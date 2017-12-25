Сомнительные

ЦБ проверяет сделки структур братьев Ананьевых

Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию. РБК разбирался, кто может понести ответственность и какую

Фото: Владислав Шатило / РБК

О подозрениях относительно сделок, проводившихся Промсвязьбанком (ПСБ) накануне его санации, регулятор сообщил вечером в пятницу, 22 декабря, в разосланном в СМИ комментарии зампреда ЦБ Василия Поздышева. В комментарии говорится: «Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка».

Это первые подозрения в недобросовестности менеджмента ПСБ, озвученные ЦБ с момента ввода в банк для его санации временной администрации Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря. В качестве необходимости санации входящего в топ-10 по активам системно значимого Промсвязьбанка ЦБ называл три причины. Первая — это значительный объем проблемных кредитов, выданных связанным сторонам; по предварительным оценкам регулятора, объем необходимого доформирования резервов — 200 млрд руб. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка, которые могли быть сформированы средствами самого банка, что запрещено. Третья причина — санационная нагрузка на банк из-за участия в оздоровлении Автовазбанка. Также в ЦБ отмечали хронический недостаток ликвидности у банка.

Впрочем, тогда ключевые владельцы ПСБ Алексей и Дмитрий Ананьевы в совместном заявлении называли причинами оздоровления банка «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

В ЦБ в день распространения заявления о подготовке обращений в правоохранительные органы не стали комментировать ситуацию. Официальный представитель братьев Ананьевых, которому позвонил РБК, от комментариев отказался.

Подозрительные сделки

Подозрения ЦБ вызвали сразу несколько категорий сомнительных сделок, следует из заявления регулятора.

В частности, временная администрация выявила факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

Кроме того, «были выявлены операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности». Объем этих обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье, указал ЦБ.

Третий подозрительный момент: «14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря».



В ЦБ особо отметили, что документы о проведении сделок по купле-продаже Промсвязьбанком ценных бумаг были подписаны неназванным «гражданином иностранного государства», который был принят на работу в банк 12 декабря и которому предправления банка в тот же день выдал доверенность на проведение данных сделок. По сведениям Банка России, данные этого же сотрудника банка фигурируют и в актах приема-передачи пропавших кредитных досье.

Скоропостижный отъезд

В пятницу же, сразу после оглашения претензий ЦБ к менеджменту банка, стало известно, что один из основных совладельцев Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, занимавший в банке пост предправления, покинул Россию.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также подтвердил РБК источник в центральном аппарате МВД. По его данным, банкир 21 декабря вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Лондон. Как уточнил РБК источник в окружении предпринимателя, Дмитрий Ананьев был в банке последний раз три рабочих дня назад — 20 декабря. Брат Дмитрия Алексей Ананьев, являющийся совладельцем и входящий в совет директоров банка, был в банке последний раз 15 декабря. Его местонахождение источникам РБК неизвестно.

В Промсвязьбанке заявили, что не комментируют информацию о местонахождении Дмитрия и Алексея Ананьевых.

По данным о структуре собственности ПСБ, раскрытым на его официальном сайте по состоянию на 29 ноября, через Promsvyaz Capital B.V. братья Ананьевы владеют совместно 50,03% банка, доля каждого брата не раскрывается.

Дмитрий и Алексей Ананьевы (слева направо) (Фото: Валерий Левитин/ «Коммерсантъ»)

Взгляд со стороны

РБК обсудил претензии регулятора с участниками рынка, чтобы понять, насколько они существенны, а также разобраться в нюансах использованных схем.



Претензии в «рисовании капитала» — а именно это, по мнению участников рынка, означает фраза «операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств» в заявлении ЦБ — участники рынка сочли довольно серьезными. «Из комментария ЦБ можно предположить, что в банке могла быть реализована крупная схема рисования капитала, — отмечает старший директор FitchRatings Александр Данилов. — Суть таких схем в том, что банк дает деньги «дружественным» компаниям, которые затем (через несколько промежуточных звеньев) выкупают субординированные обязательства банка». В частности, такие схемы могут быть структурированы через сделки обратного РЕПО, указывает Данилов.

«В рамках сделок РЕПО «дружественные банку компании могли выкупить субординированные обязательства банка с обеспечением в виде ценных бумаг, — отмечает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — То есть фактически могла быть совершена техническая сделка без фактического движения средств».

«Цепочка компаний в этом случае нужна, для того чтобы замаскировать связь выданного кредита и полученного банком капитального финансирования, то есть кредитование своего же капитала, что запрещено», — добавляет управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. «Возможно, документы о предоставлении как раз таких кредитов ЦБ и считает уничтоженными, — продолжает он. — Отсутствие этих документов затрудняет для регулятора выяснение характера сделок и их деталей».



В случае с НПФ и продажей их управляющими компаниями акций Промсвязьбанка накануне его санации не все так однозначно, считают эксперты.

