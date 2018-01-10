Осененные мальтийским крестом

Самая маленькая страна ЕС обнародовала список новых граждан

Десятки богатых россиян, включая Аркадия Воложа и Бориса Минца, заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты. РБК изучил список новых мальтийцев, среди которых оказались фигуранты российского списка Forbes

Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Новые мальтийцы

Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили мальтийское гражданство за последние три года. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.

Среди них люди, чьи фамилии, имена и отчества, а также имена членов их семей полностью совпадают с именами российских предпринимателей. В частности, в списке фигурируют основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, как и его самого. Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея — главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон. На момент написания материала представители Минца, Несиса, Мечетина, Худокормова и Марея на вопросы о получении гражданства Мальты РБК не ответили.

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса» на вопрос РБК о наличии у Воложа мальтийского гражданства.

В документах правительства​​ Мальты также указаны Аркадий Юрьевич Волож, Тимофей Аркадьевич Волож, Анна-Эстер Аркадьевна Волож, Сифра Лейбовна Волож и Юрий Абрамович Волож. Ранее в материале Finparty Тимофей Волож был назван сыном сооснователя «Яндекса», а Анна-Эстер — дочерью.

Родители Аркадия — Юрий Абрамович и Софья Львовна, следует из биографии предпринимателя.

Источник РБК, близкий к Борису Минцу, подтвердил, что последний является гражданином Мальты с марта 2016 года.

Также в списке — семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых в​ысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; топ-менеджеры Huawei, Candy-Hoover Group и многие другие.

«Действительно, мы с семьей оформили мальтийское гражданство, тут нет секрета, это просто вопрос удобства передвижения во время наших путешествий, — подтвердил РБК информацию с сайта мальтийского правительства Воронин. — Выбрали Мальту, потому что нам подошли их условия оформления».

Руководитель российского представительства компании Candy-Ho​over Group и бывший вице-президент Lenovo Глеб Мишин также подтвердил РБК, что он и члены его семьи получили гражданство Мальты. «Это гражданство облегчает получение виз для свободного перемещения по миру, что актуально для нашей семьи, так как мои дети учатся за рубежом. Кроме того, у Мальты лояльные условия для получения гражданства. Мальта также предоставляет мягкие налоговые условия, что актуально», — сообщил Мишин. По его словам, в перспективе он не исключает регистрацию собственного бизнеса в мальтийской юрисдикции.

Представитель «Полюса» подтвердил РБК наличие у Грачева мальтийского гражданства, но от других комментариев отказался.

Россияне, упомянутые в списке, получили мальтийские паспорта, став участниками программы «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Как следует из условий участия в программе, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — €880 тыс. без учета комиссий и сборов.

Кто еще получил гражданство Мальты В списке, опубликованном правительством Мальты, присутствуют несколько сотен россиян, имена, фамилии и отчества которых полностью совпадают с данными российских бизнесменов и топ-менеджеров. Среди новых мальтийцев РБК обнаружил следующих полных тезок: Алексея де Мондерик и Татьяны Мраморновой — топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» (в пресс-службе компании заявили, что не комментируют личную жизнь своих сотрудников); Дмитрия Дойхена и Николая Фартушняка — сооснователей крупнейшей сети спорттоваров «Спортмастер»; Леонида Левитина с семьей — брата экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина. Компания Леонида Левитина «Пассажир сервис» обеспечивала постельным бельем пассажиров «Российских железных дорог» до 2006 года; Екатерины Кибовской — сестры главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и организатора многочисленных арт-выставок. Екатерина Кибовская после публикации материала связалась с РБК и заявила, что у нее нет гражданства Мальты; она также указала на то, что «речь идет даже не о тезке, а о человеке с похожей фамилией» — в списке значится имя Ekaterina Kibovoskaya); Влады Велигодской — гендиректора Центрального дома культуры железнодорожников на площади трех вокзалов; Анны и Елены Рыболовлевых — экс-супруги и дочери миллиардера Дмитрия Рыболовлева — владельца футбольного клуба «Монако» и любителя живописи; Кирилла Сырова и Александра Чистякова — бизнесменов, известных благодаря женам — популярным певицам Анне Плетневой и Глюкозе (соответственно); Игоря Мудрика — гендиректора управляющей компании бизнес-терминала в аэропорту Внуково-3; Дмитрия Селюка — известного российского футбольного агента, представляющего интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре и других известных футболистов; Юрия Сивака — землевладельца и девелопера в Подмосковье, которого называли лицом, «близким к экс-губернатору Московской области Борису Громову»; Ильи Зюбина — совладельца крупного подрядчика столичного правительства МСУ-1; Ростислава Гуревича — владельца международной сети отелей Tavros, партнер Hayatt Regency; Максима Кочерова и Владимира Семенихина — известных московских коллекционеров; Олега Смирнова — совладельца группы СНС — одного из крупнейших табачных дистрибьюторов в России; Альберта Авдоляна — крупного инвестора в технологические активы, участника российского списка Forbes; Олега Михайлова — владельца фармкомпании «Ф-Синтез», получившей от Минпромторга 2 млрд руб. на разработку дженериков. Полный список новых граждан Мальты доступен по двум ссылкам

