Финансисты заметили рост спроса россиян на смену налогового резидентства

Старт обмена данными о банковских счетах по стандартам ОЭСР спровоцировал рост спроса россиян на смену налогового резидентства, рассказали финансисты. 60% богатых граждан России опасаются раскрытия зарубежных активов

Граждане России в 2017 году активно меняли налоговое резидентство, рассказали РБК консультанты из кипрской Essex Group и израильской Smartgen, специализирующихся на соответствующих услугах. Спрос на смену налоговой юрисдикции вырос на фоне начинающегося в 2018 году обмена финансовой информацией между Россией и другими странами по стандартам ОЭСР, уточнили опрошенные консультанты и подтвердили источники в двух швейцарских банках из топ-10.

В Smartgen, предоставляющей услуги в Израиле, сообщили, что в 2017 году спрос на профессиональное сопровождение получения налогового резидентства достиг исторического пика, но не назвали точных цифр.

Помимо Израиля для смены юрисдикции состоятельные россияне выбирали Кипр, Великобританию, Монако и Мальту, следует из результатов опроса брокерской фирмы Tranio и Adam Smith Conferences за 2017 год.

Партнер компании Paragon Advice Group юрист Александр Захаров объясняет популярность Израиля политикой страны по репатриации и предоставлением приехавшим налоговых каникул на десять лет.

Кипр считается одной из наиболее простых юрисдикций для смены резидентства. С июля 2017 года для этого достаточно провести на его территории минимум 60 дней (ранее минимальный срок пребывания составлял 183 дня) и выполнить еще несколько условий. Одним из ключевых является отсутствие налогового резидентства в другой юрисдикции. Захаров добавляет, что Кипр позволяет налогоплательщику, получающему доход в виде дивидендов, не платить налог на доходы физических лиц в течение 17 лет.

Великобритания традиционно лояльна к размещаемому в стране иностранному капиталу, напомнили в Tranio. А в Монако нет налога на доходы для резидентов — физических лиц наряду с ОАЭ (в остальных названных юрисдикциях налог на прибыль физических лиц есть). Для получения налогового резидентства ОАЭ достаточно открыть там компанию и пересекать границу минимум два раза в год, уточнили в компании.

В посольствах Израиля, Кипра и Мальты не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов.

Скорый старт

​Как ранее писал РБК, в мае 2016 года Россия подписала международное многостороннее соглашение и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР. Он предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран. Начиная с 2018 года ФНС будет получать данные о счетах российских налоговых резидентов от почти сотни юрисдикций, включая офшорные. ​Запуск глобального обмена финансовой информацией между рядом юрисдикций в 2017 году уже был завершен, а Россия начнет обмениваться информацией с другими юрисдикциями в 2018 году.

Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях (КИК), действующему с 1 января 2015 года, россияне обязаны декларировать иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него. Присоединение России к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией может привести к доначислению налогов для российских налоговых резидентов — владельцев КИК в рамках закона о деофшоризации.