«Главное здесь — понять, каким образом деньги из Промсвязьбанка были переданы «Промсвязь Капиталу», — поясняет советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. — Если будет доказано, что деньги переводились очевидно неплатежеспособному лицу, которое не имело намерения их вернуть, то эту операцию можно классифицировать как мошенничество». Второй вопрос, перечисляет Радик Лотфуллин, — доказать, что НПФ знали, что их деньги будут прокручены по такой схеме и на них будут выкуплены акции, которые в скором времени не будут ничего стоить. «Если будет доказана осведомленность НПФ, то руководство фондов может быть также привлечено к ответственности», — говорит он. Ряд участников рынка высказали версию, что «живых» денег в сделке и вовсе не было и депозит мог быть «​нарисованным». Впрочем, Лотфуллин с ней не согласен: «Мне кажется, депозит не может быть «нарисованным», иначе НПФ не стали бы выдвигать требования к временной администрации о возврате денег».

Пенсионная защита

В пятницу, 22 декабря, ЦБ не пояснял, какие именно НПФ и УК участвовали в представленной им схеме.

В день объявления о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых.

«Управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» не размещали депозиты в Промсвязьбанке», — сообщили в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар».

В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК сообщили: «Мы не можем комментировать сделки Промсвязьбанка — мы не обладаем информацией. Но хотим отметить, что мы сотрудничаем с этим банком с 2015 года и на регулярной основе размещали в Промсвязьбанке депозиты, так как банк полностью соответствовал требованиям регулятора и предлагал оптимальную доходность. Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П. То есть данные инструменты перестали соответствовать требованиям для инвестирования пенсионных накоплений». В ответ на дополнительный запрос РБК НПФ «Будущее» пояснил: «Уведомление о нарушении от специализированного депозитария было получено 15 декабря (день объявления о санации Промсвязьбанка. — РБК). Процедура вывода средств была запущена согласно уведомлению 15-го же декабря. По состоянию на пятницу, 22 декабря, банк не вернул депозиты, хотя согласно договору срок возврата средств составляет один рабочий день после подачи уведомления».

В 2017 году максимальный объем размещения средств на депозиты в ПСБ был около 22 млрд руб., в частности, на 1 августа там было размещено 17 млрд руб, на 1 октября — 14,5 млрд руб., а на 14 декабря — 13,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе «Будущего». «Последнее время мы размещали в Промсвязьбанке краткосрочные депозиты, потому что банк предлагал ставку выше среднерыночной», — уточнили там.



Риски есть у менеджмента не только НПФ, но и управляющих компаний (УК), которые управляли активами НПФ, добавляет управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «По закону пенсионные фонды не инвестируют накопления сами — они передают их в ведение управляющих компаний. Формально НПФ не могут влиять на то, в какие именно бумаги инвестирует УК, поэтому вся ответственность лежит на последних. Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он.

Масштаб ответственности

В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.

«Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет, — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Также по этой статье может быть наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Что касается утраты кредитных досье, то по ст. 325 УК РФ за похищение или повреждение документов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., а также лишения свободы на срок до одного года». По его словам, эти две статьи могут работать вместе.

«Что касается сделок с акциями Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, максимальная мера ответственности за совершение этих преступлений по УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Кроме того, как указывают юристы, в рамках возбужденных уголовных дел (если таковые будут) могут быть поданы гражданские иски — о взыскании ущерба. «Если удастся доказать, что совершенные сделки принесли убыток банку, то его будут взыскивать, подав уже гражданский иск в российский суд, — считает ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. — Объем требований может быть рассчитан исходя из размера ущерба по итогам убыточных сделок банка».

При этом тот факт, что сделки были подписаны лицом по доверенности, не сможет в полной мере снять подозрения с главы правления банка, считает Игорь Дубов. «В рамках разбирательства будут оцениваться разумность и отсутствие злоупотреблений при предоставлении доверенности», — отмечает он.

Особняком стоит вопрос, чьи риски больше (с точки зрения уголовного преследования и гражданских разбирательств) — непосредственно операционного менеджмента или собственников, указывают эксперты. Пока в заявлении ЦБ речь идет о менеджменте банка. «Но если будет выявлено, что средства поступали на компании, которые связаны с собственником, даже через близких к нему лиц, то акционеры могут быть привлечены к ответственности», — считает Михаил Фаткин.

Как указывают юристы, отъезд топ-менеджмента или собственников за границу и, в частности в Лондон, страхует от возможных последствий претензий со стороны правоохранительных органов лишь частично.

«Конечно, Великобритания славится случаями невыдачи разыскиваемых лиц по запросам российских правоохранительных органов, к тому же является весьма комфортной страной для проживания. Однако к настоящему времени эта слава стала достаточно условной, поскольку английские суды научились различать случаи обоснованных запросов о выдаче таких лиц, теперь недостаточно ссылаться на политические преследования в России, это необходимо убедительно обосновывать и доказывать», — говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.



Он напоминает о случае бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева, который также уехал в Лондон, но в дальнейшем был вынужден покинуть его и уехать во Францию, так как не получил в Великобритании ожидаемой защиты в связи с объявлением его в розыск Интерполом. Пугачев имеет французское гражданство, а Франция своих граждан не выдает, напомнил он.