Дорогой паспорт

Программа «Гражданство Мальты за инвестиции» была принята правительством Мальты в ноябре 2013 года и получила одобрение Европейской комиссии. Согласно программе, гражданство Мальты (а следовательно, Евросоюза, куда Мальта входит с 2004 года) может получить частный инвестор в обмен на пожертвование в размере €650 тыс. Большая часть — 70% этой суммы — идет в фонд Национального развития и социальной политики Мальты, остальные деньги — напрямую в госбюджет.

Помимо перечисления пожертвования претендент на мальтийский паспорт обязан приобрести недвижимость на острове на сумму не менее €350 тыс., продать которую он сможет не ранее чем через пять лет, либо оформить договор долгосрочной аренды жилья на пять лет на общую сумму не менее €80 тыс. за весь период. Кроме того, претендент должен приобрести мальтийские облигации, список которых утверждает правительство страны, на сумму не менее €150 тыс., с погашением не ранее чем через пять лет.

Заявитель может также оформить паспорта и на членов своей семьи, заплатив дополнительно по €25 тыс. за каждого несовершеннолетнего ребенка и супруга и по €50 тыс. за совершеннолетнего ребенка или своего родителя.

Решения по поданным заявлениям выносятся в течение четырех месяцев после подачи. В случае положительного решения заявитель должен выплачивать все суммы пожертвований и делает инвестиции в недвижимость и бумаги. Спустя еще два месяца он становится обладателем паспорта.

Мальтийский паспорт дает право безвизового въезда в большинство стран мира. Его обладатель не обязан реально проживать на Мальте. Решение о налоговом резидентстве также остается за ним. Дети, родившиеся после получения родителем мальтийского гражданства, вне зависимости от места их рождения получают мальтийские паспорта — уже бесплатно, следует из разъяснений условий программы.

В июле 2017 года мальтийское правительство одобрило изменения в условия программы предоставления гражданства за инвестиции. В частности, был урегулирован вопрос с предоставлением гражданства членам семьи, рожденным или усыновленным заявителем после получения паспорта Мальты. Также был отменен возрастной ценз для детей заявителей — изначально можно было получить гражданство за дополнительные €50 тыс. только на сыновей или дочерей моложе 27 лет. Был также расширен перечень лиц, которых можно было указать в заявлении как родственников и оформить им гражданство за те же дополнительные €50 тыс., он дополнен дедушками, бабушками и внуками, а также зятьями и невестками заявителя.

Запуская программу, представители правительства Мальты заявляли, что она рассчитана на привлечение 1800 новых инвесторов, которые совокупно принесут экономике островного государства более €1 млрд — именно такое количество новых граждан по этой программе Мальте согласовал Евросоюз. После того как лимит получивших мальтийский паспорт по программе будет исчерпан, она будет продлена на новых, еще не озвученных условиях, заявлял в ноябре 2017 года премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

По данным мальтийской газеты Independent, к сентябрю 2017 года были одобрены заявления 1500 инвесторов.