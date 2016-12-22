Силовики назвали имена пострадавших в пермской школе

После того как двое школьников устроили драку с холодным оружием в пермской школе, в реанимации оказались три человека — учительница и двое учеников, 16 и 10 лет. Еще один 16-летний ученик находится в состоянии средней тяжести

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Источник РБК в силовых структурах Пермского края сообщил имена пострадавших при драке с холодным оружием в школе в Перми. Информацию подтвердил источник в МВД.

В списке 12 человек, в тяжелом состоянии в реанимации в городской клинической больнице №4 находятся 47-летняя учительница Наталья Шагунина, получившая резаные раны шеи и груди, и 16-летний Александр с резаными ранами шеи. Туда же госпитализирован 16-летний Лев, которому поставлен диагноз «резаные раны шеи». Его состояние оценивается как средней тяжести.

В реанимации в тяжелом состоянии находится и десятилетний Глеб: он получил резаные раны шеи и грудной клетки и госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу (КДКБ).

В КДКБ также госпитализированы восемь детей в состоянии средней тяжести: десятилетний Леонид (резаная рана височной области), 12-летний Амир (резаная рана волосистой части головы), 11-летняя Ирина (резаные раны затылочной области, кистей), 11-летний Егор (резаная рана уха), 11-летний Менуа (закрытая черепно-мозговая травма, резаная рана волосистой части головы), 11-летний Саша (резаные раны груди, шеи), десятилетний Арсений (резаная рана в височной области) и 11-летняя Лада (резаная рана шеи).

Лев в прошлом году окончил девятый класс и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г.Славянова, рассказали РБК несколько его бывших одноклассников. В восьмом классе он участвовал в олимпиаде по физике. Несмотря на это, один из друзей Льва в школе рассказал РБК, что тот плохо учился и «все время говорил, что ничего не добьется».

16-летний подросток в соцсети «ВКонтакте» был подписан на несколько групп, связанных с «Колумбайном» — американской школы, где в 1999 году двое подростков застрелили 13 человек, а затем покончили жизнь самоубийством. Кроме того, в видеозаписях у Льва есть отрывок из эстонского фильма «Класс», сюжет которого навеян стрельбой в «Колумбайне».

Подросток, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке в сентябре 2017 года, тоже был подписан на группы о «Колумбайне» в соцсетях.

Один из знакомых Льва сказал РБК, что тот говорил о «Колумбайне» в шутку, и охарактеризовал его как адекватного человека: «Он не очень общительный, но с друзьями нормальный». Другой товарищ юноши в разговоре с РБК выразил уверенность, что тот совершил нападение не из-за «Колумбайна»: «Он этим не вдохновлялся».

Близкий друг Льва заявил РБК, что тот напал не из-за оскорблений в соцсетях, как писали СМИ, однако истинную причину назвать отказался. «Лева не был ничем одержим, просто так произошло», — заверил он.

Всего, по данным краевого минздрава, ножевые ранения получили 15 человек. По информации регионального МВД, один из участников драки состоял на учете психоневрологическим диспансере. По данным Следственного комитета, двое подростков устроили драку с холодным оружием, учитель и другие ученики пытались их разнять. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).