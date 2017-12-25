Сотоварищи генерала

На сотрудников антикоррупционного главка МВД возбудили новое дело

Следственный комитет расследует новое уголовное дело против бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД, который до 2014 года возглавлял осужденный экс-генерал Денис Сугробов. В деле четыре эпизода превышения полномочий

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Новое расследование

Следственный комитет (СКР) возбудил новое уголовное дело против бывших сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. В деле четыре эпизода превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования, и подтвердила адвокат одной из потерпевших по этому делу Мария Габрилович.

Это по меньшей мере пятое дело против оперативников ГУЭБиПК за последние три года. Первым и самым громким было дело бывшего генерала Дениса Сугробова.

Дело было возбуждено еще 29 июня этого года Главным следственным управлением по Москве. В начале августа его передали в центральный аппарат СКР. Обвиняемым по одному из эпизодов является полковник Александр Соболь, арестованный в декабре прошлого года в рамках другого расследования — о превышении полномочий при разработке бывшего концертного директора группы «Земляне» Сергея Черенкова и бизнесмена Сергея Похилюка, которых в итоге судили (по версии следствия — необоснованно) за торговлю местом в высшем совете «Единой России». Часть материалов этого расследования была выделена в отдельное производство и легла в основу нового дела.

В остальных трех эпизодах фигурируют четверо бывших сотрудников ГУЭБиПК, которые сейчас уже не работают в органах. Они были допрошены в качестве подозреваемых и затем отпущены под подписку о невыезде, уточнили двое собеседников РБК, знакомых с делом.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Дело «посредников»

Фабула нового дела похожа на фабулы других расследований, связанных с офицерами ГУЭБиПК: речь идет о нарушениях при оперативной разработке чиновников и бизнесменов. По версии следствия, из-за незаконных действий оперативников и их агентов, а также фальсификации материалов разработки потерпевшие незаслуженно понесли уголовную ответственность. ​Все эпизоды относятся к событиям 2012–2014 годов, когда управление возглавлял генерал Сугробов.

Так, оперативники превысили полномочия в отношении бывшего начальника отдела управления делами Госдумы Андрея Вострова, считают в СКР. Вострову вменяли мошенничество на 1,2 млн руб. из-за попытки продать должность в аппарате Госдумы. Он был задержан с поличным в октябре 2012 года и спустя несколько месяцев получил три года колонии.

Еще один эпизод связан c преследованием бизнесменов Михаила Голованчикова и Виталия Логунова. Приговор им был вынесен в конце 2013 года. Согласно ему Голованчиков и Логунов предлагали бизнесменам помощь в получении госзаказов, ссылаясь на свои обширные связи в чиновничьих кругах, при этом они требовали плату за посреднические услуги. В действительности никакого влияния на решения по тендерам на госзакупки Голованчиков и Логунов оказать не могли, счел суд. Сотрудники ГУЭБиПК задержали их с поличным, когда представитель компании «СтройТехРазвитие» передал им 2,5 млн руб. в качестве «гонорара» за помощь в получении подряда на постройку здания школы. За покушение на мошенничество обвиняемые получили по три года колонии.

Похожее преступление вменялось бизнесменам Григорию Дыннику и Олегу Барану, которые, по версии обвинения, представлялись доверенными лицами высокопоставленных чиновников. Они вымогали у представителя компании «ГазСвязьСтрой» 7,5 млн руб. за помощь в заключении госконтракта и были задержаны с поличным. Лишение свободы на срок 3,5 года каждому из них назначили в сентябре 2013 года.

Четвертый эпизод касается преследования бывшей сотрудницы Федеральной миграционной службы и двух ее знакомых, которые согласились за 3 млн руб. помочь представителю компании «Мирател» оформить временную регистрацию и разрешение на работу для 100 гастарбайтеров. Бизнесмен объяснял, что хотел нанять иностранцев для возведения логистического центра на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, рассказала РБК адвокат одной из осужденных Мария Габрилович. Задержанные при передаче денег в декабре 2013 года в итоге получили условные сроки от двух до трех лет. Одну из обвиняемых впоследствии оправдал Мосгорсуд.

Общий фигурант

Во всех случаях «бизнесменом» или «представителем коммерческой компании», который соглашался заплатить будущим обвиняемым, был в действительности один и тот же человек — агент оперативников ГУЭБиПК Вадим Алферов.

Он был задержан в декабре прошлого года вместе с полковником Соболем и еще одним оперативником Сергеем Абрамовым по делу о незаконной разработке Черенкова и Похилюка. Алферов признал вину в пособничестве превышению полномочий, пошел на сделку со следствием и 15 декабря был приговорен к 2,5 года колонии. Именно он стал заявителем по новому делу, дав изобличающие показания, уточнили два источника РБК.

Все осужденные официально признаны потерпевшими по делу в отношении оперативников, уточнил один из источников РБК, знакомый с ходом расследования. При этом приговоры по их собственным делам в большинстве своем пока не отменены и остаются в силе; обвинения сняты лишь с одной потерпевшей из восьми. Остальные уже полностью отбыли назначенные судом наказания.