Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми

Анализом ситуации в пермской школе, где произошла драка с ножами, займется правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает «Интерфакс». По словам Голодец, группа уже сформирована.
«Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться», — сказала Голодец. Она утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли усилены меры безопасности в школах.
Утром 15 января в пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной. По данным Следственного комитета, все началось с конфликта между двумя подростками, один из которых учится в школе сейчас, другой учился раньше.
В результате ЧП пострадали 14 школьников и педагог. Учительницу и троих учеников прооперировали. По словам медиков, наиболее серьезно пострадала женщина.
Подозреваемые задержаны. В МВД сообщили, что один из них состоит на учете в ПНД. Администрация колледжа, где молодой человек сейчас учится, подтвердила эти данные.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника.
5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок.
1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид.
29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего.