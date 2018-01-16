Китайцы до «Полюса» не дошли

Инвесторы из КНР отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России

Китайские инвесторы во главе с Fosun, которые готовились приобрести 10% российского золотодобытчика «Полюс», вышли из сделки. Их могли отпугнуть в том числе проблемы Сулеймана Керимова, отца владельца компании, полагает эксперт

Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Не выполнили условие

В понедельник, 15 января, компания «Полюс» Саида Керимова (владеет 82,4% через PGIL) сообщила, что соглашение с китайским консорциумом о продаже ему 10% акций расторгнуто «из-за невыполнения отлагательного условия». О каком именно условии идет речь, в сообщении не уточняется. Стороны также отказались от опциона на покупку китайскими инвесторами еще 5% компании.

«После невыполнения указанного условия стороны обсуждали дополнительные опции, но не смогли прийти к взаимному решению, вследствие чего PGIL (основной владелец «Полюса») предложил расторгнуть cоглашение», — говорится также в пресс-релизе компании​. В сообщении китайской инвестиционной компании Fosun International Limited, размещенном на Гонконгской бирже, говорится, что стороны отказываются от взаимных претензий, при этом китайская компания намерена изучать другие возможности ин​вестиций в России.

Представитель «Полюса» от дополнительных комментариев отказался.

Соглашение о продаже Fosun доли в «Полюсе» было достигнуто в мае 2017 года. Предполагалось, что сумма сделки составит примерно $900 млн.

Акции «Полюса» после объявления о расторжении сделки с китайцами подешевели на Московской бирже на 3,5%; к 17:44 мск падение сократилось до 0,05%, до 4326 руб. за бумагу.

«Китайские инвесторы отличаются крайней осторожностью. Возможно, их испугали корпоративные риски, а также геополитические: США готовит новый список санкций для России, у российских бизнесменов проблемы за рубежом. Лучше им не торопиться, поскольку вернуться и купить долю в российской компании всегда смогут», — говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

Договор перед IPO

Двадцатидвухлетний Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, получил от фонда отца Suleyman Kerimov Foundation акции «Полюса» в 2009 году. Керимов-старший, который с 2008 года является членом Совета Федерации, переоформил и другие свои активы на сына, в том числе сеть кинотеатров «Синема Парк» (впоследствии продана Александру Мамуту) и международный аэропорт Махачкалы.

Договор о продаже Fosun 10% крупнейшей российской золотодобывающей компании был одним из факторов успешного размещения «Полюса», в результате которого компания привлекла в июне 2017 года более $800 млн. При этом золотодобытчик изменил свою дивидендную политику, гарантировав минимальные выплаты на уровне не менее $550 млн в год за 2017–2019 годы и не менее $650 млн в год в 2020–2021 годы.

Сулейман Керимов, находящийся сейчас во Франции под подпиской о невыезде, обвиняется властями этой страны в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Сенатор, по версии следствия, незаконно провозил в страну крупные суммы наличными, на которые по заниженным ценам покупал недвижимость через подставных лиц. Прокуратура просила его арестовать, суд отказался сделать это, однако 6 декабря 2017 года увеличил размер залога до €40 млн.

В понедельник, 15 января, власти Франции арестовали швейцарского партнера Керимова Александра Штудхальтера.

Китайский фактор

В настоящее время китайские регуляторы усиливают ​контроль над иностранными инвестициями местных компаний, пишет South China Morning Post. В конце декабря они одобрили свод правил для частных корпораций, инвестирующих за рубежом. Причем летом прошлого года регулятор банковской деятельности Китая назвал Fosun в числе рисковых заемщиков, учитывая агрессивную зарубежную экспансию корпорации, и предписал банкам быть осторожнее при организации финансирования для таких компаний, согласно данным South China Morning Post.

По словам президента Российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, китайские партнеры, скорее всего, планировали войти в капитал «Полюса» не только как инвесторы, которые заинтересованы в получении дивидендов, но с правом участия в новых проектах, управлении компанией и сбыте продукции. «В процессе согласования сделки стороны не смогли договориться об условиях опционов, в результате разорвана вся сделка», — предположил он в разговоре с РБК. По мнению эксперта, Fosun не будет возобновлять переговоры с «Полюсом», а вложится в другие проекты.

Источник, знакомый с условиями подписанного в мае соглашения между китайским инвестором и «Полюсом», сказал, что оно не предполагало никаких штрафов при расторжении (break-up fee). По его словам, был ряд позиций, по которым стороны не могли договориться. А появление новых вводных, таких как проблемы Керимова, — это, по его словам, только один из факторов. При этом собеседник РБК отмечает, что Fosun продолжает совершать сделки за рубежом, несмотря на усиление контроля китайских властей за оттоком капитала.

Глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов не связывает личные проблемы Керимова-старшего и санкционные риски с мотивами китайских инвесторов: «Китайцы знали о рисках инвестиций в Россию, когда заходили; кроме того, они могли бы просто продлить время рассмотрения сделки». Он отмечает, что случаи отказа китайских инвесторов от согласованных сделок уже были. «Они обычно проводят очень тщательный due diligence активов. Возможно, их беспокоило то, что оценка «Полюса» во многом зависит от реализации сложных проектов, как, например, Сухой Лог», — предполагает аналитик.

В январе прошлого года совместная компания «Полюса» и «Ростеха» стала обладателем лицензии на крупнейшее месторождение золота в мире Сухой Лог, предложив за него на аукционе 9,4 млрд руб. Объем ресурсов этого месторождения оценивается в 58 млн унций. По расчетам Минприроды, освоение месторождения потребует капитальных затрат в объеме порядка 90–100 млрд руб., независимые эксперты говорят примерно о вдвое большей сумме.