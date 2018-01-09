Бумаги, которые всё стерпят

Какие акции будут наиболее интересными в 2018 году

Аналитики полагают, что 2018 год окажется для российского фондового рынка лучше, чем прошлый год. В фаворитах могут оказаться акции нефтегазовых компаний, но и в других секторах есть интересные бумаги

Иллюстрация: Oivind Hovland / Getty Images

Российский фондовый рынок в 2017 году не смог порадовать инвесторов, показав негативную динамику: индекс Мосбиржи, основной индикатор отечественного рынка акций, за год снизился на 5,5% (до 2,1 тыс. пунктов), при том что индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 32%.

Эксперты связывают такое отставание в первую очередь с несбывшимися надеждами на улучшение российско-американских отношений после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. «Когда стало понятно, что быстрого прогресса в этом направлении не предвидится, началась коррекция, продолжавшаяся всю первую половину 2017 года. И только высокие цены на нефть позволили нам вернуться на уровни, близкие к уровням января 2017 года», — говорит руководитель управления торговых операций на рынке акций «ВТБ Капитала» Павел Зиновьев.

При этом если посмотреть на отдельные акции, то их динамика была в тренде с глобальными рынками, отмечает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. Например, акции Сбербанка выросли за год на 30%, Магнитогорского металлургического комбината — на 26%, Новолипецкого металлургического комбината — на 28%.​

РБК опросил экспертов, чего они ждут от российского фондового рынка в 2018 году и какие бумаги могут оказаться потенциально наиболее интересными для инвестиций.

Перспективы рынка

Аналитики в основном испытывают умеренный оптимизм в отношении перспектив российского рынка акций в 2018 году. По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, рынок по-прежнему будет зависим от внешнего фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, геополитических факторов. «Однако рынок сильно отстал от площадок стран БРИКС по привлечению инвестиций. Позитивный сценарий предполагает рост рынка до уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи», — полагает он.

Бит-Аврагим считает, что ключевым драйвером роста рынка будет прибыль нефтегазового сектора. «При реализации базового сценария — сохранение цен на нефть выше $58 за баррель и среднегодового курса рубля на уровне 60 руб. за доллар (на текущий момент курс доллара составляет 57 руб., цена нефти — $67,8 за баррель. — РБК) — потенциал роста индекса Мосбиржи составит около 14% в год», — говорит он. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин полагает, что индекс Мосбиржи может вырасти в 2018 году на 20% благодаря сильной недооцененности по отношению к другим развивающимся рынкам. Так, например, коэффициент отношения рыночной стоимости компаний к прибыли (P/E) по России составляет в среднем около восьми, а в Бразилии — порядка 20, отмечал ранее начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Аналитик компании «АЛОР Брокер» Алексей Антонов сдержанно относится к перспективам рынка. «Очень многое определит возможный новый пакет финансовых санкций со стороны США, в частности та его часть, которая может быть направлена на запрет инвестирования в российские ОФЗ: это может ударить по рублевым активам, это может стать началом нового витка ухудшения отношений России с крупнейшей экономикой мира», — считает он. Брагин же полагает, что возможные негативные последствия этого шага ограниченны. «В начале года по-прежнему будет стоять вопрос ужесточения санкций, но мы полагаем, что на рынок акций они не окажут существенного влияния. При этом улучшение отчетностей компаний и сохранение высоких цен на нефть будет поддерживать интерес к российским акциям», — полагает он.

Привлекательный нефтегаз

Эксперты полагают, что нефтегазовый сектор будет в лидерах рынка в 2018 году. «Если говорить про отрасли, считаю, что нефтегазовый сектор может показать наилучшую динамику при сохранении текущих цен на нефть», — говорит Зиновьев. «Благодаря росту глобальной экономики и, как следствие, росту цен на энергоресурсы нефтегазовый сектор — главный бенефициар», — согласен Бит-Аврагим.

