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На острие подростковых проблем
Газета № 006 (2730) (1601) Общество, 15 янв, 22:56
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На острие подростковых проблем
Почему стал возможным инцидент в пермской школе
Подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, росли в благополучных семьях, рассказали источники РБК. Эксперты говорят о необходимости усиления охраны школ и создании профилактической системы психологической помощи детям
Школа № 127 в Перми (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

В понедельник, 15 января, в школе №127 Мотивилихинского района Перми двое подростков ранили преподавателя и 14 учеников 4 «Б» класса. Управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование было передано в Главное следственное управление СКР.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал подробности произошедшего. Эту информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Около 10 утра в дежурную часть позвонил сотрудник охраны торгового центра «Кит», который рассказал, что в центр забежали учащиеся школы №127. Они рассказали, что двое подростков напали на преподавателя и их одноклассников. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции молодых людей, у которых изъяли холодное оружие. В сообщении Росгвардии говорится, что один из нападавших, А., был пропущен в учебное заведение по его собственному пропуску: он являлся учеником 11-го класса. Пока не известно, как в школе оказался другой нападавший — бывший учащийся школы №127 Л.

Следователям удалось установить, что подростки умышленно поднялись в расположенный на третьем этаже кабинет труда, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. ​В этот момент в классе находилась преподаватель начальных классов Наталья Шагунина, которая вела урок труда. «Подростки несколько раз ударили 47-летнюю женщину ножом в шею и грудь», — рассказал РБК собеседник. Причиной нападения источник назвал личную неприязнь.

Драка на ножах: что случилось в школе в Перми
Общество

После этого нападавшие нанесли несколько ударов ножом находившимся в классе, рассказал собеседник, близкий к следствию. «Это были школьники 10–11 лет, некоторым из них удалось выбежать из кабинета», — продолжил источник. Убежавшие дети обратились за помощью к сотруднику службы безопасности торгового центра. Тем временем нападавшие спустились в вестибюль школы, где попытались убить друг друга. «По данным следствия, подростки хотели привлечь внимание общества и намеревались таким образом покончить жизнь самоубийством после поножовщины», — сообщил РБК собеседник, знакомый с материалами расследования.

Скорая помощь госпитализировала в тяжелом состоянии в реанимацию городской больницы №4 преподавателя Наталью Шагунину и 16-летнего А. с резаными ранами шеи. В реанимации в тяжелом состоянии с резаными ранами находится и десятилетний Г. В этой же больнице находится один из нападавших Л., состояние которого оценивается как средней тяжести. Об этом сообщал РБК. Кроме того, в краевую детскую клиническую больницу госпитализировали восемь детей в состоянии средней тяжести.

Подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, выросли в семьях с достатком, подтвердили РБК два источника в СКР, знакомых с расследованием. «Отец одного мальчика — успешный предприниматель, другого — известный в городе дизайнер», — уточнил он.

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Во «ВКонтакте» нападавшие были подписаны на группы «Колумбайн», связанные с событиями в американской школе Columbine High School в Колорадо, где в 1999 году учащиеся убили 13 своих одноклассников, а затем совершили самоубийство. Эксперт из Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Лев Пережогин указывает на то​, что в России гораздо меньше громких историй, похожих на события в Columbine High School. «Популярность интернет-сообществ, связанных с американской историей, — это забавная приманка для продвижения той или иной группы и не более того», — считает эксперт.

Анализом ситуации в пермской школе, где произошла драка с ножами, займется правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») заявил РБК, что пока не видит оснований для оперативного вмешательства депутатов или разработки законодательных инициатив. «Проводится следствие. Но если по итогам расследования станет понятно, что необходимы дополнительные меры правового регулирования, мы готовы их обсуждать, комитет по безопасности держит ситуацию на контроле», — уточнил он.

Пробелы в безопасности

Система безопасности школы №127 оставляет желать лучшего, сообщил РБК источник, знакомый с материалами расследования. Эту информацию подтвердил собеседник из территориального управления МВД. Женщина-охранник, которая в тот день дежурила в школе, не нажала кнопку тревожной сигнализации, отметил источник. Следствие пытается выяснить, по каким причинам это произошло. Известно, что школьные коридоры не оборудованы камерами видеонаблюдения, рассказал РБК источник в СКР.

Охрану школы осуществляет частная охранная организация «Аякс-безопасность», сообщил источник РБК в СКР. Согласно базе данных СПАРК «Интерфакса», в 2017 году эта компания заключила контракт на оказание охранных услуг школе на 331,4 тыс. руб. В «Аякс-безопасности» на вопросы РБК о происшествии в школе №127 до окончания следственных действий отвечать отказались.

Ситуация с пермской школой — показательный пример того, что может быть, когда система безопасности школы строится по принципу дешевизны, а на профессиональную подготовку сотрудников внимания не обращают, сообщил РБК руководитель Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. «Тендеры выигрывают либо аффилированные органами власти структуры, либо те, кто за небольшие деньги пытается создать видимость профессиональной организации», — говорит он.

По мнению Линдера, охранник скорее выполняла функции вахтера и не имела достаточной подготовки, чтобы остановить агрессивных подростков. Российским школам нужна комплексная система безопасности: рамки металлоискателя, дежурство двух охранников, досмотр всех входящих в здание людей, перечисляет эксперт. В распоряжении сотрудников охраны, по его мнению, также должен быть список учащихся, которые находятся на учете у инспектора по делам несовершеннолетних либо на контроле руководства школы.

В связи с происшествием в одной из школ города Перми Росгвардия проверит частные охранные предприятия, оказывающие на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности, рассказали РБК в пресс-службе Росгвардии. Ведомство проверит законность деятельности компаний, а также наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

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Из хорошей семьи

Опрошенные РБК психологи говорят о рисках повторения подобных историй. «Подростки пытаются самоутверждаться в социально отрицательных направлениях, поскольку для них это проще, чем утвердиться в положительном ключе», — говорит сотрудник Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского доктор медицинских наук Федор Кондратьев.

Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова уверена, что ситуацию можно изменить, если построить качественную систему психологической и психиатрической помощи. «Система образования, которая должна следить за эмоциональным и психологическим климатом в школе, также должна вовремя предотвращать такие эксцессы», — говорит Портнова.

Подобные истории происходят все чаще, говорит психолог Ольга Маховская. «Как правило, за ними стоят два фактора: высокий уровень агрессии в обществе, которую усиливает плохая экономическая ситуация, и вторая причина — это отношения в семье», — говорит психолог. Нападения в школах происходят с участием подростков из благополучных семей, подчеркивает Маховская. Под благополучием имеется в виду прежде всего доход. Однако нередко в состоятельных семьях холодные и жесткие отношения, говорит эксперт. «Родители находятся в пассивно-агрессивном состоянии, это когда внешне человек спокоен, а внутренне он ненавидит окружающий мир», — поясняет Маховская. В «благополучных» семьях подростки растут «в условиях тихой ненависти», в их жизни появляются наркотики и оружие, отметила психолог.

Авторы: Дмитрий Серков, Инна Сидоркова.
При участии: Вера Холмогорова, Светлана Подорожная.
Теги: подростки , Пермь , поножовщина
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