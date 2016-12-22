Финансисты заметили рост спроса россиян на смену налогового резидентства

Старт обмена данными о банковских счетах по стандартам ОЭСР спровоцировал рост спроса россиян на смену налогового резидентства, рассказали финансисты. 60% богатых граждан России опасаются раскрытия зарубежных активов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Граждане России в 2017 году активно меняли налоговое резидентство, рассказали РБК консультанты из кипрской Essex Group и израильской Smartgen, специализирующихся на соответствующих услугах. Спрос на смену налоговой юрисдикции вырос на фоне начинающегося в 2018 году обмена финансовой информацией между Россией и другими странами по стандартам ОЭСР, уточнили опрошенные консультанты и подтвердили источники в двух швейцарских банках из топ-10.

В Smartgen, предоставляющей услуги в Израиле, сообщили, что в 2017 году спрос на профессиональное сопровождение получения налогового резидентства достиг исторического пика, но не назвали точных цифр.

Помимо Израиля для смены юрисдикции состоятельные россияне выбирали Кипр, Великобританию, Монако и Мальту, следует из результатов опроса брокерской фирмы Tranio и Adam Smith Conferences за 2017 год.

Партнер компании Paragon Advice Group юрист Александр Захаров объясняет популярность Израиля политикой страны по репатриации и предоставлением приехавшим налоговых каникул на десять лет.

Кипр считается одной из наиболее простых юрисдикций для смены резидентства. С июля 2017 года для этого достаточно провести на его территории минимум 60 дней (ранее минимальный срок пребывания составлял 183 дня) и выполнить еще несколько условий. Одним из ключевых является отсутствие налогового резидентства в другой юрисдикции. Захаров добавляет, что Кипр позволяет налогоплательщику, получающему доход в виде дивидендов, не платить налог на доходы физических лиц в течение 17 лет.

Великобритания традиционно лояльна к размещаемому в стране иностранному капиталу, напомнили в Tranio. А в Монако нет налога на доходы для резидентов — физических лиц наряду с ОАЭ (в остальных названных юрисдикциях налог на прибыль физических лиц есть). Для получения налогового резидентства ОАЭ достаточно открыть там компанию и пересекать границу минимум два раза в год, уточнили в компании.

В посольствах Израиля, Кипра и Мальты не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Налоги по обмену

Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов.

Скорый старт ​Как ранее писал РБК, в мае 2016 года Россия подписала международное многостороннее соглашение и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР. Он предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран. Начиная с 2018 года ФНС будет получать данные о счетах российских налоговых резидентов от почти сотни юрисдикций, включая офшорные. ​Запуск глобального обмена финансовой информацией между рядом юрисдикций в 2017 году уже был завершен, а Россия начнет обмениваться информацией с другими юрисдикциями в 2018 году. Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях (КИК), действующему с 1 января 2015 года, россияне обязаны декларировать иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него. Присоединение России к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией может привести к доначислению налогов для российских налоговых резидентов — владельцев КИК в рамках закона о деофшоризации.

Но смена резидентства позволяет скрыть данные, в частности, о банковских счетах за рубежом — закрыть старый счет, открывавшийся с российским налоговым резидентством, и открыть новый в другом банке как европейский налоговый резидент.

Как показало совместное исследование Tranio и Adam Smith Conferences, 60% состоятельных клиентов из России не желают декларировать зарубежные счета и меняют резидентство. Это объясняется не только желанием платить меньше налогов, но и опасением, что сведения попадут злоумышленникам, говорится в исследовании.

Состоятельные клиенты, не желающие декларировать счета и бизнес за рубежом, решают проблему путем смены налогового резидентства, признает руководитель налоговой практики юридической группы «Яковлев и партнеры» Екатерина Леоненкова. По мнению управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, одна из причин — отсутствие уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных. «Они либо передают ФНС информацию о своих контролируемых иностранных компаниях и имеющихся зарубежных счетах, либо просто уезжают из страны», — добавляет он.

Как стать налоговым резидентом

Налоговое резидентство обычно включает в себя проживание (более 183 дней в году) на территории страны, тесные экономические связи (работа, бизнес, место жительства или проживания семьи), а также уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством данной страны, поясняет руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. В большей части юрисдикций налоговое резидентство не равно гражданству. Поэтому наличие паспорта любой из европейских юрисдикций автоматически не означает смену налогового резидентства, добавляет она. «Вряд ли иностранные банки только на основании паспорта готовы занести клиентов в свою базу как налогового резидента любой из названных юрисдикций», — отмечает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. При определении статуса налогового резидентства учитываются проведенное в этой юрисдикции время и наличие «центров жизненных интересов», объясняет Куликов. Необязательно быть гражданином, достаточно иметь законные основания на нахождение в таком государстве, например вид на жительство, добавляет Захаров из Paragon Advice Group.

Риски смены резидентства

Финансист швейцарского банка из топ-10 сказал РБК, что грамотно описанная история смены резидентства дает возможность клиенту не открывать новый счет — можно просто сменить статус по старому счету.

Но в другом крупном швейцарском банке предупредили, что в случае смены клиентом налогового резидентства на юрисдикцию с низкими налоговыми ставками банк может проверить, действительно ли клиент перестал быть налоговым резидентом в ранее указанной юрисдикции.

Банки могут потребовать документы, подтверждающие выполнение требований о декларировании имущества и доходов или подтверждение налоговых консультантов из соответствующей юрисдикции, подтверждает Куликов.

Согласно стандарту автоматического обмена налоговой информацией (CRS), по высокорисковым счетам (свыше $1 млн) иностранный банк обязан осуществить проверку предоставленной клиентом информации, поясняет ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин.

При смене налогового резидентства требуется встать на учет и отчитываться налоговому органу соответствующего государства. И платить налог в новой юрисдикции не всегда будет выгоднее, чем в России, рассуждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. «Есть и множество других сложностей. Просто купить паспорт и показать его в банке, оставаясь российским резидентом по сути, не поможет», — добавляет он.

«Налоговый орган юрисдикции, где клиент заявляет себя резидентом, имеет право взыскать налоги за период с начала его налогового резидентства в этой стране», — говорит Яна Семеняка. По ее словам, этого риска нет для стран с нулевой ставкой (ОАЭ, Монако) и первые десять лет резидентства в Израиле. У России есть преимущества — самая низкая налоговая ставка для физических лиц (13%), в остальных юрисдикциях действует прогрессивная шкала, отмечает эксперт.

Семеняка также напомнила, что европейские регуляторы сейчас заставляют банки следить за достоверностью сведений о клиентах. «Клиенты ряда швейцарских банков подписывают соглашение о том, что предоставленная ими информация является достоверной и в случае ее недостоверности всю ответственность они берут на себя. Если внешний банковский аудит выявит отсутствие подтверждения налогового резидентства клиента, то он может даже понести уголовную ответственность», — резюмирует она.