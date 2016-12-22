Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми

Анализом ситуации в пермской школе, где произошла драка с ножами, займется правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает «Интерфакс». По словам Голодец, группа уже сформирована.

«Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться», — сказала Голодец. Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли усилены меры безопасности в школах.

Утром 15 января в пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной. По данным Следственного комитета, все началось с конфликта между двумя подростками, один из которых учится в школе сейчас, другой учился раньше.

В результате ЧП пострадали 14 школьников и педагог. Учительницу и троих учеников прооперировали. По словам медиков, наиболее серьезно пострадала женщина.

Подозреваемые задержаны. В МВД сообщили, что один из них состоит на учете в ПНД. Администрация колледжа, где молодой человек сейчас учится, подтвердила эти данные.