В нефтегазовом секторе стоит обратить внимание на акции ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа — компаний с низким долгом, генерирующих высокие денежные потоки в отрасли, полагает Бит-Аврагим. Брагин также отмечает акции ЛУКОЙЛа, кроме того, он называет интересными бумаги «Газпрома» на фоне очень низкой по историческим меркам оценке акций. «Такие компании, как «Газпром» и ЛУКОЙЛ, например, торгуются на низких мультипликаторах (отношении цены к прибыли. — РБК) по сравнению с конкурентами, при этом дают дивидендную доходность, сопоставимую с рублевыми депозитами в надежных банках», — говорит Зиновьев. По его словам, например, дивидендная доходность «Газпрома» может составить не менее 7%.

По мнению Ващенко, также привлекательными могут оказаться акции «Роснефти», которые сейчас среди наиболее перепроданных бумаг (падение за 2017 год составило 27%). «Роснефть» сильно недооценена к мировым аналогам», — говорит он.

В секторе добывающих компаний Бит-Аврагим выделяет также акции компании АЛРОСА. «В конце года произошла стабилизация цен на алмазы. Компания переходит к стратегии возврата капитала акционерам через обратный выкуп акций и возможную выплату специального дивиденда после продажи газовых активов. Считаю, что акции покажут динамику лучше рынка уже по итогам первого квартала 2018 года», — говорит он.

Ретейл и банки

Бит-Аврагим полагает, что опережающую динамику в 2018 году смогут показать потребительский («Магнит», «Аэрофлот», «Лента») и банковский сектора за счет роста реальных зарплат населения (в январе—ноябре 2017 года зарплаты населения с поправкой на инфляцию увеличились на 3,2%) и, как следствие, роста потребительской активности. «В банковском секторе главным бенефициаром остается Сбербанк благодаря сокращению операционных издержек и продолжающейся консолидации в банковском секторе», — говорит он.

«Делаю ставку на акции «Магнита» — инвесторы заложили излишний негатив в текущие цены», — добавляет Бит-Аврагим. «Магнит» — крупнейший ретейлер в России — в третьем квартале этого года продемонстрировал ухудшение финансовых показателей. На этом фоне акции испытали паническое снижение с 10 тыс. до 6,2 тыс. руб. за акцию, что является, на мой взгляд, чрезмерной реакцией на плохой отчет. Я ожидаю, что отчет за четвертый квартал и за весь 2017 год может оказаться лучше ожиданий», — говорит биржевой советник «Велес Брокера» Ярослав Калугин. По его мнению, бумаги имеют потенциал роста на 25–35%.

Ващенко также обращает внимание на акции ВТБ, который сейчас оценивается рынком дешевле балансовой стоимости при отсутствии значимых рисков.

Телеком и электроэнергия

Калугин считает, что наиболее привлекательным сектором в 2018 году станет сектор электроэнергетики. «Например, по ФСК ЕЭС ожидается увеличение дивидендных выплат — дивидендная доходность может составить более 10%. «Россети» недавно приняли новую дивидендную политику, согласно которой акционеры могут претендовать на 50% от чистой прибыли, что также подогреет интерес инвесторов к данной бумаге», — приводит он примеры.

Также он рекомендует присмотреться к телекоммуникационному сектору. «Традиционно телекоммуникационные компании платят щедрые дивиденды, и здесь можно обратить внимание на «Ростелеком», который выплачивает 75% свободного денежного потока в виде дивидендов. На текущий момент дивидендная доходность находится на уровне 8,4%», — говорит он.

Ващенко также считает, что у отдельных акций в телекомах есть значительный потенциал. «Акции «МегаФона», «Ростелекома», — это одни из наиболее перепроданных бумаг в своих секторах. Их динамика, на мой взгляд, будет лучше рынка. «Ростелеком» стоит сейчас дешевле балансовой стоимости при отсутствии значимых рисков», — говорит он.

Неинтересные металлурги

Хуже рынка могут быть акции металлургического сектора из-за замедления темпов потребления стали в Китае, полагает Бит-Аврагим. «Возможна коррекция в акциях сталелитейных компаний на фоне падения спроса из Китая», — согласен Зиновьев. Это может произойти на фоне общего замедления роста экономики Китая.

Одними из лидеров роста в 2017 году вы​ступали бумаги ММК и НЛМК, и они уже отыграли значительную часть потенциала, значит, в случае коррекции рынка они будут снижаться сильнее других, предупреждает Ващенко.