Пыльная работенка

Дмитрий Босов создает «мировой хаб» для экспорта PCI

«ВостокУголь» Дмитрия Босова заявил о планах создать хаб для поставок из России угольной пыли, которая используется в производстве стали. Это выгоднее, чем поставлять обычный уголь, но может не хватить транспортных мощностей

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Компания «ВостокУголь» в пятницу объявила о создании альянса с группой ОТЭКО Мишеля Литвака, которая в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию в Краснодарском крае Таманский терминал по перевалке угля, железной руды, серы и минеральных удобрений общей проектной мощностью 35 млн т в год.

Компании договорились о создании «мирового хаба» в этом терминале для поставок за рубеж смеси угля разных марок для пылеугольного вдувания, которая​ используется для производства стали, говорится в сообщении «ВостокУгля».

Смесь для пылеугольного вдувания (PCI) будет производиться в основном из угля, добытого в Кемерово на разрезе «Кийзасский» (марка Т), с добавлением антрацита с разреза «Восточный» в Новосибирской области, оба разреза входят в «ВостокУголь». В 2018 году альянс планирует экспортировать 0,5 млн т PCI в месяц (или 6 млн т за год), затем поставки могут быть увеличены до 12–14 млн т в год. «Таким образом, альянс станет российским лидером по поставкам PCI», — говорится в пресс-релизе «ВостокУгля». Компания намерена поставлять сырье в Индию, Китай, Бразилию и Европу, у нее уже есть контракты, сказал представитель «ВостокУгля», отказавшись уточнить детали контрактов.

«PCI — это частичная замена дорогого коксующегося угля, которая позволяет также снизить потребление газа при производстве стали в доменных печах», — поясняет гендиректор «Росинформугля» Анатолий Скрыль. По его словам, на такую продукцию есть значительный спрос в мире. По данным Platts, цена тонны угольной пыли за месяц, с конца ноября до конца декабря 2017 года, выросла со $125 до $145. Сейчас крупнейшим в России экспортером PCI является «Мечел» Игоря Зюзина. В 2016 году «Мечел» отправил за границу 1,6 млн т такой продукции — преимущественно через порт Посьет, расположенный в Приморском крае, сообщил РБК представитель компании.

«Поставлять на экспорт PCI, несомненно, выгоднее, чем просто уголь марки Т и антрацит, но амбициозные планы «ВостокУгля» вызывают сомнения. Если «Мечел» с его экспертизой в угле не воспользовался еще такой возможностью заработать, то, наверно, существуют значимые инфраструктурные ограничения», — считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его оценке, исходя из текущих цен на PCI и скидки от мировой цены в 10% маржа по EBITDA в таком бизнесе может быть около 50% при обычной марже у угольщиков ниже 40%. Но с учетом вероятного падения угольных цен в среднесрочной перспективе маржа снизится до 25–30%, добавляет эксперт.

Глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов оценил объем мирового рынка PCI в 45–50 млн т, из которых 6–7 млн т производит Россия. По его словам, основные поставки сейчас идут через дальневосточные порты. «PCI дает значительный экономический эффект только в странах, где дорогой природный газ, а это как раз в Юго-Восточной Азии», — говорит он.

Скрыль также отметил, что планам «ВостокУгля» может помешать ограниченная пропускная способность железных дорог: «Темпы модернизации и расширения железных дорог пока не удовлетворяют запросам угольщиков. Все угольные компании России на фоне роста цен на это сырье в мире рады были бы резко увеличить экспорт, если бы позволяли железные дороги».

Представитель РЖД сообщил РБК, что монополия выдала «ВостокУглю» технические условия на обеспечение перевозок 10 млн т грузов ежегодно из Кузбасса по различным направлениям: не только в адрес портов Таманского полуострова, но и в порты Дальнего Востока и Северо-Запада. РЖД также готовится к росту объемов перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и в связи с этим активно реализует проекты по развитию подходов к этим портам, добавил представитель РЖД.

Представитель «ВостокУгля» заявил РБК, что проблем с вывозом не будет: «логистика просчитана, договоренности с портом о перевалке заявленных объемов достигнуты». В оба угольных актива («Кийзасский» и «Восточный») компания инвестировала 35 млрд руб., сообщил ее представитель.

«ВостокУголь» не впервые удивляет рынок: за два года компания смогла увеличить добычу угля на разрезе «Кийзасский» почти в три раза, до 10 млн т в 2017 году (против 3,5 млн т в 2015 году). Компания также заявляла о намерении добывать на Таймыре до 30 млн т в год «арктического карбона» (высококачественный антрацит, широко применяемый в энергетике, химической промышленности, металлургии). В этот проект Босов уже вложил около $100 млн, а весь проект оценивается в $250 млн.