто угрожал противникам — Ирану и КНДР, вел себя непоследовательно в отношении главного конкурента — Китая. Американские войска продолжали воевать в Сирии против ИГ», — говорит директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Особых достижений на внешнеполитическом поприще у него пока нет, резюмирует он.

До инаугурации Трамп обещал исправить ухудшившиеся при Обаме отношения с Россией. Эксперты говорили о возможности заключения бизнесменом Трампом «большой сделки» с Москвой. Однако две его встречи с Владимиром Путиным к разрядке не привели.

Президент США был жестко блокирован конгрессом из-за обвинений в российском вмешательстве в выборы, объясняет Тренин. В конгрессе эти подозрения привели к принятию закона о противодействии России, очередные санкции будут введены в конце января. Администрация Трампа, как сообщали американские СМИ, пыталась смягчить закон, но это не удалось, и, опасаясь дальнейшего противостояния с конгрессменами, президент его подписал.

​Экономика за президента

Рост экономики — один из главных поводов для гордости 45-го президента США. В январе, например, он рассказывал читателям Twitter о намерении компании Fiat Chrysler инвестировать более $1 млрд в завод в Мичигане, куда из Мексики будет перенесено производство тяжелых грузовиков, что создаст в стране 2,5 тыс. рабочих мест.

Несмотря на скандалы и раскол в обществе, американцы с уверенностью смотрят на экономическое развитие при правлении Трампа. Высчитываемый Gallup индекс экономической уверенности составил в 2017 году +6 пунктов (значения индекса варьируются от +100 до -100). Это первый случай, когда итоговый показатель перешел в положительную зону, с начала наблюдений в 2008 году. В 2016 году индекс равнялся -10 пунктов.

Рост уверенности аналитики Gallup объясняют объективными успехами американской экономики: за год фондовые индексы побили множество рекордов, безработица падает, ВВП растет.

Согласно другому декабрьскому опросу Gallup, 52% граждан США уверены, что 2018 год станет «годом экономического процветания», и только 47% назвали его «годом экономических проблем». За полвека таких прогнозов это лишь третий раз, когда надежды американцев на будущий год превышали их опасения: предыдущие случаи были связаны с политикой Линдона Джонсона в 1965 году и Билла Клинтона в 1999 году.

В плане экономического развития страны Трамп — наиболее эффективный президент в истории США, уверен Эдвард Луттвак. «Беспрецедентный рост фондового рынка, рост занятости, увеличение реальных доходов граждан, успехи в устранении «бюрократических джунглей» всевозможных регуляций, доставшихся в наследство от Барака Обамы, — основные достижения президента в экономике», — рассказал РБК эксперт.

Единственное крупное внутриполитическое достижение Трампа — налоговая реформа, общий экономический рост в США — не персональная заслуга президента, но его личный вклад здесь есть, отчасти согласен Тренин. А из динамики экономических показателей видно, что рост экономики начался еще при Обаме (см. график).

Перспективы президента

К середине января на сайте FiveThirtyEight, который агрегирует десятки социологических опросов, рейтинг поддержки Трампа в США оценивался в 39,8%. Недовольство работой президента высказывают в среднем 54,9% американцев. Это наилучшее положение дел для президента с конца сентября прошлого года, до этого показатели доверия были еще ниже. Постепенное снижение поддержки избирателей типично для большинства лидеров после избрания, отмечает Ричард Вайц, однако Трамп установил антирекорд: по разнице одобрения/неодобрения его первый год стал худшим из всех президентов США после Второй мировой войны.

Доверие к Трампу не влияет на оценку работы его правительства и ситуации в стране. Опубликованный сентябрьский опрос Gallup показал, что число тех, кто доверяет правительству США во внешней политике, выросло за год с 49 до 52%, это максимум с 2012 года. По внутриполитическим темам доверие возросло лишь с 44 до 45%, что тоже является наивысшим показателем с 2012 года.

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci)

В октябре 2017 года в колонке для The Washington Post бывший советник Билла Клинтона Даг Сосник уверял: если Трамп сможет сохранить нынешний уровень поддержки, он способен переизбраться в 2020 году. Трамп был успешен в проведении традиционно консервативных кампаний (сокращение налогов, сокращение влияния государства на экономику, назначение консервативного судьи в Верховный суд), сказал в комментарии РБК профессор кафедры политологии Колумбийского университета​ Роберт Легвольд. Чтобы ответить на вопрос, был ли Трамп эффективным президентом, надо понять, оказал ли он на что-то влияние, отмечает политолог. «Налоговая система, правила образования цен на лекарства, законодательное регулирование охраны окружающей среды ​были фундаментально изменены, однако не во всем к лучшему. Эти изменения могут привести к дальнейшему разрыву в доходе населения, экологическим проблемам», — объясняет он.

Результаты прошедшего на прошлой неделе медицинского обследования Трампа показали, что он здоров физически и умственно, что усложняет его досрочное смещение по причине «непригодности к должности», констатирует Вайц. Для импичмента необходима поддержка обеих палат конгресса, чего добиться очень трудно без доказательств совершения президентом серьезного преступления. «Если всего этого не будет, вопрос останется только в том, пойдет ли Трамп на второй срок, благополучно закончив первый. Как эффективный организатор избирательной кампании, он легко может переизбираться вновь, если Демократическая партия не выдвинет действительно сильного кандидата», — уверен Вайц.​ Шансы на импичмент Трампа сегодня минимальные, а на его переизбрание в 2020 году в принципе сохраняются, хотя всерьез говорить о возможном исходе выборов пока нельзя, говорит Тренин.